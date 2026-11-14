Αποπέμπεται προσωρινά ο επικεφαλής της Αρχής για την Ηθική στη Βρετανία μετά από καταγγελίες

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Ηθικής και Ακεραιότητας στη Βρετανία, Στιούαρτ Στέρλινγκ, απομακρύνθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά του. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από αποκαλύψεις σχετικά με παλαιότερες καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών συναδέλφων του, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε έρευνες και, σε μία περίπτωση, σε πειθαρχική ποινή. Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξετάζει επειγόντως τα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Η προσωρινή απομάκρυνση και οι καταγγελίες

Ο Στιούαρτ Στέρλινγκ αποσύρθηκε από τον ρόλο του επικεφαλής της Επιτροπής Ηθικής και Ακεραιότητας, μετά τις αποκαλύψεις ότι είχε ερευνηθεί στο παρελθόν για καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης. Συγκεκριμένα, μία από τις περιπτώσεις αφορούσε το άγγιγμα του στήθους γυναίκας συναδέλφου του, περιστατικό για το οποίο του είχε επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Οι αποκαλύψεις αυτές δημοσιεύτηκαν από τους Sunday Times και προκάλεσαν άμεση αντίδραση.

Μετά τη δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης ανακοίνωσε την προσωρινή απομάκρυνση του αξιωματούχου. «Πρόκειται για σοβαρές καταγγελίες. Ο Στιούαρτ Στέρλινγκ αποσύρθηκε από τον ρόλο του, ενώ προχωρούμε με ταχύτητα στη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο ρόλος του Στιούαρτ Στέρλινγκ και η Επιτροπή Ηθικής

Ο Στέρλινγκ είχε διοριστεί τον Οκτώβριο του 2025 ως ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος της νεοσύστατης Επιτροπής Ηθικής και Ακεραιότητας. Ο διορισμός του εντασσόταν στο πλαίσιο της δέσμευσης του Εργατικού Κόμματος, η οποία είχε διατυπωθεί στο προεκλογικό του πρόγραμμα το 2024, για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δεοντολογίας στον δημόσιο βίο. Μεταξύ των βασικών του καθηκόντων ήταν η παροχή συμβουλών στον πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση περιστατικών ανάρμοστης συμπεριφοράς στον δημόσιο τομέα.

Η Επιτροπή Ηθικής και Ακεραιότητας δημιουργήθηκε με στόχο τη διασφάλιση της εντιμότητας και της λογοδοσίας στη βρετανική κυβέρνηση. Η ίδρυσή της αποτέλεσε απάντηση στα σκάνδαλα που είχαν σημειωθεί κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν είχαν προκύψει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά κυβερνητικών στελεχών και την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.

Το παρελθόν του επικεφαλής

Οι Sunday Times έφεραν στο φως την ύπαρξη καταγγελιών σε βάρος του Στέρλινγκ, οι οποίες είχαν διατυπωθεί κατά την προηγούμενη επαγγελματική του σταδιοδρομία στην αστυνομία. Οι αποκαλύψεις περιελάμβαναν και τις έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί τότε, ρίχνοντας φως σε περιστατικά που χρονολογούνται πριν από τον διορισμό του στην Επιτροπή Ηθικής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Sunday Times, το 2003 ο Στέρλινγκ υπηρετούσε ως νεαρός αστυνομικός στην αστυνομική διεύθυνση του Νορθάμπτονσαϊρ. Εκείνη την περίοδο, είχε παραπεμφθεί σε πλήρη πειθαρχική διαδικασία για υπόθεση που αντιμετωπίστηκε ως περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης. Η καταγγελία αφορούσε τον ισχυρισμό ότι είχε αγγίξει με ανάρμοστο τρόπο το στήθος γυναίκας συναδέλφου του, μέσα σε αστυνομικό τμήμα.

Ερωτήματα για τη διαδικασία ελέγχου

Η υπόθεση αυτή, όπως αναφέρει το BBC, προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου του ιστορικού του Στιούαρτ Στέρλινγκ πριν από τον διορισμό του στην Επιτροπή Ηθικής και Ακεραιότητας. Ο θεσμός αυτός, όπως προαναφέρθηκε, δημιουργήθηκε με στόχο τη διασφάλιση της εντιμότητας και της λογοδοσίας στον βρετανικό κυβερνητικό μηχανισμό.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να απαντήσουν πώς ένα τέτοιο ιστορικό δεν εντοπίστηκε ή δεν αξιολογήθηκε επαρκώς πριν από την ανάληψη ενός τόσο ευαίσθητου και κρίσιμου ρόλου, ο οποίος απαιτεί την αδιαμφισβήτητη ακεραιότητα του προσώπου που τον κατέχει. Η κυβέρνηση έχει ήδη δηλώσει ότι εξετάζει τα στοιχεία με τη δέουσα ταχύτητα, προκειμένου να διακριβωθούν τα πραγματικά περιστατικά.

Με πληροφορίες από: Topontiki