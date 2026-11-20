Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξασφάλισε μια σημαντική διπλωματική και συμβολική νίκη από την πρόσφατη τριμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα. Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, ο Πούτιν εμφανίστηκε ως ισότιμος συνομιλητής των ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας, χωρίς να χρειαστεί να προβεί σε παραχωρήσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η σύνοδος αυτή, που έλαβε χώρα στο Σενζέν, θεωρείται ορόσημο στην προσπάθεια της Μόσχας να αποκαταστήσει τη θέση της ως μεγάλης δύναμης στη διεθνή σκηνή.

Η διπλωματική αναγνώριση και το τέλος της απομόνωσης

Η τριμερής συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα προσέφερε στον Βλαντίμιρ Πούτιν σημαντικά διπλωματικά οφέλη, όπως αναλύουν οι New York Times. Ο Ρώσος πρόεδρος στάθηκε δίπλα στους ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας, με τον Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα να τον αποκαλεί δημόσια «φίλο μου». Αυτή η δημόσια αναγνώριση υπογράμμισε την επιστροφή του Πούτιν στο διεθνές προσκήνιο.

Σύμφωνα με την ανάλυση των New York Times, η σύνοδος στο Σενζέν αποτέλεσε ένα ορόσημο στη μακρόχρονη προσπάθεια του Ρώσου προέδρου να αποκαταστήσει τη θέση της Μόσχας ως μεγάλης δύναμης στη διεθνή σκηνή. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο Πούτιν πραγματοποίησε συναντήσεις με τουλάχιστον επτά ηγέτες μέσα σε δύο ημέρες, διακηρύσσοντας ότι οι προσπάθειες απομόνωσης της Ρωσίας απέτυχαν, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα.

Ο συμβολικός χαρακτήρας και το πυρηνικό πλεονέκτημα

Οι New York Times επισημαίνουν ότι η τριμερής συνάντηση είχε κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, αναβαθμίζοντας διπλωματικά τη Ρωσία πέρα από το πραγματικό της οικονομικό βάρος. Παρόλα αυτά, η Μόσχα εξακολουθεί να διαθέτει ένα κρίσιμο πλεονέκτημα, το οποίο κληρονόμησε από τη Σοβιετική Ένωση: το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο, ένα στοιχείο που της προσδίδει αναμφισβήτητη ισχύ.

Προς επίρρωση αυτής της ισχύος, λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Πούτιν στη σύνοδο APEC, ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων προσγειώθηκαν στο Βιετνάμ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο μετά τη σοβιετική εποχή, μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως επίδειξη στρατιωτικής δύναμης και επιρροής.

Η παρουσία του «cheget» και η επιστροφή στην APEC

Στο Σενζέν, ιδιαίτερη προσοχή συγκέντρωσε η παρουσία του «cheget», της συσκευής πυρηνικής διοίκησης και ελέγχου που συνοδεύει τον Ρώσο πρόεδρο. Η εμφάνιση αυτής της συσκευής υπογραμμίζει το καθεστώς της Ρωσίας ως πυρηνικής δύναμης και την κεντρική θέση του Πούτιν σε αυτό το πλαίσιο.

Η παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην εν λόγω σύνοδο ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή του σε σύνοδο APEC μετά από εννέα χρόνια. Αυτή η αυτοπρόσωπη συμμετοχή προσδίδει επιπλέον βάρος στην εμφάνισή του και στην προσπάθεια της Ρωσίας να επανατοποθετηθεί στη διεθνή σκηνή.

Η θέση της Ρωσίας για την Ουκρανία και οι διεθνείς εντάλματα

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της τριμερούς συνάντησης ήταν ότι η συμμετοχή του Πούτιν πραγματοποιήθηκε χωρίς να χρειαστεί να κάνει παραχωρήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό αποτελεί μια διπλωματική νίκη για τη ρωσική πλευρά, καθώς διατήρησε τις θέσεις της παρά τις διεθνείς πιέσεις.

Οι προηγούμενες απουσίες του Ρώσου προέδρου από διεθνείς συνόδους είχαν συγκεκριμένους λόγους. Το 2023, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τον είχαν προσκαλέσει στη σύνοδο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Επιπλέον, το διεθνές ένταλμα σύλληψής του για τη μεταφορά παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία είχε δυσχεράνει τη συμμετοχή του στις συνόδους του 2024 και του 2025, καθιστώντας την τωρινή του παρουσία στο Σενζέν ακόμη πιο αξιοσημείωτη και συμβολική.

Με πληροφορίες από: Topontiki