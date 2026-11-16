Νέα βιογραφία για τον Εμανουέλ Μακρόν: Αποκαλύψεις για την παιδική ηλικία και την επιρροή των γυναικών

Μια νέα, αποκαλυπτική βιογραφία του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έρχεται στο φως της δημοσιότητας, φέρνοντας στο προσκήνιο προσωπικές παραδοχές του ίδιου για τις αδυναμίες του και την καθοριστική επιρροή που άσκησαν οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες στη ζωή του. Παράλληλα, η σύζυγός του, Μπριζίτ, προβαίνει σε μια δήλωση που υπογραμμίζει την ανάγκη του προέδρου να υποβληθεί σε ψυχανάλυση.

Ο 48χρονος Γάλλος Πρόεδρος παραδέχεται ανοιχτά ότι είναι «ακόμη παιδί», ενώ η Μπριζίτ, η οποία είναι κατά 24 χρόνια μεγαλύτερή του, αναφέρει πως ο σύζυγός της αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με τη γιαγιά του.

Οι αποκαλύψεις του Εμανουέλ Μακρόν για την παιδική του ηλικία

Στην εν λόγω βιογραφία, ο Εμανουέλ Μακρόν παραδέχεται ότι τα παιδικά του χρόνια χαρακτηρίστηκαν από την κυριαρχία ισχυρών, μεγαλύτερων σε ηλικία γυναικών. Αυτές οι γυναίκες ήταν η γιαγιά του και, αργότερα, η μελλοντική του σύζυγος, Μπριζίτ. Ο ίδιος δηλώνει πως αυτή η κατάσταση τον στέρησε από τα παιδικά του χρόνια, όπως αναφέρεται στο βιβλίο.

Σε μια δήλωση που φιλοξενείται στη βιογραφία, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εγώ, είμαι ακόμα παιδί. Ποτέ δεν ήμουν έφηβος. Δεν συμπαθώ τους εφήβους. Δεν τους καταλαβαίνω. Η γυναίκα μου τους καταλαβαίνει». Η δήλωση αυτή έγινε στη βιογράφο του, Κάθριν Νέι, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στους Times of London.

Η συγγραφή της βιογραφίας και οι πηγές της

Η βιογραφία, η οποία αναμένεται να προκαλέσει ενδιαφέρον, γράφτηκε από την Κάθριν Νέι, μια έμπειρη πολιτική δημοσιογράφο. Για τις ανάγκες της συγγραφής του βιβλίου, η Νέι πήρε συνεντεύξεις από τον ίδιο τον Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και από τη σύζυγό του, Μπριζίτ. Η γνωριμία του προεδρικού ζεύγους έγινε όταν ο Μακρόν ήταν 15 ετών και η Μπριζίτ 39.

Εκτός από το προεδρικό ζεύγος, η συγγραφέας συνομίλησε και με πολλούς παιδικούς φίλους του Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να σκιαγραφήσει ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο του Γάλλου ηγέτη και να αντλήσει πληροφορίες για τα πρώτα του χρόνια και τις επιρροές που δέχτηκε.

Η καθοριστική επιρροή της γιαγιάς Μανέτ

Ένα κεντρικό πρόσωπο στην παιδική ηλικία του Εμανουέλ Μακρόν, όπως σκιαγραφείται από τη συγγραφέα Κάθριν Νέι, ήταν η γιαγιά του, Μανέτ. Η Μανέτ, μια συνταξιούχος διευθύντρια σχολείου, περιγράφεται ως μια δεσποτική γυναίκα που είχε ως στόχο να πλάσει τον εγγονό της σύμφωνα με τα δικά της πρότυπα, καθιστώντας τον το «αριστούργημά» της.

Προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της, η Μανέτ φέρεται να «απομόνωσε» τον εγγονό της στις σπουδές του. Η αντίδρασή της ήταν ιδιαίτερα έντονη όταν ο Εμανουέλ Μακρόν άρχισε να βγαίνει με ένα κορίτσι σε ηλικία 14 ετών, γεγονός που την εξόργισε, σύμφωνα με την Κάθριν Νέι.

Ο Μακρόν κατάφερε να ανακτήσει την αγάπη της γιαγιάς του μόνο αφού της υποσχέθηκε: «Δεν θα ξανακοιτάξω κορίτσια». Η συγγραφέας προσθέτει πως ο μελλοντικός ηγέτης της Γαλλίας ήταν πολύ πιο κοντά στη Μανέτ παρά στους ίδιους τους γονείς του, γεγονός που υπογραμμίζει το βάθος της σχέσης τους.

Η άποψη της Μπριζίτ Μακρόν για τη σχέση με τη γιαγιά

Η σύζυγος του Γάλλου Προέδρου, Μπριζίτ Μακρόν, επιβεβαίωσε επίσης την ισχυρή επιρροή που είχε η Μανέτ στη ζωή του συζύγου της. Οι δηλώσεις της Μπριζίτ στη βιογράφο Κάθριν Νέι είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές και δείχνουν την προσωπική της εκτίμηση για την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, η Μπριζίτ δήλωσε: «Ο Εμανουέλ δεν έχει θάψει ακόμα τη γιαγιά του. Δεν την έχει αντικαταστήσει καν. Θα έπρεπε να υποβληθεί σε ψυχανάλυση». Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει μια διαρκή και ανεπίλυτη σχέση του προέδρου με τη μνήμη και την επιρροή της γιαγιάς του, ακόμα και στην ενήλικη ζωή του.

Με πληροφορίες από: Enikos