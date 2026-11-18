Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη σε περισσότερα από δέκα σχολεία στη Γαλικία της βορειοδυτικής Ισπανίας, οδηγώντας στην εκκένωσή τους. Αιτία ήταν απειλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έκαναν λόγο για τοποθέτηση βομβών. Οι ειδικές αστυνομικές μονάδες που έσπευσαν στα σημεία δεν εντόπισαν καμία ύποπτη συσκευή, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως μία ακόμη περίπτωση ψευδούς απειλής.

Συναγερμός στη Γαλικία

Πάνω από δέκα σχολικά ιδρύματα στην περιοχή της Γαλικίας, στη βορειοδυτική Ισπανία, έλαβαν απειλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στις σχολικές τους μονάδες. Η Εθνική Αστυνομία επιβεβαίωσε το γεγονός, ωστόσο δεν έδωσε στη δημοσιότητα το περιεχόμενο των μηνυμάτων, ούτε ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό των σχολείων που επηρεάστηκαν.

Οι έρευνες που διεξήγαγαν οι ειδικές αστυνομικές μονάδες μετά τις εκκενώσεις δεν οδήγησαν στον εντοπισμό οποιασδήποτε ύποπτης συσκευής. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για μία ακόμη ψευδή απειλή, παρόμοια με περιστατικά που έχουν προκαλέσει αναστάτωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ανάλογα περιστατικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Το περιστατικό στη Γαλικία έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά από αντίστοιχες απειλές που δέχθηκαν χιλιάδες σχολεία στην Ιταλία. Και σε εκείνη την περίπτωση, οι απειλές αποδείχθηκαν φάρσα, προκαλώντας ωστόσο ανησυχία για την έκταση και την επαναλαμβανόμενη εμφάνιση τέτοιων περιστατικών.

Παρόμοια μηνύματα είχαν φτάσει την προηγούμενη εβδομάδα και σε σχολεία της Σκωτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Εκεί, οι αρμόδιες αρχές εκτίμησαν ότι επρόκειτο για ψευδείς απειλές που προέρχονταν από το εξωτερικό και επέτρεψαν τη συνέχιση των μαθημάτων, χωρίς να προχωρήσουν σε γενικευμένες εκκενώσεις.

Ευρύτερο πλαίσιο κυβερνοεπιθέσεων

Οι ψευδείς απειλές κατά σχολείων αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης σειράς περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων και ενεργειών που έχουν πλήξει ευρωπαϊκές υποδομές και υπηρεσίες. Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί, μεταξύ άλλων, σούπερ μάρκετ, τράπεζες αίματος, συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και τηλεοπτικοί σταθμοί.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι πίσω από ένα μέρος αυτών των ενεργειών ενδέχεται να βρίσκεται η Ρωσία. Αυτό το πλαίσιο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια πρόκλησης αναστάτωσης στην καθημερινότητα των ευρωπαϊκών κοινωνιών που στηρίζουν την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

Το δίλημμα των αρχών και η ιταλική προσέγγιση

Η συχνότητα των περιστατικών έχει αναγκάσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τις υπηρεσίες ασφαλείας να εξετάζουν με μεγαλύτερη προσοχή τον τρόπο διαχείρισης τέτοιων απειλών. Κάθε μήνυμα μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη αναστάτωση ακόμη και όταν δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ιταλική κυβέρνηση επιχείρησε την προηγούμενη εβδομάδα να θέσει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση ανάλογων περιστατικών, ζητώντας τα δημόσια κτίρια να εκκενώνονται μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις πραγματικού κινδύνου. Η οδηγία αυτή αποτυπώνει το δύσκολο δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αρχές: από τη μία πλευρά, την ανάγκη προστασίας των μαθητών και των πολιτών, και από την άλλη, την αποφυγή εκτεταμένης αναστάτωσης από ψευδείς συναγερμούς.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr