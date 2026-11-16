Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα – Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του 12μελούς πληρώματος

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα στη Μαύρη Θάλασσα, όταν ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Σομαλίας και 12μελές πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου και στη συνέχεια βυθίστηκε εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της Βουλγαρίας. Άμεσα ξεκίνησε μια εκτεταμένη πολυεθνική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή πλωτών και εναέριων μέσων από τρεις χώρες, με στόχο τον εντοπισμό των ναυτικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, με τα αίτια της βύθισης να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Το περιστατικό και η κινητοποίηση

Η Βουλγαρία έλαβε το σήμα κινδύνου τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, από το φορτηγό πλοίο που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με αναφορά του υπουργείου Μεταφορών της Βουλγαρίας, το πλοίο έφερε σημαία Σομαλίας, είχε 12μελές πλήρωμα και μετέφερε τρεις τόνους χύδην σιταριού.

Το δρομολόγιο που εκτελούσε το πλοίο ήταν από τη Ρουμανία προς την Αίγυπτο. Η Εθνική Τηλεόραση της Βουλγαρίας μετέδωσε ότι το πλοίο έχει ήδη βυθιστεί εντός της βουλγαρικής ΑΟΖ, πληροφορία που επιβεβαιώθηκε και από το βουλγαρικό υπουργείο Μεταφορών.

Πολυεθνική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Άμεσα μετά την εκπομπή του σήματος κινδύνου, κινητοποιήθηκαν πολυεθνικές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά και εναέρια μέσα από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, στο σημείο έχουν σπεύσει δύο βουλγαρικά, ένα ρουμανικό και ένα τουρκικό πλοίο για να συνδράμουν στις έρευνες. Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο ελικόπτερα τύπου Cougar, καθώς και ένα αεροσκάφος Su-25 της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία πραγματοποιούν αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης στην ευρύτερη περιοχή. Η ακριβής τοποθεσία των μελών του πληρώματος δεν κατέστη άμεσα σαφής, με τις προσπάθειες εντοπισμού να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Αδιευκρίνιστα αίτια και το ευρύτερο πλαίσιο

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Ωστόσο, το συμβάν σημειώνεται εν μέσω ενός κύματος φονικών επιθέσεων με drones εναντίον πλοίων ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας τις τελευταίες εβδομάδες.

Ειδικοί αποδίδουν αυτές τις επιθέσεις στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δημιουργώντας ένα κλίμα ανησυχίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Ανησυχία στη Ρουμανία και εκκλήσεις για συντονισμό

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, Νταν Νεκουλαέσκου, δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του για μια σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, ότι η χώρα του θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους εταίρους της να συνεχίσουν να της προσφέρουν στρατιωτικές δυνατότητες.

Ο Ρουμάνος υπουργός τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού με το ΝΑΤΟ, μετά τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο κανάλι Σουλίνα. Ο Νεκουλαέσκου εξήγησε ότι υπήρξαν «τέσσερις συναγερμοί, μεταξύ των οποίων συναγερμοί για drones, σε διάστημα 24 ωρών και τρία πλοία χτυπήθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου». Πρόσθεσε ότι θα ζητήσει από τους συναδέλφους και ομολόγους του να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στρατιωτικές δυνατότητες στη Ρουμανία και θα ζητήσει επίσης τον συντονισμό του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε αυτό το ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit