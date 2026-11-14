Συναγερμός στις ΗΠΑ για πιθανό ιρανικό σχέδιο επίθεσης με drones

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας φέρονται να έχουν ενεργοποιήσει οι αμερικανικές αρχές, μετά από πληροφορίες που κάνουν λόγο για ένα ενδεχόμενο σχέδιο επίθεσης του Ιράν. Το σχέδιο αυτό φέρεται να αφορά επιθέσεις με drones εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησής του. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει συναγερμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Israel Hayom, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Ο περιορισμός αυτός αποδίδεται στην απειλή που προέρχεται από το Ιράν. Παράλληλα, υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις αυξημένης προστασίας, ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στις ΗΠΑ

Οι αμερικανικές αρχές έχουν προχωρήσει στην ενεργοποίηση αυξημένων μέτρων ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση τους. Το ενδεχόμενο σχέδιο επίθεσης με drones στοχεύει, όπως αναφέρεται, τον Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του.

Μεταξύ των αξιωματούχων που φέρεται να έχουν μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις αυξημένης προστασίας, συγκαταλέγεται και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. Οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι πληροφορίες για την πιθανή ιρανική απειλή.

Η διαβίβαση πληροφοριών από τη Μοσάντ

Το δημοσίευμα της Israel Hayom επικαλείται ανώτερους Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με αυτούς, η Μοσάντ διαβίβασε στη CIA συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την πιθανή απειλή. Η ενημέρωση αυτή φέρεται να πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών προς το Ισραήλ.

Το αίτημα αφορούσε τη διερεύνηση και αξιολόγηση των σχετικών ενδείξεων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τη φύση της απειλής. Επίσης, δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία για τον πιθανό χρόνο εκδήλωσης μιας επίθεσης ή το κατά πόσο έχει διαπιστωθεί συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία.

Προηγούμενες προειδοποιήσεις και επιφυλάξεις των ΗΠΑ

Η νέα αυτή προειδοποίηση επαναφέρει στο προσκήνιο πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί τον περασμένο Αύγουστο. Τότε, το πρακτορείο Reuters είχε αποκαλύψει τις επιφυλάξεις των αμερικανικών υπηρεσιών απέναντι σε ορισμένες ισραηλινές εκτιμήσεις.

Οι εκτιμήσεις αυτές αφορούσαν πιθανά σχέδια δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου. Στις 13 Αυγούστου 2026, το Reuters είχε αποκαλύψει ότι η Ουάσινγκτον είχε δεχθεί επανειλημμένες προειδοποιήσεις από το Ισραήλ για ενδεχόμενες ιρανικές απόπειρες δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με εν ενεργεία και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλέστηκε το πρακτορείο, η CIA και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών δεν είχαν καταφέρει να επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα αρκετές από τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτό δείχνει μια διαφορά στην αξιολόγηση των δεδομένων μεταξύ των δύο πλευρών.

Σενάρια επιθέσεων και χρονοδιάγραμμα των προειδοποιήσεων

Οι προειδοποιήσεις του Ισραήλ αφορούσαν διαφορετικά σενάρια επίθεσης. Μεταξύ αυτών, αναφερόταν η χρήση ελεύθερου σκοπευτή. Επίσης, υπήρχε και η πιθανότητα επίθεσης με μαχαίρι κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης, γεγονός που υποδηλώνει ποικίλες μεθόδους που εξετάζονταν.

Οι σχετικές πληροφορίες άρχισαν να διαβιβάζονται πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών, ο οποίος έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2025. Οι προειδοποιήσεις εντάθηκαν ενόψει της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε δοθεί τότε στην επίσκεψη του Τραμπ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Reuters, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν ενημερώσει τον Λευκό Οίκο για τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους.

Με πληροφορίες από: Newsit