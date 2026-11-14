Γαλλία: Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στους δρόμους – 121 συλλήψεις και επεισόδια σε Παρίσι και Λυών

Περίπου 106.000 άνθρωποι βρέθηκαν στους δρόμους της Γαλλίας το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, συμμετέχοντας στον πέμπτο γύρο κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι διαδηλώσεις, αν και στην πλειονότητά τους ειρηνικές, σημαδεύτηκαν από εντάσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία, οδηγώντας σε 121 συλλήψεις μέχρι το απόγευμα.

Οι εκτιμήσεις για τη συμμετοχή

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, περίπου 106.000 άτομα συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, στην πρωτεύουσα, το Παρίσι, οι αρχές υπολόγισαν τους διαδηλωτές σε 24.000. Αυτά τα στοιχεία δίνουν μια εικόνα της συνολικής κινητοποίησης που έλαβε χώρα το Σάββατο.

Από την άλλη πλευρά, η συμμαχία των συνδικάτων νεολαίας παρουσίασε διαφορετικές εκτιμήσεις για τη συμμετοχή. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι ο αριθμός των διαδηλωτών έφτασε τις 200.000 σε εθνικό επίπεδο. Για την πόλη του Παρισιού, τα συνδικάτα έκαναν λόγο για πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι 100.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύγκριση με προηγούμενες κινητοποιήσεις

Ο πέμπτος αυτός γύρος κινητοποιήσεων εμφάνισε μειωμένη συμμετοχή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τόσο του υπουργείου Εσωτερικών όσο και των συνδικάτων. Το υπουργείο Εσωτερικών είχε καταγράψει 146.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα, εκ των οποίων 46.000 στην πρωτεύουσα. Αυτό δείχνει μια πτώση στον αριθμό των συμμετεχόντων.

Αντίστοιχα, η συμμαχία των συνδικάτων νεολαίας είχε αναφέρει ότι το προηγούμενο Σάββατο είχαν διαδηλώσει 250.000 άνθρωποι σε ολόκληρη τη Γαλλία. Από αυτούς, οι 75.000 βρίσκονταν στην πρωτεύουσα. Ενώ και οι δύο πλευρές συμφωνούν στην τάση της μειωμένης συμμετοχής σε εθνικό επίπεδο, οι εκτιμήσεις τους για την εικόνα στο Παρίσι εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά.

Εντάσεις και συλλήψεις σε Παρίσι και Λυών

Παρόλο που οι περισσότερες πορείες πραγματοποιήθηκαν χωρίς σοβαρά προβλήματα, δεν έλειψαν οι εντάσεις, οι συλλήψεις και οι συγκρούσεις με την αστυνομία. Στο Παρίσι, η αστυνομία των ειδικών δυνάμεων χρειάστηκε να κάνει χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει διαδηλωτές στην Place de la Nation. Αυτό συνέβη μετά από μια πορεία που είχε ξεκινήσει από την Place de la Republique και είχε χαρακτηριστεί σε μεγάλο βαθμό ειρηνική.

Μέχρι τις 18:00 ώρα Ελλάδας, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί 121 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι συλλήψεις αυτές έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων και των επεισοδίων που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων του Παρισιού και της Λυών, όπως αναφέρεται στην αρχική ενημέρωση.

Ο πέμπτος γύρος κινητοποιήσεων

Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου σηματοδότησαν τον πέμπτο γύρο κινητοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία. Η συμμετοχή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία τόσο του υπουργείου Εσωτερικών όσο και των συνδικάτων, εμφανίζεται μειωμένη σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό υποδηλώνει μια μεταβολή στη δυναμική των κινητοποιήσεων.

Οι αρχές και τα συνδικάτα συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη των διαδηλώσεων, με τις αποκλίνουσες εκτιμήσεις για τον αριθμό των συμμετεχόντων να αποτελούν σταθερό χαρακτηριστικό των ανακοινώσεων. Τα γεγονότα του Σαββάτου προστίθενται στην αλυσίδα των διαδηλώσεων που έχουν λάβει χώρα στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit