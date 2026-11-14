Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου μίλησε για ενδεχόμενο πολέμου με την Ελλάδα και άφησε αιχμές για την Αλεξανδρούπολη

Σε νέες προκλητικές αναφορές κατά της Ελλάδας προχώρησε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Τουρκία, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Ο Τούρκος πολιτικός άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, με αφορμή τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή του για την παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη.

Οι αναφορές για στρατιωτική σύγκρουση

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες, αναφερόμενος συγκεκριμένα στο ζήτημα του εξοπλισμού των νησιών του Αιγαίου. Χαρακτήρισε το θέμα αυτό ως πιθανή αφορμή έντασης, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εκλογές στην Τουρκία.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο πρόεδρος του CHP επικαλέστηκε την πολιτική που θα ακολουθούσε ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, Μπουλέντ Ετζεβίτ. Υποστήριξε ότι υπό την ηγεσία του Ετζεβίτ θα υπήρχε πραγματική πιθανότητα πολέμου ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα. «Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι η Ελλάδα. Δηλαδή για τον εξοπλισμό των νησιών. Υπό κανονικές συνθήκες δεν φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα. Αλλά αν ήταν ο Ετζεβίτ, θα υπήρχε μια τέτοια πιθανότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαίτηση αποστρατιωτικοποίησης και τελεσίγραφο

Ο Κιλιτσντάρογλου υποστήριξε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να απαιτήσει την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, θέτοντας ακόμη και προθεσμία για την απομάκρυνση των στρατιωτικών δυνάμεων. «Μέχρι την τάδε ημερομηνία να τα εκκενώσεις, διαφορετικά θα έρθω εγώ να τα εκκενώσω. Τόσο απλά. Κανείς δεν μπορεί να αγνοεί την Τουρκία σε τέτοιο βαθμό», δήλωσε.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί ο εξοπλισμός του Αιγαίου. Ο Τούρκος πολιτικός επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η Ελλάδα δεν τηρεί τις διεθνείς συνθήκες, εστιάζοντας στην ανάγκη για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.

Αιχμές για την Αλεξανδρούπολη και τις ΗΠΑ

Πέρα από τις αναφορές για τα νησιά του Αιγαίου, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου εξέφρασε την ενόχλησή του για την παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη. Έθεσε ερωτήματα σχετικά με τους στρατηγικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι δηλώσεις του περιλάμβαναν επίσης αιχμές για τις επιπτώσεις που έχουν οι κινήσεις αυτές στον ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο πρόεδρος του CHP τόνισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι τουρκικές ανησυχίες και συμφέροντα.

Πολιτικό πλαίσιο και εκλογές στην Τουρκία

Οι δηλώσεις του Κιλιτσντάρογλου έγιναν στο πλαίσιο συζήτησης για τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εκλογές στην Τουρκία. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δύσκολα θα επιδιώξει νέα υποψηφιότητα, λόγω της χαμηλής δημοτικότητάς του.

Αναφερόμενος στα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία, ο πρόεδρος του CHP υποστήριξε ότι οι εξελίξεις δεν μπορούν να προβλεφθούν με βεβαιότητα. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ενδέχεται να προκύψουν απρόοπτα γεγονότα, ακόμη και μια πολεμική σύγκρουση. «Ακόμη κι αν προκηρύξει εκλογές έναν μήνα νωρίτερα ή αν οι εκλογές διεξαχθούν στην κανονική τους ημερομηνία, φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί. Με τις σημερινές συνθήκες, έτσι έχουν τα πράγματα», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από: Newsit