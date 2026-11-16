Πολωνία: Συνελήφθησαν τρεις έφηβοι για τρομοκρατική επίθεση με δεσμούς νεοναζί

Οι αρχές ασφαλείας της Πολωνίας προχώρησαν στη σύλληψη τριών εφήβων, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση στη χώρα. Οι συλληφθέντες, ένας 16χρονος και δύο 17χρονοι, είχαν δεσμούς με διεθνές νεοναζιστικό κίνημα, όπως ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό. Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν χημικές ουσίες, ενώ οι έφηβοι συνομιλούσαν μέσω εφαρμογών για την κατασκευή εκρηκτικών και όπλων.

Οι συλλήψεις και η ανακοίνωση των αρχών

Τις συλλήψεις των τριών εφήβων ανακοίνωσε τη Δευτέρα (16.11.2026) ο Τόμας Σιμονιάκ, υπουργός αρμόδιος για τις μυστικές υπηρεσίες της Πολωνίας, μέσω ανάρτησής του στο X. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας της Πολωνίας (ABW), η οποία εντόπισε τους ύποπτους και προχώρησε στην κράτησή τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο κ. Σιμονιάκ, οι τρεις έφηβοι, ένας 16χρονος και δύο 17χρονοι, φέρονται να είχαν αναπτύξει σχέσεις με ένα διεθνές κίνημα νεοναζί. Αυτή η σύνδεση αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πολωνικές αρχές.

Σχεδιασμός επίθεσης και κατασχέσεις

Οι ερευνητές της ABW έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στα ευρήματα που αφορούν τους δύο 17χρονους υπόπτους. Κατά τις αρχές, οι δύο αυτοί έφηβοι συνομιλούσαν ενεργά μέσω εφαρμογών μηνυμάτων. Το περιεχόμενο των συνομιλιών τους αφορούσε την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, αυτοσχέδιων πυροβόλων όπλων, καθώς και πυροτεχνικών υλικών.

Ο σκοπός αυτών των συνομιλιών και των σχεδιασμών, όπως εκτιμούν οι αρχές, ήταν η χρήση των παραπάνω υλικών σε μια τρομοκρατική επίθεση. Κατά τη διάρκεια έρευνας σε χώρο που χρησιμοποιούσε ένας από τους υπόπτους, οι πράκτορες της ABW κατέσχεσαν χημικές ουσίες. Οι ουσίες αυτές θα μπορούσαν, σύμφωνα με τις αρχές, να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών.

Δικαστικές αποφάσεις και συνέχεια της έρευνας

Μετά τις συλλήψεις και την εξέταση των στοιχείων, το δικαστήριο αποφάσισε την προσωρινή κράτηση των δύο 17χρονων εφήβων. Ο 16χρονος ύποπτος διατάχθηκε να μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων, εν αναμονή της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης. Το Reuters δεν κατάφερε να εντοπίσει ή να επικοινωνήσει με τους δικηγόρους των υπόπτων για σχόλια.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η Περιφερειακή Εισαγγελία του Γκντανσκ, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι οι εισαγγελείς καταβάλλουν προσπάθειες να εντοπίσουν και άλλα άτομα που ενδεχομένως συμμετείχαν στις δραστηριότητες της ομάδας. Παράλληλα, στόχος είναι να διαλευκανθούν όλα τα εγκλήματα που σχεδίαζαν οι συλληφθέντες και οι πιθανοί συνεργάτες τους.

Σύνδεση με πρόσφατα γεγονότα στην Κρακοβία

Οι συλλήψεις των εφήβων έρχονται σε μια περίοδο που η Πολωνία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με παρόμοια περιστατικά. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες των αρχών πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, όπου ένας νεαρός ένοπλος προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας εκτιμά ότι ο δράστης της επίθεσης στην Κρακοβία ενδέχεται να είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία. Ωστόσο, η εθνικιστική αντιπολίτευση της χώρας απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση, γεγονός που αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην ερμηνεία των πρόσφατων γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Newsit