Ο Ζελένσκι αποκαλύπτει αμερικανική διερεύνηση για το Ντονμπάς και το ΝΑΤΟ

Μια νέα διάσταση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποκάλυψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν για πρώτη φορά το ενδεχόμενο αποχώρησης των ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ντονμπάς, με αντάλλαγμα την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη και τόνισε πως οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να τεθεί στην κρίση των πολιτών.

Η αποκάλυψη του Ουκρανού προέδρου

Η αποκάλυψη αυτή έγινε σε συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με δημοσιογράφους στο Κίεβο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, ενώ οι δηλώσεις του δόθηκαν στη δημοσιότητα το Σάββατο.

«Οι Αμερικανοί έθεσαν ένα ερώτημα: Εάν η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, θα αποχωρήσει από το Ντονμπάς; Ήταν η πρώτη φορά που τέθηκε ένα τέτοιο ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περιγράφοντας το περιεχόμενο της διερεύνησης από την αμερικανική πλευρά.

Νέα παράμετρος στις συνομιλίες

Η σύνδεση της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στη Συμμαχία με μια ενδεχόμενη εδαφική υποχώρηση αποτελεί νέα παράμετρο στις συνομιλίες που διεξάγονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Αυτό το ενδεχόμενο διερευνήθηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι δεν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ή επίσημη πρόταση ειρηνευτικής συμφωνίας. Αντιθέτως, αφορά ένα ζήτημα που τέθηκε προς συζήτηση και διερεύνηση κατά τη διάρκεια των επαφών.

Η αμετάβλητη θέση του Κιέβου

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε τη σταθερή θέση του Κιέβου, δηλώνοντας ότι η χώρα δεν σκοπεύει να παραδώσει εδάφη στη Ρωσία. Επανέλαβε ότι η θέση της ουκρανικής κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητη, διαμηνύοντας ότι «η Ουκρανία δεν πρόκειται να υποχωρήσει και δεν θα παραδώσει τα εδάφη της».

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας. Επιπλέον, τόνισε ότι οποιαδήποτε τέτοια διευθέτηση θα πρέπει να έχει την αποδοχή της ουκρανικής κοινωνίας, αποκλείοντας την αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών ως ρωσικών.

Η σημασία του Ντονμπάς

Η περιοχή του Ντονμπάς, που βρίσκεται στην ανατολική Ουκρανία, περιλαμβάνει τις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, με τη Ρωσία να ελέγχει ήδη μεγάλο τμήμα της.

Η Ρωσία εξακολουθεί να απαιτεί την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων και από τις περιοχές που παραμένουν υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας. Η αμερικανική πλευρά, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, διερεύνησε εάν το Κίεβο θα μπορούσε να δεχθεί μια τέτοια στρατιωτική υποχώρηση, εφόσον εξασφάλιζε την ένταξή του στο ΝΑΤΟ και ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας από ενδεχόμενη νέα ρωσική επίθεση.

Στρατιωτική διευθέτηση έναντι νομικής αναγνώρισης

Υπάρχει, πάντως, μια σαφής διαφορά ανάμεσα στην αποχώρηση στρατευμάτων από μια περιοχή και στη νομική αναγνώριση της κυριαρχίας της Ρωσίας σε αυτή. Μια στρατιωτική διευθέτηση της γραμμής ελέγχου δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι το Κίεβο αναγνωρίζει τη νομιμότητα της ρωσικής κατοχής.

Αυτή η διάκριση υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων και τις διαφορετικές πτυχές που εξετάζονται κατά τις συζητήσεις για την επίτευξη μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis