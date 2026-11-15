Συνεχίζονται οι ακυρώσεις και οι καθυστερήσεις πτήσεων στις ΗΠΑ

Χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας προσπαθεί να ανακάμψει από τη μεγαλύτερη καθήλωση αεροσκαφών που έχει καταγραφεί στη χώρα από την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Η κρίση αποδόθηκε σε πρόβλημα κατά την εγκατάσταση νέου δρομολογητή από την ανάδοχο εταιρεία L3Harris. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) εκτιμά σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα έως αργά το βράδυ της Κυριακής.

Το χρονικό της διακοπής των πτήσεων

Το αεροπορικό «έμφραγμα» ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) διέταξε πανεθνική καθήλωση αεροσκαφών. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω διαταραχών στις επικοινωνίες εναέριας κυκλοφορίας, προκαλώντας άμεσα σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις σε όλη τη χώρα.

Εκείνη την ημέρα, καταγράφηκαν περίπου 9.200 ακυρωμένες πτήσεις και 7.500 καθυστερημένες. Παρόλο που η εντολή καθήλωσης ήρθη το βράδυ της Παρασκευής, η ταλαιπωρία για τους επιβάτες δεν τελείωσε, καθώς οι εταιρείες προσπαθούσαν να επαναφέρουν τα πληρώματα πτήσης και το προσωπικό στις θέσεις τους, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια.

Η κατάσταση το Σάββατο και οι επιπτώσεις στις αεροπορικές εταιρείες

Οι ακυρώσεις και οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση και το Σάββατο. Μέχρι τις 9:35 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, οι αεροπορικές εταιρείες είχαν ακυρώσει περισσότερες από 6.400 πτήσεις στις ΗΠΑ και είχαν καθυστερήσει περισσότερες από 8.000. Οι επιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα αισθητές σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.

Συγκεκριμένα, οι Delta Air Lines, United Airlines και American Airlines ακύρωσαν περίπου το 25% των πτήσεών τους το Σάββατο. Η JetBlue αντιμετώπισε ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες, ακυρώνοντας σχεδόν το 45% των προγραμματισμένων πτήσεών της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να βρεθούν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια, αναμένοντας την αποκατάσταση των δρομολογίων.

Εγκλωβισμένοι επιβάτες και ειδικές διευκολύνσεις

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούσαν να επαναφέρουν την ομαλότητα στα δρομολόγια και να αναδιατάξουν τα πληρώματα και το προσωπικό τους. Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, οι αεροπορικές εταιρείες εξέδωσαν ειδικές ταξιδιωτικές διευκολύνσεις.

Οι διευκολύνσεις αυτές επέτρεπαν στους επιβάτες να αλλάξουν τις κρατήσεις τους για μεταγενέστερες ημερομηνίες χωρίς επιπλέον κόστος, προσπαθώντας να μετριάσουν την ταλαιπωρία που προκλήθηκε. Μάλιστα, η αναστάτωση εγκλώβισε την Παρασκευή και ορισμένες ομάδες κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου, οι οποίες επρόκειτο να αγωνιστούν το Σάββατο.

Η αιτία του προβλήματος και οι προβλέψεις για την Κυριακή

Οι αξιωματούχοι απέδωσαν την πανεθνική διακοπή πτήσεων σε εργασίες τακτικής συντήρησης που πήγαν στραβά. Πιο συγκεκριμένα, η κρίση προκλήθηκε από πρόβλημα κατά την εγκατάσταση ενός νέου δρομολογητή από την ανάδοχο εταιρεία L3Harris. Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) δήλωσε ότι οι αεροπορικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ δεν αναμένεται να επιστρέψουν στην κανονικότητα πριν από αργά το βράδυ της Κυριακής.

Η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει δύσκολη και την Κυριακή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 875 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή είχαν ήδη ακυρωθεί, υποδηλώνοντας τη συνεχιζόμενη προσπάθεια του αεροπορικού συστήματος να ανακάμψει πλήρως από τη διακοπή.

Με πληροφορίες από: Enikos