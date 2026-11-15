Ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα: Σκοτώθηκε διοικητής της Χαμάς που συμμετείχε στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ενημέρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής για τον θάνατο ενός διοικητή της, ο οποίος φέρεται να είχε συμμετοχή στον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ. Ο 53χρονος Σαμίρ Αμπού Γιούνις σκοτώθηκε ύστερα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει νωρίτερα την εξόντωση διοικητή του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε επιχείρηση που διεξήγαγαν στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσουν.

Η ανακοίνωση των IDF και η επιβεβαίωση της Χαμάς

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν προχωρήσει σε ανακοίνωση, δηλώνοντας πως εξόντωσαν διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήγαγαν εντός της Λωρίδας της Γάζας. Στην ανακοίνωση αυτή, οι IDF δεν είχαν δώσει στη δημοσιότητα το όνομα του διοικητή που σκοτώθηκε.

Λίγες ώρες αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, γνωστή ως Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, επιβεβαίωσε τον θάνατο του διοικητή. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, πρόκειται για τον Σαμίρ Αμπού Γιούνις, ο οποίος ήταν 53 χρόνων και υπηρετούσε ως διοικητής των δυνάμεών τους στην περιοχή της Ράφα. Η Χαμάς ανέφερε ότι ο θάνατός του επήλθε ύστερα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

Η ταυτότητα και ο ρόλος του Σαμίρ Αμπού Γιούνις

Ο Σαμίρ Αμπού Γιούνις, ο οποίος ήταν επίσης γνωστός με το όνομα Αμπού Μαχμούντ, είχε μακρά πορεία εντός της οργάνωσης. Εντάχθηκε στην στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς το έτος 1991, αναλαμβάνοντας διάφορους ρόλους με την πάροδο του χρόνου.

Πριν αναλάβει τη θέση του διοικητή της τοπικής ταξιαρχίας στη Ράφα, ο Γιούνις είχε διατελέσει σε ηγετικούς επιχειρησιακούς ρόλους στην ίδια περιοχή. Η Χαμάς υπογράμμισε πως ο Σαμίρ Αμπού Γιούνις συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό της επίθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ. Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί να τελεστεί το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Χαν Γιούνις.

Το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Χαν Γιούνις

Το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που οδήγησε στον θάνατο του Σαμίρ Αμπού Γιούνις πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Μαουάσι της Χαν Γιούνις. Αυτή η περιοχή βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από τις υγειονομικές αρχές, το πλήγμα αυτό δεν προκάλεσε μόνο τον θάνατο του διοικητή της Χαμάς, αλλά είχε ως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό αρκετών άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή.

Πηγές προσκείμενες στη Χαμάς, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επιβεβαίωσαν ότι ο διοικητής Σαμίρ Αμπού Γιούνις σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα που έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Το πλαίσιο της εκεχειρίας και οι αλληλοκατηγορίες

Η εξόντωση του διοικητή της Χαμάς έρχεται σε μια περίοδο όπου υποτίθεται ότι βρίσκεται σε ισχύ μια επίσημη εκεχειρία και κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Η συγκεκριμένη συμφωνία για εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου του 2025, έπειτα από διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν δύο χρόνια πολέμου στην περιοχή.

Παρά την ύπαρξη αυτής της συμφωνίας, τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται συστηματικά για παραβιάσεις των όρων της εκεχειρίας. Αυτή η κατάσταση διαρκών αλληλοκατηγοριών υπογραμμίζει την ευθραυστότητα της κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή.

Οι ανθρώπινες απώλειες μετά την έναρξη της εκεχειρίας

Από την έναρξη της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025, έχουν καταγραφεί σημαντικές ανθρώπινες απώλειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της Γάζας, σχεδόν 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα συγκεκριμένα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας κρίνονται αξιόπιστα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει δικές τους απώλειες, οι οποίες ανέρχονται σε οκτώ άτομα. Οι απώλειες αυτές περιλαμβάνουν επτά στρατιωτικούς και έναν συμβασιούχο που εργαζόταν για το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki