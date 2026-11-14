Η Ρωσία ζητά από το ΝΑΤΟ να επαναφέρει τα στρατεύματά του στο 1997

Η Ρωσία σκληραίνει τους όρους που θέτει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επαναφέροντας απαιτήσεις που είχε διατυπώσει πριν από τη ρωσική εισβολή. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των New York Times, η Μόσχα ζητά από το ΝΑΤΟ να αποσύρει τις δυνάμεις του στις θέσεις που κατείχε το 1997. Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται σε ένα ανεπίσημο έγγραφο που παρουσιάστηκε από Ρώσους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι.

Η αποκάλυψη των New York Times

Το ανεπίσημο έγγραφο, με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου, παρουσιάστηκε από Ρώσους αξιωματούχους κατά τις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στο Άμπου Ντάμπι. Οι New York Times εξασφάλισαν ένα αντίγραφό του από πρόσωπο που συμμετέχει στις συνομιλίες, ενώ η γνησιότητά του επιβεβαιώθηκε και από μια δεύτερη πηγή. Η δημοσίευση αυτή φέρνει στο φως τις νέες, πιο σκληρές θέσεις της Μόσχας.

Το περιεχόμενο του εγγράφου αποκαλύπτει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιμένει σε μεγάλο βαθμό στις θέσεις που είχε διατυπώσει τον Δεκέμβριο του 2021. Αυτή η επιμονή παρατηρείται παρά τις πολύμηνες διπλωματικές προσπάθειες που είχε αναλάβει η κυβέρνηση Τραμπ με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Συνολική αναθεώρηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας

Οι απαιτήσεις της Ρωσίας δεν περιορίζονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά επεκτείνονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορά τη συνολική ασφάλεια της Ευρώπης. Η Μόσχα ζητά να ανοίξει η συζήτηση για μια συνολική αναθεώρηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, επαναφέροντας όρους που είχε θέσει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021, λίγο πριν από την εισβολή.

Ουσιαστικά, η Μόσχα επιδιώκει να ανατραπούν οι στρατιωτικές ισορροπίες που διαμορφώθηκαν μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Αυτό υποδηλώνει μια προσπάθεια για επανακαθορισμό της αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην ήπειρο, με βάση τις ρωσικές προτεραιότητες και τις αρχικές της απαιτήσεις.

Η απαίτηση για επιστροφή του ΝΑΤΟ στο 1997

Η σημαντικότερη απαίτηση που προβάλλει η Ρωσία αφορά την επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων και των βάσεων του ΝΑΤΟ στις θέσεις που κατείχαν το 1997. Αυτό το χρονικό σημείο είναι κρίσιμο, καθώς προηγείται της μεγάλης διεύρυνσης της Συμμαχίας προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Στην πράξη, η αποδοχή αυτής της απαίτησης θα σήμαινε έναν σημαντικό περιορισμό της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ στην ανατολική του πτέρυγα. Αυτό θα επηρέαζε ιδιαίτερα χώρες όπως η Πολωνία και οι τρεις χώρες της Βαλτικής, δηλαδή η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία. Για αυτές τις χώρες, η συμμαχική στρατιωτική παρουσία θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλειά τους απέναντι στη Ρωσία.

Τερματισμός της διεύρυνσης και της στρατιωτικής βοήθειας

Παράλληλα, η Μόσχα απαιτεί να σταματήσει κάθε περαιτέρω διεύρυνση του ΝΑΤΟ, αποκλείοντας ουσιαστικά την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στη Συμμαχία. Ζητά επίσης να τερματιστεί η στρατιωτική δραστηριότητα της Συμμαχίας όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης, του Νότιου Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας.

Ιδιαίτερα σκληρός είναι και ο όρος που αφορά τη δυτική στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο. Η Ρωσία ζητά να σταματήσει πλήρως η προμήθεια δυτικών όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού και άλλων στρατιωτικών προϊόντων στην Ουκρανία. Εάν μια τέτοια απαίτηση γινόταν αποδεκτή, θα περιόριζε δραστικά τη δυνατότητα της χώρας να ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις της με δυτικά οπλικά συστήματα, επηρεάζοντας την αμυντική της ικανότητα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis