Σαουδική Αραβία: Εκτέλεση δύο ανδρών για τρομοκρατία, ανησυχία για ανήλικο κατηγορούμενο

Το υπουργείο Εσωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα την εκτέλεση δύο Σαουδαράβων πολιτών για υποθέσεις που συνδέονται με την τρομοκρατία. Η είδηση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένας από τους εκτελεσθέντες είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε διαδηλώσεις όταν ήταν μόλις 14 ετών.

Οι κατηγορίες για «τρομοκρατικά εγκλήματα»

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες είχαν καταδικαστεί για «τρομοκρατικά εγκλήματα». Οι πράξεις που τους αποδόθηκαν περιλάμβαναν τη συμμετοχή σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση, καθώς και επανειλημμένες ένοπλες επιθέσεις εναντίον μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Επιπλέον, τους καταλογίστηκαν η κατοχή όπλων και η παροχή οικονομικής και επιχειρησιακής υποστήριξης για τρομοκρατικές ενέργειες εντός του βασιλείου. Αυτές οι κατηγορίες οδήγησαν στην καταδίκη και την τελική εκτέλεσή τους.

Η περίπτωση του Τζαουάντ Κουρίρις και οι αντιδράσεις

Η υπόθεση του ενός εκ των εκτελεσθέντων, του Τζαουάντ Κουρίρις, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η οργάνωση Reprieve αναφέρει ότι ο Κουρίρις κατηγορήθηκε ότι οργάνωσε και συμμετείχε σε διαδηλώσεις, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όταν ήταν μόλις 14 ετών.

Ο Τζαουάντ Κουρίρις συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2020. Σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, προχώρησε σε ομολογία έπειτα από βασανιστήρια, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και την εγκυρότητα της ομολογίας του.

Εκτελέσεις ανηλίκων και η σιιτική κοινότητα

Η οργάνωση Reprieve επισημαίνει ότι από τον Αύγουστο του 2025 έχουν εκτελεστεί συνολικά πέντε άνδρες που ανήκαν στη σιιτική κοινότητα. Αυτοί οι άνδρες ήταν ανήλικοι κατά τον χρόνο τέλεσης των αδικημάτων για τα οποία κατηγορήθηκαν.

Οι υποθέσεις τους συνδέονταν με τη συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο της Αραβικής Άνοιξης, συγκεκριμένα το 2011 και το 2012, στην ανατολική επαρχία της χώρας. Η συγκεκριμένη περιοχή φιλοξενεί την πλειονότητα της σιιτικής μειονότητας της Σαουδικής Αραβίας, η οποία εδώ και χρόνια καταγγέλλει διακρίσεις και περιθωριοποίηση σε ένα βασίλειο με κυρίαρχη τη σουνιτική κοινότητα.

Η Σαουδική Αραβία στις θανατικές εκτελέσεις παγκοσμίως

Η Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται στις χώρες με τις περισσότερες θανατικές εκτελέσεις παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας, η χώρα βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης για την περίοδο 2022-2025, ακολουθώντας την Κίνα και το Ιράν.

Αυτή η κατάταξη υπογραμμίζει το ευρύ φάσμα των υποθέσεων στις οποίες επιβάλλεται η θανατική ποινή στο βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικά εγκλήματα.

Πρόσφατα στοιχεία για τις εκτελέσεις

Στα μέσα Οκτωβρίου είχαν εκτελεστεί ακόμη πέντε άνδρες στην ίδια ανατολική επαρχία, αντιμετωπίζοντας παρόμοιες κατηγορίες με αυτές των σημερινών εκτελέσεων. Αυτό δείχνει μια συνεχιζόμενη τάση επιβολής της θανατικής ποινής για τέτοιου είδους αδικήματα.

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, οι σαουδαραβικές αρχές έχουν προχωρήσει σε 17 εκτελέσεις για υποθέσεις «τρομοκρατίας», κυρίως στην ανατολική περιοχή της χώρας. Το προηγούμενο έτος, το 2025, είχαν καταγραφεί 40 αντίστοιχες εκτελέσεις, γεγονός που καταδεικνύει τη συχνότητα με την οποία εφαρμόζεται η θανατική ποινή για αυτά τα αδικήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki