Συνάντηση κορυφής Τραμπ, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ κλείδωσε για τις 19 Νοεμβρίου στην Κίνα

Σε συμφωνία για τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ αναφέρθηκε το Κρεμλίνο. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2026 και θα λάβει χώρα στην κινεζική πόλη Σενζέν. Την ιστορική αυτή συνάντηση είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα και ο Λευκός Οίκος.

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής

Η τριμερής συνάντηση των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας έχει οριστικοποιηθεί για τις 19 Νοεμβρίου 2026. Η κινεζική πόλη Σενζέν θα φιλοξενήσει αυτή τη σημαντική διπλωματική εξέλιξη, όπως αναφέρθηκε από το Κρεμλίνο. Η συνάντηση των τριών ηγετών αποτελεί ένα κομβικό γεγονός στο διεθνές διπλωματικό ημερολόγιο.

Η συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Η σύνοδος της APEC έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου. Ο Λευκός Οίκος είχε επιβεβαιώσει την επικείμενη συνάντηση στον απόηχο του σκανδάλου της Nvidia.

Σημασία της διπλωματικής συνάντησης

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική διπλωματική εξέλιξη, καθώς οι ηγέτες των τριών χωρών πρόκειται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο έντονων διεθνών εντάσεων. Η συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας αναμένεται να προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η συνάντηση αποκτά επιπλέον βαρύτητα και σημασία καθώς διεξάγεται ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ σε κοινό τραπέζι υπογραμμίζει την κρισιμότητα των θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση.

Το βασικό αντικείμενο των συζητήσεων

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από Αμερικανούς αξιωματούχους, το βασικό αντικείμενο της τριμερούς συνάντησης θα είναι ο έλεγχος και η μείωση των πυρηνικών εξοπλισμών. Το ζήτημα του πυρηνικού αφοπλισμού βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών μεταξύ των τριών μεγάλων δυνάμεων. Αυτό το θέμα θεωρείται κεντρικό για την παγκόσμια ασφάλεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει την πρόθεσή του να συναντηθεί με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας ήδη από τον Οκτώβριο. Σκοπός του ήταν να συζητήσει ζητήματα που αφορούν τον πυρηνικό αφοπλισμό. Η επικείμενη συνάντηση αποτελεί την υλοποίηση αυτής της πρόθεσης για διάλογο σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα.

Η λήξη της συμφωνίας New START και οι προσδοκίες

Η τριμερής συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τη λήξη της συμφωνίας New START. Η συγκεκριμένη συμφωνία περιόριζε τα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Ρωσίας. Η λήξη της δημιουργεί ένα νέο τοπίο στον τομέα του πυρηνικού ελέγχου και της στρατηγικής σταθερότητας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, δεν αναμένεται απαραίτητα η επίτευξη κάποιας συγκεκριμένης συμφωνίας κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης τριμερούς συζήτησης. Η συνάντηση μπορεί να λειτουργήσει ως ένα αρχικό βήμα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων αυτών θεμάτων, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit