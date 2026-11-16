Η NASA καλεί σε παγκόσμιο μήνυμα για το «Voyager 1» καθώς φτάνει σε ιστορικό ορόσημο

Η NASA ετοιμάζεται να γιορτάσει ένα ιστορικό ορόσημο στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης, καθώς το διαστημόπλοιο «Voyager 1» θα φτάσει σε απόσταση μιας ημέρας φωτός από τη Γη. Με αφορμή αυτό το πρωτοφανές επίτευγμα, η διαστημική υπηρεσία προσκαλεί τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν σε μια παγκόσμια δράση, στέλνοντας ένα συμβολικό φωτεινό μήνυμα προς το διαστημόπλοιο.

Η πρωτοβουλία, με τίτλο «Shine Bright», καλεί τους πολίτες αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, αμέσως μετά τη δύση του Ηλίου, να χρησιμοποιήσουν φακούς ή κινητά τηλέφωνα για να σχηματίσουν σε κώδικα Μορς το διακριτικό κλήσης της αποστολής «VGR».

Το ιστορικό ορόσημο του «Voyager 1»

Το διαστημικό σκάφος «Voyager 1» της NASA θα βρεθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 05:16:07 το πρωί (ώρα EST), σε απόσταση περίπου 26 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Αυτή η απόσταση αντιπροσωπεύει ένα σημείο όπου το σήμα του σκάφους θα χρειάζεται ακριβώς 24 ώρες, ή μία ημέρα φωτός, για να φτάσει στον πλανήτη μας.

Πρόκειται για ένα επίτευγμα που δεν έχει επιτευχθεί ποτέ από κανένα άλλο ανθρώπινο κατασκεύασμα, καθιστώντας το «Voyager 1» το πιο μακρινό αντικείμενο που έχει δημιουργήσει η ανθρωπότητα.

Η πρόσκληση της NASA για παγκόσμια συμμετοχή

Η NASA, με αφορμή αυτό το μοναδικό ορόσημο, προσκαλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια παγκόσμια γιορτή. Η δράση «Shine Bright» έχει ως στόχο να στείλει ένα συμβολικό φωτεινό μήνυμα προς το διαστημόπλοιο.

Όπως σημειώνει η NASA στην ιστοσελίδα της, αυτή η ενέργεια θα είναι «μια απλή πράξη, μια κοινή στιγμή, ένας εορτασμός για το πιο μακρινό επίτευγμα της ανθρωπότητας».

Πώς θα στείλετε το μήνυμα σε κώδικα Μορς

Για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, οι πολίτες καλούνται αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, αμέσως μετά τη δύση του Ηλίου, να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους τηλέφωνο ή έναν φακό. Με αυτά τα μέσα, θα σχηματίσουν σε κώδικα Μορς το διακριτικό κλήσης της αποστολής, «VGR».

Ο κώδικας Μορς για το «VGR» είναι ο εξής: το V αντιστοιχεί σε τρεις σύντομους παλμούς και έναν παρατεταμένο (…_), το G σε δύο παρατεταμένους παλμούς και έναν σύντομο (.), και το R σε έναν σύντομο παλμό, έναν παρατεταμένο και έναν σύντομο (. _ .). Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων, η NASA έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή που παράγει το μήνυμα αυτοματοποιημένο, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω ειδικού συνδέσμου.

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να τραβήξουν φωτογραφίες ή βίντεο από το φωτεινό σήμα που θα στείλουν και να τα κοινοποιήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το tag @NASA. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται ο παγκόσμιος χαρακτήρας της πρωτοβουλίας.

Το ταξίδι των αποστολών «Voyager»

Οι δύο αποστολές «Voyager», το «Voyager 1» και το «Voyager 2», εκτοξεύθηκαν το 1977 από τη NASA, με διαφορά λίγων εβδομάδων μεταξύ τους. Βρίσκονται πλέον στο Διάστημα για 49 χρόνια, συνεχίζοντας το ταξίδι τους.

Αρχικά, εξερεύνησαν τους γιγάντιους πλανήτες του Ηλιακού μας Συστήματος στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και κατά τη δεκαετία του 1980. Στη συνέχεια, συνέχισαν το ταξίδι τους στον διαπλανητικό χώρο. Το «Voyager 1» πέρασε στον διαστρικό χώρο το 2012, ενώ το «Voyager 2» ακολούθησε το 2018.

Έκτοτε, τα δύο σκάφη εξερευνούν περιοχές του Διαστήματος στις οποίες δεν έχει φτάσει μέχρι σήμερα καμία άλλη αποστολή. Δεν αναμένεται δε να βρεθεί καμία άλλη για τις επόμενες περιόδους, καθιστώντας τις αποστολές «Voyager» μοναδικές στην εξερεύνηση του μακρινού διαστήματος.

Με πληροφορίες από: Newsit