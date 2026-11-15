Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν χτύπημα με drones σε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προχώρησαν σήμερα στην ανακοίνωση ότι στοχοθέτησαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μια στρατιωτική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Η ενέργεια αυτή παρουσιάζεται ως απάντηση σε «εχθρικές» αμερικανικές ενέργειες, σύμφωνα με όσα ανέφερε το επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν. Το χτύπημα έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά από ένα προηγούμενο πλήγμα σε αμερικανικό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στην ίδια περιοχή, γεγονός που υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη ένταση στις σχέσεις.

Το νέο χτύπημα των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης, μέσω ανάρτησής τους στην πλατφόρμα Telegram, διευκρίνισαν τις λεπτομέρειες της επίθεσης που πραγματοποίησαν. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι το αμερικανικό σύστημα ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στη βάση ελικοπτέρων αλ Ρίφα στο Μπαχρέιν, αποτέλεσε τον κύριο στόχο της πρόσφατης επιχείρησης.

Για την εκτέλεση της επίθεσης χρησιμοποιήθηκαν συνολικά έξι drones, τα οποία ανήκουν στην Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης. Η ανακοίνωση αυτή από το επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού υπογραμμίζει την πρόθεση του Ιράν να ανταποδώσει σε ό,τι χαρακτηρίζει ως «εχθρικές» ενέργειες που προέρχονται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι προειδοποιήσεις των αρχών του Μπαχρέιν

Λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης για το χτύπημα, οι αρχές του Μπαχρέιν είχαν προβεί σε μια αξιοσημείωτη ενέργεια. Εξέδωσαν στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) δύο ξεχωριστές προειδοποιήσεις, οι οποίες αφορούσαν ενδεχόμενες απειλές. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που εκδίδονταν τέτοιες προειδοποιήσεις από τον Σεπτέμβριο, γεγονός που υποδηλώνει μια αυξημένη ανησυχία.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, μέσω αυτών των προειδοποιήσεων, κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους της χώρας να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους εν μέσω των εξελίξεων. Τους παρότρυνε επίσης να μεταβούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την ακριβή φύση ή την προέλευση της απειλής που αντιμετώπιζαν.

Η προηγούμενη επίθεση και η διάψευση των ΗΠΑ

Η σημερινή επίθεση με drones έλαβε χώρα μόλις δύο ημέρες μετά από ένα άλλο παρόμοιο περιστατικό, στο οποίο οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν επίσης ανακοινώσει ότι έπληξαν ένα αμερικανικό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο βρισκόταν επίσης στο Μπαχρέιν. Η επανάληψη τέτοιων ανακοινώσεων από την ιρανική πλευρά δείχνει μια σαφή κλιμάκωση των αναφερόμενων στρατιωτικών ενεργειών στην περιοχή.

Ωστόσο, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τον προηγούμενο ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, είχαν αναχαιτιστεί δύο ιρανικά drones, τα οποία δεν προκάλεσαν καμία απολύτως ζημιά στις αμερικανικές εγκαταστάσεις. Η διάσταση απόψεων και οι αντικρουόμενες αναφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν εμφανείς.

Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή

Η στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν είναι ιδιαίτερα σημαντική και εδραιωμένη εδώ και καιρό. Στη χώρα αυτή σταθμεύει ο Πέμπτος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της περιοχής του Κόλφου για τα αμερικανικά συμφέροντα και τις επιχειρήσεις.

Η παρουσία του Πέμπτου Στόλου καθιστά το Μπαχρέιν ένα κεντρικό σημείο για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, ιδίως στον Περσικό Κόλπο. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης εστιάζουν άμεσα σε αυτή την αμερικανική στρατιωτική υποδομή, αναδεικνύοντας την ευαισθησία και την ένταση που επικρατεί στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki