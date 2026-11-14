Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, προχώρησε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου σε δηλώσεις σχετικά με τον ρόλο του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η Ζαχάροβα τόνισε ότι η Ευρώπη θα ήταν πολύ ασφαλέτερη χωρίς την παρουσία του Οργανισμού, παρομοιάζοντάς τον μάλιστα με ένα «χαλασμένο δόντι». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο απαντήσεων σε επικρίσεις που αφορούν τις προτάσεις της Μόσχας για αναδιοργάνωση της αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη, καθώς και σε συγκεκριμένες τοποθετήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Το ΝΑΤΟ ως «χαλασμένο δόντι» της Ευρώπης

Σύμφωνα με την Μαρία Ζαχάροβα, αν η Συμμαχία του ΝΑΤΟ δεν είχε διαδραματίσει, και δεν συνέχιζε να διαδραματίζει, τον ρόλο που έχει αναλάβει, η ασφάλεια στην Ευρώπη θα ήταν πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη. Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ χρησιμοποίησε την εικόνα ενός «χαλασμένου δοντιού» για να περιγράψει τον Οργανισμό, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε κανείς να τον παρομοιάσει και με «πονόδοντο», υποστηρίζοντας ότι έχει εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα της Ευρώπης.

Η παρομοίωση αυτή επεκτάθηκε, με τη Ζαχάροβα να αναφέρει ότι το ΝΑΤΟ έχει επηρεάσει αρνητικά το ανοσοποιητικό σύστημα όχι μόνο του δυτικού τμήματος και της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Η εκπρόσωπος τόνισε ότι ο οργανισμός απαιτεί και απορροφά τεράστιους πόρους για μέτρα αντίδρασης, κάτι που, κατά την άποψή της, επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας.

Εκκλήσεις της Μόσχας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Οι δηλώσεις της Ζαχάροβα ήρθαν ως απάντηση σε επικρίσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με τις εκκλήσεις της Μόσχας για μια αναδιοργάνωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανάγκη για επανεξέταση του πλαισίου ασφαλείας στην ήπειρο, προτείνοντας αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και στις δομές που διέπουν την ασφάλεια, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου, πιο αποτελεσματικού συστήματος.

Αυτές οι εκκλήσεις της Μόσχας έχουν βρει αντίσταση από ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι θεωρούν ότι το υπάρχον πλαίσιο είναι επαρκές ή δεν χρήζει διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία. Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, με τις δηλώσεις της, φάνηκε να εντείνει την κριτική της Μόσχας προς τον Οργανισμό του ΝΑΤΟ και τον ρόλο του στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή σκηνή, υπογραμμίζοντας τις διαφορές στις προσεγγίσεις.

Η απάντηση στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς

Ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς για τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα ήταν μια δήλωση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Μερτς είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για συζητήσεις με τη Ρωσία σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, απορρίπτοντας κάθε τέτοια προοπτική.

Ο Γερμανός καγκελάριος ήταν κατηγορηματικός στην άποψή του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό – υπάρχει ήδη». Αυτή η στάση του Μερτς, η οποία απορρίπτει τη συζήτηση για αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο ασφαλείας, αποτέλεσε το έναυσμα για την έντονη κριτική της Ζαχάροβα προς το ΝΑΤΟ, καθώς και για την ανάδειξη των διαφορετικών οπτικών γωνιών μεταξύ Ρωσίας και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών.

Απόρριψη πρότασης της Μόσχας στο Δουβλίνο

Στο ίδιο πλαίσιο των εξελίξεων, Ευρωπαίοι ηγέτες απέρριψαν πρόσφατα μια πρόταση της Μόσχας κατά τη διάρκεια συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο. Η πρόταση αυτή αφορούσε επίσης ζητήματα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, ένα θέμα για το οποίο η Ρωσία επιμένει στην ανάγκη αναδιοργάνωσης, θεωρώντας το κρίσιμο για τη σταθερότητα της περιοχής.

Η απόρριψη της ρωσικής πρότασης από τους Ευρωπαίους ηγέτες υπογραμμίζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ της Ρωσίας και των δυτικών χωρών σχετικά με το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη. Οι δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα φαίνεται να αντικατοπτρίζουν αυτή τη διαφωνία, εκφράζοντας την άποψη της Μόσχας για τον ρόλο και την επίδραση του ΝΑΤΟ στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit