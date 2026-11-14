Χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ: Με ανταλλακτικά από 3D εκτυπωτές ή δημοπρασίες καλύπτουν τα κενά στο γερασμένο δίκτυο

Η αναστολή πτήσεων από και προς όλα τα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο το πρόβλημα του γερασμένου δικτύου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας. Το πρωτοφανές αυτό γεγονός επηρέασε χιλιάδες πτήσεις και ταλαιπώρησε εκατομμύρια επιβάτες σε όλη την επικράτεια. Παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας των ΗΠΑ (FAA) άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο, οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν το «μπλακ άουτ» παραμένουν σε εξέλιξη.

Η αναστολή πτήσεων και οι επιπτώσεις

Η αναστολή των πτήσεων, η οποία διήρκεσε για πάνω από 4,5 ώρες, προκάλεσε εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε ολόκληρο το αμερικανικό αεροπορικό δίκτυο. Ήδη, έχουν ανασταλεί πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί και για την Κυριακή, καθώς εκτιμάται ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλότητα στους ουρανούς των ΗΠΑ και οι πτήσεις να συνεχιστούν χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Το πρόβλημα που οδήγησε στην αναστολή των πτήσεων φαίνεται να ξεκίνησε από ένα ζήτημα στο σύστημα επικοινωνιών του Κέντρου Ελέγχου Αεροπορικής Κυκλοφορίας, όπως μεταδίδει το Reuters. Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, απέδωσε το πρόβλημα σε υπερφορτωμένους από δεδομένα δρομολογητές του συστήματος. Παρόλο που δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την υπερφόρτωση του εξοπλισμού, η γενικότερη αδυναμία του συστήματος δεν ήταν άγνωστη.

Γερασμένο δίκτυο και απαρχαιωμένος εξοπλισμός

Το ζήτημα της αναστολής των πτήσεων ανέδειξε για άλλη μια φορά την ανάγκη για εκσυγχρονισμό του δικτύου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, τον Σεπτέμβριο, περισσότερες από 300 εγκαταστάσεις εναέριας κυκλοφορίας του οργανισμού λειτουργούν βασιζόμενες σε υπολογιστές και τηλεπικοινωνιακά συστήματα δεκαετιών. Αυτά τα συστήματα δεν μπορούν να επικοινωνούν εύκολα μεταξύ τους, δημιουργώντας σημαντικά λειτουργικά προβλήματα.

Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που, όπως αναφέρεται, ορισμένοι απαρχαιωμένοι εξοπλισμοί απαιτούν ανταλλακτικά τα οποία αγοράζονται μέσω sites ηλεκτρονικών δημοπρασιών ή κατασκευάζονται με 3D εκτυπωτή. Αυτή η πρακτική υπογραμμίζει το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η FAA στην προσπάθειά της να διατηρήσει σε λειτουργία ένα δίκτυο που βασίζεται σε παρωχημένες τεχνολογίες.

Ανησυχητικά ευρήματα και εκθέσεις

Η γενικότερη αδυναμία του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έχει επισημανθεί εδώ και καιρό. Το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης, σε έκθεσή του το 2024, είχε αναφέρει ότι η FAA είχε ταξινομήσει 51 από τα 138 συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της ως μη βιώσιμα. Επιπλέον, άλλα 54 συστήματα είχαν χαρακτηριστεί ως δυνητικά μη βιώσιμα. Συνολικά, αυτά τα συστήματα αντιπροσώπευαν περισσότερα από τα τρία τέταρτα των συστημάτων που εξετάστηκαν, αναδεικνύοντας ένα ευρύτατο πρόβλημα υποδομής.

Αιτήματα χρηματοδότησης και προηγούμενες εγκρίσεις

Η αναστολή των πτήσεων συνέπεσε χρονικά με την ημέρα που ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Μεταφορών ζήτησαν από το Κογκρέσο επιπλέον 30,1 δισεκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση των αεροδρομίων και του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Από αυτό το ποσό, 10,1 δισεκατομμύρια δολάρια προορίζονται ειδικά για τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για επενδύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κογκρέσο είχε ήδη εγκρίνει 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο του 2025 για τον εκσυγχρονισμό της παλαιάς υποδομής ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ. Αυτό το ποσό περιελάμβανε κονδύλια για τις τηλεπικοινωνίες και τα συστήματα ραντάρ, δείχνοντας μια συνεχιζόμενη προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη αποδώσει πλήρως τους αναμενόμενους καρπούς.

Με πληροφορίες από: Newsit