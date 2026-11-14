Δημοσκόπηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Το 52% των Βρετανών τάσσεται υπέρ της επιστροφής

Μια νέα δημοσκόπηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποκαλύπτει ότι οι περισσότεροι Βρετανοί επιθυμούν να δουν τα αρχαία έργα μόνιμα στην Αθήνα. Η έρευνα, που διενεργήθηκε από την YouGov και παρουσιάστηκε σήμερα, 14 Νοεμβρίου, από την εφημερίδα Times, καταγράφει ότι το 52% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της επιστροφής τους, ενώ μόλις το 20% εκφράζει αντίθεση.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση εάν τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο ή να επιστραφούν στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Ελλάδα, το 52% απάντησε υπέρ της επιστροφής και το 20% υπέρ της παραμονής. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένας στους πέντε Βρετανούς πιστεύει πλέον ότι τα έργα, τα οποία φιλοτεχνήθηκαν πριν από περίπου 2.500 χρόνια για τον Παρθενώνα, πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο.

Η δημοσκόπηση και η πολιτιστική συνεργασία

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου σε δείγμα 2.452 ενηλίκων, για λογαριασμό του Parthenon Project, μιας οργάνωσης που υποστηρίζει την επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα.

Όταν η επιστροφή των Γλυπτών συνδέεται με μια ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, το ποσοστό υποστήριξης αυξάνεται στο 58%, ενώ η αντίθεση μειώνεται στο 9%. Το σενάριο της ερώτησης περιλάμβανε την επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα, με τα βρετανικά μουσεία να φιλοξενούν, μέσω δανεισμού, σημαντικά ελληνικά αρχαιολογικά ευρήματα και εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ εκτός Ελλάδας. Μια τέτοια συμφωνία θα συνδύαζε τη μόνιμη επανένωση των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης με τον δανεισμό σημαντικών ελληνικών αρχαιοτήτων σε βρετανικά μουσεία, με το δημοσίευμα των Times να αναφέρει ενδεικτικά τη Μάσκα του Αγαμέμνονα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 32% όσων αρχικά επιθυμούσαν την παραμονή των Γλυπτών στο Λονδίνο, δηλώνουν αλλαγή στάσης και υποστηρίζουν την επιστροφή τους υπό το πρίσμα μιας πολιτιστικής συνεργασίας.

Στήριξη ανά πολιτικό κόμμα και αντιληπτά οφέλη

Ευρύτερη στήριξη καταγράφεται στους ψηφοφόρους του Εργατικού Κόμματος, με 62% να τάσσεται υπέρ της απλής επιστροφής και 15% κατά. Στους Συντηρητικούς, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 43% υπέρ έναντι 33% κατά. Με την προοπτική πολιτιστικής συνεργασίας, το «ναι» ανεβαίνει στο 72% (έναντι 6%) στους Εργατικούς, στο 60% (έναντι 10%) στους Συντηρητικούς και στο 44% (έναντι 16%) στους ψηφοφόρους του Reform UK.

Σε ό,τι αφορά την εικόνα της Βρετανίας, το 56% των ερωτηθέντων βλέπει όφελος από την επιστροφή, ενώ μόλις το 9% προβλέπει αρνητικό αντίκτυπο. Το 70% πιστεύει ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου θα βελτιώνονταν, ενώ το 54% εκτιμά ότι θα ενισχυόταν η διεθνής φήμη της χώρας. Επίσης, το 28% θα έβλεπε πιο θετικά τη Βρετανία αν υπογραφόταν μια τέτοια συμφωνία.

Λόγοι υπέρ και κατά της επιστροφής

Ο ισχυρότερος λόγος υπέρ της επιστροφής είναι η επανένωση των Γλυπτών, ένα επιχείρημα που πείθει το 70% των ερωτηθέντων. Το 65% βρίσκει πειστικό το επιχείρημα της συνεργασίας με τον δανεισμό ελληνικών αρχαιοτήτων. Αντίθετα, το επιχείρημα ότι τα Γλυπτά πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο για να τα βλέπουν οι επισκέπτες δίπλα σε άλλους πολιτισμούς πείθει το 35%, ενώ εκείνο της 200χρονης παραμονής τους στο Λονδίνο πείθει το 33%.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr