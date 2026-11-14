ΗΠΑ: Καθηλώσεις πτήσεων λόγω τεχνολογίας του '80 – Αλυσιδωτές καθυστερήσεις και στην Ευρώπη

Μία πρωτοφανής καθήλωση πτήσεων, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί μετά την 11η Σεπτεμβρίου, πλήττει τα αεροδρόμια των ΗΠΑ, προκαλώντας εκτεταμένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις που επεκτείνονται μέχρι την Ευρώπη. Παρόλο που ο εναέριος χώρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ανοίξει από τα ξημερώματα, το μπλακ άουτ στα αμερικανικά αεροδρόμια έχει δημιουργήσει ένα αλυσιδωτό φαινόμενο. Η κατάσταση αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εξάρτηση των ΗΠΑ από τεχνολογία της δεκαετίας του ’80 για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, ακόμα και εν έτει 2026.

Παρωχημένα συστήματα και σχέδια αναβάθμισης

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε πρόσφατα, συγκεκριμένα αυτόν τον μήνα, τα σχέδιά της για την αντικατάσταση παρωχημένων δισκετών. Αυτές οι δισκέτες, που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1980, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 400 εγκαταστάσεις και περιέχουν κρίσιμες πληροφορίες, όπως δεδομένα για τις καιρικές συνθήκες. Η FAA στοχεύει να ολοκληρώσει την αντικατάσταση έως το τέλος του 2028.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Καλά νέα, Αμερική: Οι δισκέτες φεύγουν, η τεχνολογία του 21ου αιώνα έρχεται». Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως οι συγκεκριμένες δισκέτες ευθύνονται για το πρόσφατο μπλακ άουτ. Ο ίδιος ο Ντάφι έχει προειδοποιήσει ότι απαιτούνται 50 δισεκατομμύρια δολάρια για τη ριζική αναβάθμιση των πεπαλαιωμένων υποδομών, καλώντας το Κογκρέσο να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για αυτόν τον σκοπό.

Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις σε Ευρώπη και Ελλάδα

Οι επιπτώσεις του προβλήματος στις ΗΠΑ δεν περιορίζονται στα αμερικανικά αεροδρόμια. Μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια καταγράφουν ακυρώσεις και σημαντικές καθυστερήσεις σήμερα Σάββατο, ως άμεσο αποτέλεσμα της κατάστασης. Συγκεκριμένα, οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα από και προς τη Νέα Υόρκη παρουσιάζουν καθυστερήσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις κυμαίνονται από μία έως μιάμιση ώρα, ενώ σε άλλες φτάνουν τις δύο ώρες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που αφορά το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μία πτήση που αναμενόταν να προσγειωθεί στις 09:05 το πρωί έφτασε με σημαντική καθυστέρηση, αναδεικνύοντας το εύρος των επιπτώσεων του προβλήματος στις ΗΠΑ στην παγκόσμια εναέρια κυκλοφορία.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr