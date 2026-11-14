Nvidia: Κέρδος 196 εκατ. δολαρίων από σορτάρισμα της μετοχής

Μια εντυπωσιακή χρηματιστηριακή κίνηση στη μετοχή της Nvidia απέφερε σε έναν άγνωστο επενδυτή δυνητικό κέρδος περίπου 196 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επένδυση βασίστηκε στην πτώση της μετοχής της εταιρείας και πραγματοποιήθηκε μέσω σύνθετων συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης (options), με αρχικό κεφάλαιο μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια.

Η στρατηγική κίνηση

Ο άγνωστος επενδυτής πόνταρε 8,32 εκατομμύρια δολάρια στην πτώση της μετοχής της Nvidia. Η θέση του αποτιμάται πλέον σε 196 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 24 φορές το αρχικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την αποχώρηση του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Ο επικεφαλής της εταιρείας, που ξεκίνησε από την αγορά των τσιπ για βιντεοπαιχνίδια, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας προσωπικής υπόθεσης, ενώ οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία ακόμη και για την παγκόσμια οικονομία.

Η αποκάλυψη της συναλλαγής

Η συγκεκριμένη συναλλαγή, η οποία είχε διαφύγει αρχικά από την προσοχή του Alphaville, εντοπίστηκε από τους αναλυτές της Macro Risk Advisors (MRA). Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη κίνηση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον Τζόζεφ Νάιλς της Macro Risk Advisors, ο μυστηριώδης επενδυτής αγόρασε 180.000 συμβόλαια put με τιμή εξάσκησης τα 150 δολάρια. Ταυτόχρονα, πούλησε 280.000 συμβόλαια put με τιμή εξάσκησης τα 100 δολάρια, με ημερομηνία λήξης τον Ιανουάριο.

Το κόστος και το κέρδος

Το κόστος για την είσοδο σε αυτή τη σύνθετη θέση υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η σημαντική πτώση της μετοχής της Nvidia από τον Οκτώβριο και μετά άλλαξε δραστικά την αξία της συναλλαγής.

Οι υπολογισμοί της MRA δείχνουν ότι το κέρδος της συγκεκριμένης θέσης ανέρχεται πλέον σε περίπου 196 εκατομμύρια δολάρια. Η εκτίμηση αυτή αφορά την τρέχουσα αξία της θέσης και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κέρδος έχει ήδη εισπραχθεί.

Τι είναι τα δικαιώματα προαίρεσης (options)

Τα δικαιώματα προαίρεσης, γνωστά ως options, αποτελούν χρηματοοικονομικά παράγωγα συμβόλαια. Τα call options δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα, χωρίς όμως να τον υποχρεώνουν, να αγοράσει έναν συγκεκριμένο τίτλο σε προκαθορισμένη τιμή πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Αντίστοιχα, τα put options δίνουν το δικαίωμα πώλησης του υποκείμενου τίτλου σε μια προκαθορισμένη τιμή. Ο επενδυτής καταβάλλει ένα αρχικό ποσό, γνωστό ως ασφάλιστρο (premium), για να αποκτήσει αυτά τα δικαιώματα, χρησιμοποιώντας τα για να στοιχηματίσει στην άνοδο ή στην πτώση μιας μετοχής.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr