Νότια Κορέα: Έρευνα για απάτη σε εξετάσεις φοροτεχνικών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για υπόθεση απάτης που αφορά τις εθνικές εξετάσεις πιστοποίησης φοροτεχνικών. Η έρευνα αυτή ήρθε στο φως μετά την ομολογία ενός υποψηφίου, ο οποίος είχε καταλάβει την πρώτη θέση, ότι χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εξασφαλίσει τις σωστές απαντήσεις. Ο εξεταζόμενος είχε διακριθεί με εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις και στους δύο γύρους των εξετάσεων, οι οποίοι διεξήχθησαν τον Απρίλιο και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Η αποκάλυψη της απάτης και η επίσημη ομολογία

Ο υποψήφιος, ο οποίος αρχικά αρνούνταν τις κατηγορίες, υπέβαλε τελικά γραπτή ομολογία μέσω του δικηγόρου του. Σε αυτή την ομολογία, παραδέχτηκε ρητά ότι χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της εξέτασης για να επιτύχει την κορυφαία επίδοση. Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Σεούλ επιβεβαίωσε την παραλαβή της γραπτής ομολογίας, δηλώνοντας ότι η υπόθεση έχει ήδη ανατεθεί στους αρμόδιους ανακριτές για περαιτέρω διερεύνηση.

Η ομολογία του εξεταζόμενου δεν περιορίστηκε μόνο στην γραπτή δήλωση. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του δικηγόρου του στο YouTube, ο ίδιος ο υποψήφιος παραδέχτηκε την πράξη της εξαπάτησης, εκφράζοντας τη βαθιά του μετάνοια για τις ενέργειές του. Αυτή η δημόσια τοποθέτηση ενίσχυσε την αξιοπιστία των ισχυρισμών και έδωσε περαιτέρω ώθηση στην αστυνομική έρευνα.

Ο μηχανισμός της εξαπάτησης με τεχνητή νοημοσύνη

Ο εξεταζόμενος περιέγραψε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να εξαπατήσει στις εξετάσεις. Σύμφωνα με την εξήγησή του, χρησιμοποιούσε μια μικροσκοπική κάμερα, την οποία επιστράτευε για να φωτογραφίζει τα θέματα των εξετάσεων. Οι εικόνες αυτές στέλνονταν στη συνέχεια σε μια ειδική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επεξεργαζόταν τα δεδομένα και παρείχε τις σωστές απαντήσεις.

Ο υποψήφιος έλεγχε τις απαντήσεις αυτές μέσω του smartphone του, εξασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια των επιλογών του. Ο δικηγόρος του, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή μηχανισμό, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από άλλους για την εφαρμογή παρόμοιων μεθόδων εξαπάτησης στο μέλλον.

Η εντυπωσιακή επίδοση που προκάλεσε αρχικές υποψίες

Η εξαιρετικά υψηλή επίδοση του υποψηφίου ήταν αυτή που αρχικά προκάλεσε τις υποψίες των αρχών. Στον πρώτο γύρο των εξετάσεων, ο εξεταζόμενος συγκέντρωσε 397,5 βαθμούς σε σύνολο 400, ένα αποτέλεσμα που θεωρήθηκε σχεδόν αψεγάδιαστο. Συγκεκριμένα, απάντησε λανθασμένα σε μόλις μία από τις συνολικά 160 ερωτήσεις, γεγονός που κίνησε το ενδιαφέρον των υπευθύνων.

Αρχικά, οι υποψίες επικεντρώθηκαν στην πιθανή χρήση έξυπνων γυαλιών για αντιγραφή, ένα σενάριο που ο υποψήφιος είχε αρνηθεί κατηγορηματικά. Η εντυπωσιακή ακρίβεια των απαντήσεών του, όμως, συνέχισε να αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού, μέχρι που η ομολογία του έριξε φως στην πραγματική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε.

Τα κίνητρα πίσω από την απόφαση για εξαπάτηση

Ο ίδιος ο υποψήφιος απέδωσε την απόφασή του να προβεί στην εξαπάτηση σε προσωπικές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Εξήγησε ότι είχε εγκαταλείψει την προηγούμενη εργασία του και είχε ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση, μια μετάβαση που τον οδήγησε σε οικονομικά αδιέξοδα.

Στη δήλωσή του, ο υποψήφιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήθελα να βγάζω χρήματα και μισούσα να βλέπω τον εαυτό μου να απογοητεύει τους γονείς μου αφού παραιτήθηκα από μια καλή δουλειά». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πίεση που ένιωθε και τα κίνητρα που τον οδήγησαν να καταφύγει σε παράνομες μεθόδους για να επιτύχει τους στόχους του.

Με πληροφορίες από: Enikos