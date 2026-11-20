Στη δημοσιότητα ήρθαν τα επίσημα στοιχεία που αφορούν τα αίτια θανάτου του θρυλικού Βρετανού ηθοποιού Πάτρικ Στιούαρτ, γνωστού από τις ταινίες «X-Men» και «Star Wars». Παράλληλα, έγινε γνωστή η ιδιαίτερη μέθοδος της «υδάτινης αποτέφρωσης» που επιλέχθηκε για την τελική του ανάπαυση. Ο ηθοποιός απεβίωσε στις 28 Οκτωβρίου, ενώ η διαδικασία της υδάτινης αποτέφρωσης πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου.

Τα αίτια του θανάτου του Βρετανού ηθοποιού

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το TMZ την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, επικαλούμενο το πιστοποιητικό θανάτου του ηθοποιού, ο Πάτρικ Στιούαρτ πέθανε από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Διαγνώστηκε επίσης με «άνοια με σωμάτια Lewy», μια νευρογνωστική διαταραχή που συνέβαλε στην κατάσταση της υγείας του.

Το ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι ο Βρετανός ηθοποιός υπέστη «καρδιοαναπνευστική ανακοπή», ένα γεγονός που οδήγησε στον θάνατό του στις 28 Οκτωβρίου. Τα στοιχεία αυτά δίνουν μια σαφή εικόνα των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε ο Στιούαρτ.

Η επιλογή της υδάτινης αποτέφρωσης

Το TMZ αναφέρει επίσης ότι η σορός του Πάτρικ Στιούαρτ υποβλήθηκε σε μια διαδικασία που ονομάζεται αλκαλική υδρόλυση, κοινώς γνωστή ως «υδάτινη αποτέφρωση» (water cremation) ή «υγρή αποτέφρωση». Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του.

Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή καύση με φλόγα, καθώς χρησιμοποιεί θερμαινόμενο νερό και χημικές ουσίες. Η επιλογή αυτή δείχνει μια τάση προς πιο σύγχρονες πρακτικές για την τελική ανάπαυση.

Πώς λειτουργεί η αλκαλική υδρόλυση

Η Ένωση Αποτέφρωσης της Βόρειας Αμερικής διευκρινίζει ότι η αλκαλική υδρόλυση χρησιμοποιεί νερό, αλκαλικές χημικές ουσίες, θερμότητα και ορισμένες φορές πίεση και ανάδευση. Ο βασικός της σκοπός είναι να επιταχύνει τη φυσική αποσύνθεση του σώματος, μιμούμενη τη διαδικασία που θα συνέβαινε στο έδαφος.

Η αποσύνθεση που συντελείται κατά την υδάτινη αποτέφρωση είναι η ίδια με εκείνη που συμβαίνει κατά την ταφή, αλλά επιταχύνεται δραματικά λόγω της χρήσης των χημικών ουσιών. Η διαδικασία βασίζεται στις αρχές της χημείας για να επιτύχει αυτή την επιτάχυνση.

Πιο συγκεκριμένα, το σώμα τοποθετείται σε έναν ειδικό μεταλλικό κύλινδρο υπό πίεση. Αυτός ο κύλινδρος γεμίζει με ένα διάλυμα νερού και αλκαλικών ουσιών, όπως το υδροξείδιο του καλίου, το οποίο συμβάλλει στη διάσπαση των ιστών χρησιμοποιώντας νερό, θερμότητα και πίεση.

Τι απομένει μετά τη διαδικασία

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αλκαλικής υδρόλυσης, αυτό που απομένει είναι θραύσματα οστών και ένα ουδέτερο υγρό. Η Ένωση Αποτέφρωσης της Βόρειας Αμερικής τονίζει ότι το υγρό απόβλητο είναι αποστειρωμένο και περιέχει άλατα, σάκχαρα, αμινοξέα και πεπτίδια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν απομένει καθόλου ιστός και καθόλου DNA μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το υγρό αυτό διοχετεύεται μαζί με όλα τα υπόλοιπα λύματα και αποτελεί μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στα συστήματα ύδρευσης, λόγω της σύνθεσής του.

Διεθνής εφαρμογή και περιβαλλοντικά οφέλη

Η μέθοδος της υδάτινης αποτέφρωσης εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον Καναδά και στη Νότια Αφρική. Αυτό δείχνει μια ευρύτερη αποδοχή της πρακτικής σε διεθνές επίπεδο.

Η συγκεκριμένη διαδικασία κερδίζει συνεχώς έδαφος ως μια πιο φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση σε σχέση με την παραδοσιακή αποτέφρωση. Η χρήση νερού, θερμότητας και πίεσης για τη διάσπαση των ιστών, μιμούμενη τη φυσική αποσύνθεση, θεωρείται πιο βιώσιμη επιλογή.

Με πληροφορίες από: Newsit