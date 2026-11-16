Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ: Προτεραιότητα η εκεχειρία στην Ουκρανία, προειδοποιούν για ρωσική «παγίδα»

Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνουν προειδοποίηση προς την Ευρώπη να μην εμπλακεί σε συζητήσεις για το ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας πριν από την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία. Η θέση αυτή εκφράζεται με την επισήμανση ότι τέτοιες συζητήσεις θα πρέπει να περιμένουν την παύση των εχθροπραξιών στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να εξαρτώνται από σημαντικές υποχωρήσεις εκ μέρους της Μόσχας.

Προειδοποίηση για ρωσική «παγίδα»

Η προειδοποίηση των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών εστιάζει στον κίνδυνο να πέσει η Ευρώπη σε μια «παγίδα» που, όπως υποστηρίζουν, στήνει η Ρωσία. Συγκεκριμένα, τονίζουν ότι η συζήτηση για το ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας δεν πρέπει να ξεκινήσει πριν από την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός. Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους κατά την προσέλευσή του στην μηνιαία σύνοδο των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, ότι «οι κανόνες λειτουργούν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η Ρωσία τους παραβιάζει».

Αναφερόμενος στην προοπτική έναρξης συνομιλιών περί ευρωπαϊκής ασφαλείας με τη Ρωσία, ο Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι αυτό «προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στην Ρωσία να αποκομίσει κέρδη. Άρα δεν πρέπει να πέσουμε την παγίδα αυτή».

Η ρωσική πρόταση και η ευρωπαϊκή ομάδα

Η Ρωσία είχε δηλώσει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 ότι είναι ανοικτή στην συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στις ειρηνευτικές συνομιλίες, εφόσον διαπιστώσει ότι «όντως έχουν την πρόθεση να συμβάλουν στην ειρήνη». Ως απάντηση σε αυτή τη δήλωση, οι ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν ότι η ευρωπαϊκή ομάδα που θα συμμετάσχει σε αυτές τις συνομιλίες θα αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αμφισβήτηση των ρωσικών προθέσεων και προτεραιότητες

Παρά τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ομάδας, υπουργοί Εξωτερικών πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών επιμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικεντρωθεί επί του παρόντος στην αύξηση της βοήθειας προς την Ουκρανία. Παράλληλα, εκφράζουν αμφιβολίες για την πραγματική επιθυμία της Ρωσίας για διαπραγμάτευση.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι «αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία κατάπαυση του πυρός για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για οτιδήποτε άλλο. Δεν το βλέπουμε επί του παρόντος διότι η Ρωσία στην πραγματικότητα κλιμακώνει». Η Κάλας κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την διαδικασία ως πρόσχημα για να συνεχίσει τον πόλεμο, τονίζοντας ότι «Αυτή είναι ο επιτιθέμενος. Πρέπει να δούμε υποχωρήσεις εκ μέρους της».

Νέο πακέτο κυρώσεων στον ορίζοντα

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Χέλεν ΜάκΕντι, η οποία ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε ότι ένα νέο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων θα συζητηθεί εντός της εβδομάδας. Οι υπουργοί αναμένεται να αποφασίσουν άμεσα για 113 νέες υποψηφιότητες για την επιβολή κυρώσεων.

Μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στις υποψηφιότητες για κυρώσεις είναι Ρώσοι πολίτες που κατηγορούνται για κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τις ενέργειες που θεωρεί αποσταθεροποιητικές.

Με πληροφορίες από: Newsit