Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απόβρασμα» τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ

Σε σφοδρή επίθεση κατά του απερχόμενου κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίθεση αυτή εκδηλώθηκε με αφορμή την απόφαση του κυβερνήτη να μετατρέψει τη θανατική ποινή 548 καταδίκων στην πολιτεία του σε ισόβια δεσμά. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την έντονη διαφωνία του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την πλατφόρμα Truth Social για να αναρτήσει τα σχόλιά του, όπου δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. Στην ανάρτησή του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι κάποιοι από τους πρώην θανατοποινίτες είναι τόσο επικίνδυνοι, που κάνουν τον κινηματογραφικό Χάνιμπαλ Λέκτερ να μοιάζει «καλό παιδί».

Επιπλέον, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να αλλάξει και το όνομα του κυβερνήτη Νιούσομ σε «Newscum», χρησιμοποιώντας τη λέξη «scum» που σημαίνει «απόβρασμα». Στο κείμενό του, ο Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά: «Μερικοί από τους ανθρώπους τους οποίους ο Gavin Newscum απάλλαξε από τη θανατική ποινή, μετά από πολλά χρόνια που πέρασαν μέσα από το σύστημα «Δικαιοσύνης» της Καλιφόρνιας, κάνουν τον Χάνιμπαλ Λέκτερ, από τη «Σιωπή των Αμνών», να μοιάζει με καλό παιδί!».

Η απόφαση του κυβερνήτη Νιούσομ

Η απόφαση του Γκάβιν Νιούσομ αφορά τη μετατροπή της θανατικής ποινής για 548 καταδίκους στην Καλιφόρνια. Αυτή η ενέργεια μετατρέπει τις ποινές τους σε ισόβια δεσμά, αλλάζοντας σημαντικά το νομικό καθεστώς αυτών των ατόμων εντός του συστήματος δικαιοσύνης της πολιτείας.

Η ενέργεια αυτή του κυβερνήτη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές της. Η μετατροπή των ποινών επηρεάζει ένα σημαντικό αριθμό ατόμων που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο, θέτοντας ένα νέο πλαίσιο για την εφαρμογή της δικαιοσύνης στην Καλιφόρνια.

Οι εξηγήσεις του Νιούσομ για την ενέργειά του

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ εξήγησε την απόφασή του σε επιστολή του προς τους Καλιφορνέζους πολίτες. Στην επιστολή αυτή, ο Νιούσομ τόνισε την ακράδαντη πεποίθησή του ότι η κρατικά επιβεβλημένη εκτέλεση είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες της Καλιφόρνιας.

Επιπλέον, ο κυβερνήτης υπογράμμισε ότι η θανατική ποινή υπονομεύει τα θεμέλια του νομικού συστήματος της πολιτείας και «μας μειώνει όλους». Πρόσθεσε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν να εκτελούνται άνθρωποι σε ένα ατελές νομικό σύστημα και ταυτόχρονα να παραμένουν πιστοί στις βασικές αξίες, με πρώτη μεταξύ αυτών τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η νομική διαδικασία της μετατροπής

Η διαδικασία μετατροπής των θανατικών ποινών σε ισόβια δεσμά έχει συγκεκριμένα νομικά βήματα. Ο κυβερνήτης Νιούσομ έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει περίπου το 40% των θανατικών ποινών με μία απλή υπογραφή, γεγονός που του δίνει άμεση αρμοδιότητα για ένα σημαντικό μέρος των υποθέσεων.

Ωστόσο, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, απαιτείται η έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου προκειμένου οι μετατροπές να οριστικοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος των υποθέσεων θα πρέπει να περάσει από περαιτέρω νομικό έλεγχο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετατροπής των ποινών.

Με πληροφορίες από: Enikos