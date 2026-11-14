Εμανουέλ Μακρόν: Ο περιορισμός της βοήθειας προς την Ουκρανία θα φέρει άδικη ειρήνη

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προέβη σε σαφείς προειδοποιήσεις σχετικά με τις συνέπειες του περιορισμού της βοήθειας προς την Ουκρανία. Όπως δήλωσε, μια τέτοια κίνηση θα εξαναγκάσει τη χώρα σε μια άδικη ειρήνη, δημιουργώντας παράλληλα διαρκή ευαλωτότητα για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι δηλώσεις του Γάλλου προέδρου έρχονται ως απάντηση σε θέσεις που έχουν εκφραστεί για διακοπή της στήριξης προς το Κίεβο.

Η προειδοποίηση για «άδικη ειρήνη»

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι όσοι επιθυμούν να περιορίσουν τους πόρους που διατίθενται στην Ουκρανία, στην ουσία επιδιώκουν να την οδηγήσουν σε μια ειρήνη που δεν θα είναι δίκαιη. Αυτή η κατάσταση, όπως τόνισε, θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου, αφήνοντάς την εκτεθειμένη σε μελλοντικές απειλές.

Ο Γάλλος πρόεδρος περιέγραψε την υποχώρηση από τη στήριξη της Ουκρανίας ως μια «συνταγή για τον επόμενο πόλεμο». Κατέστησε σαφές ότι αυτή δεν μπορεί να είναι η θέση της Γαλλίας, καθώς η επιβολή της θέλησης της Ρωσίας σε μια ευρωπαϊκή χώρα με τη βία θα αποδυναμώσει το σύνολο της Ευρώπης. Ο Μακρόν επανέλαβε ότι η προστασία της Γαλλίας και των Γάλλων συνδέεται άμεσα με τη βοήθεια προς την Ουκρανία για την άμυνά της.

Απάντηση στη Μαρίν Λεπέν

Οι δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν αποτελούν άμεση απάντηση στις θέσεις της Μαρίν Λεπέν, η οποία έχει εκφράσει αμφιβολίες για τη συνέχιση της βοήθειας προς το Κίεβο, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να διακηρύξει την πλήρη διακοπή της. Ο Γάλλος πρόεδρος χρησιμοποίησε την πλατφόρμα X για να εκφράσει τις απόψεις του, τονίζοντας τη σημασία της ενότητας και της αποφασιστικότητας απέναντι στις προκλήσεις.

Ο Μακρόν, του οποίου η προεδρική θητεία λήγει μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027, έχοντας συμπληρώσει δύο θητείες, υπογράμμισε την ανάγκη για σταθερή πολιτική στήριξης. Επεσήμανε ότι η στάση της Γαλλίας πρέπει να είναι ξεκάθαρη και αταλάντευτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια και να αποτραπούν περαιτέρω κλιμακώσεις.

Οι προθέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, οι πρόσφατες συνομιλίες με Αμερικανούς απεσταλμένους κατέδειξαν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει την πρόθεση να διαπραγματευτεί. Αντίθετα, ο Πούτιν φαίνεται να στοιχηματίζει στην υποταγή της Ουκρανίας, εντείνοντας τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και προσπαθώντας να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι κατά τη διάρκεια του επερχόμενου χειμώνα. Ο Μακρόν τόνισε ότι η ευθύνη της Ευρώπης είναι να ματαιώσει αυτό το στοίχημα.

Η στρατηγική αυτή της Ρωσίας, όπως την περιέγραψε ο Μακρόν, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για συνεχή και ενισχυμένη στήριξη προς την Ουκρανία. Η αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά των αμάχων και η αποτροπή της βύθισης της χώρας στο σκοτάδι αποτελούν κεντρικούς στόχους για την ευρωπαϊκή κοινότητα.

Οι συζητήσεις στο Δουβλίνο και οι προτεραιότητες

Το ζήτημα της Ουκρανίας βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων κατά τη διάρκεια του ένατου summit της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκαν στο Δουβλίνο. Εκεί, οι ηγέτες έδειξαν ενότητα γύρω από δύο βασικές προτεραιότητες. Η πρώτη αφορά την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία για να μπορέσει να περάσει τον χειμώνα, ενώ η δεύτερη εστιάζει στην ενίσχυση της κοινής στάσης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξήρε το θάρρος των Ουκρανών, οι οποίοι συνεχίζουν να αντιστέκονται με τρόπο που προκαλεί τον θαυμασμό. Υπογράμμισε ότι η κατάσταση στην Ουκρανία αφορά άμεσα την ασφάλεια όλων των ευρωπαϊκών χωρών και ότι η στήριξη προς το Κίεβο είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της Γαλλίας και των Γάλλων πολιτών.

Το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουν οι συνομιλίες για την Ουκρανία πέρα από το παρόν, δηλώνοντας με σαφήνεια, ακόμη και προς τους Ρώσους, τους στόχους για τη μεταπολεμική περίοδο. Παράλληλα, τόνισε την κρισιμότητα του να προσδιοριστεί τι αναμένεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ευρώπης.

Αυτή η προσέγγιση δείχνει την επιθυμία για μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα διασφαλίσει τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ήπειρο για το μέλλον. Η συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους και ο καθορισμός σαφών πλαισίων για την ασφάλεια αποτελούν βασικούς πυλώνες αυτής της στρατηγικής, όπως την περιέγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Με πληροφορίες από: Enikos