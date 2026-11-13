Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft: Άγνωστη η αιτία, σοβαρές επιπτώσεις σε κρίσιμες υπηρεσίες

Ένα πρωτοφανές παγκόσμιο μπλακάουτ στις υπηρεσίες της Microsoft έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε κρίσιμες λειτουργίες επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σχεδόν 20 ώρες μετά την έναρξη του προβλήματος, οι προσπάθειες αποκατάστασης από τον τεχνολογικό κολοσσό συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ωστόσο οι επιπτώσεις παραμένουν αισθητές σε πληθώρα υπηρεσιών.

Η Microsoft έχει επιδοθεί σε έναν εξαντλητικό αγώνα δρόμου για την επαναφορά των συστημάτων της, με την τελευταία ενημέρωση να αναφέρει ότι η δυναμικότητα των υπηρεσιών δεν έχει επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα. Η κατάσταση των συστημάτων εξακολουθεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις, ενώ η εταιρεία έχει αποκλείσει, προς το παρόν, το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης ως αιτία της βλάβης.

Η έκταση του προβλήματος και οι προσπάθειες αποκατάστασης

Πολλές υπηρεσίες της Microsoft έχουν «νεκρώσει» λόγω του μπλακάουτ, συμπεριλαμβανομένων των Outlook, Microsoft Teams, SharePoint Online και OneDrive, καθώς και των Microsoft 365 Copilot και Microsoft Defender XDR. Αυτή η πολύωρη αδυναμία αποκατάστασης έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα των υποδομών της εταιρείας και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών της.

Αρχικά, η εταιρεία είχε ανακοινώσει θετικά αποτελέσματα στις προσπάθειες αποκατάστασης, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι οι διορθωτικές κινήσεις δεν απέδιδαν όπως αναμενόταν. Αργότερα, έκανε λόγο για περιορισμένη πρόοδο. Στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή της, η Microsoft αναφέρει ότι διαπιστώνει βελτίωση στη σταθερότητα και τη διαθέσιμη χωρητικότητα των συστημάτων, επεκτείνοντας τις παρεμβάσεις σε περισσότερες περιοχές, αλλά η πλήρης αποκατάσταση παραμένει σε εκκρεμότητα.

Σοβαρές επιπτώσεις στο βρετανικό ΕΣΥ και άλλους τομείς

Στη Βρετανία, οι επιπτώσεις του μπλακάουτ ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Νοσοκομεία, ιατρεία, φαρμακεία, αστυνομικά τμήματα, σχολεία και πανεπιστήμια αντιμετώπισαν εκτεταμένα προβλήματα. Εργαζόμενοι αδυνατούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικά ηλεκτρονικά συστήματα και επαγγελματικά email, ενώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) αναγκάστηκε να καταφύγει ακόμη και σε έντυπους ιατρικούς φακέλους και εναλλακτικά πληροφοριακά συστήματα για να συνεχίσει την εξυπηρέτηση των ασθενών.

Οι πολίτες στη Βρετανία προειδοποιήθηκαν για πιθανές καθυστερήσεις στην εκτέλεση συνταγών φαρμάκων λόγω των προβλημάτων στα φαρμακεία. Επιπλέον, η National Rail ανακοίνωσε προβλήματα στην παραλαβή εισιτηρίων μέσω email, αν και διευκρίνισε ότι τα δρομολόγια εκτελούνταν κανονικά. Η Τράπεζα της Αγγλίας επηρεάστηκε επίσης, ωστόσο οι κρίσιμες λειτουργίες της συνεχίστηκαν κανονικά.

Δυσλειτουργίες σε μεταφορές και δημόσιες υπηρεσίες διεθνώς

Οι δυσλειτουργίες δεν περιορίστηκαν μόνο στη Βρετανία. Στον Καναδά, η εταιρεία του σιδηροδρόμου προειδοποίησε τους επιβάτες ότι ενδέχεται να μη λαμβάνουν ενημερωτικά email για τα ταξίδια τους. Αντίστοιχα, στη Γερμανία, η Deutsche Bahn αντιμετώπισε σοβαρές καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και στη διανομή προγραμμάτων εναλλακτικών δρομολογίων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το μπλακάουτ προκάλεσε προβλήματα σε σιδηροδρομικά δίκτυα, τράπεζες και εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες. Η έκταση της βλάβης και η διάρκειά της προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες της Microsoft αποτελούν βασική υποδομή της παγκόσμιας οικονομίας.

Η κατάσταση στην Ελλάδα και οι φόβοι για το μέλλον

Στην Ελλάδα, υπήρξαν επίσης προβλήματα λόγω του μπλακάουτ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, δεν υπήρξαν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των βασικών πληροφοριακών συστημάτων του ελληνικού Δημοσίου.

Παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης, παραμένει η ανησυχία για το ενδεχόμενο ορισμένα email που εστάλησαν κατά τη διάρκεια του μπλακάουτ να μη φτάσουν ποτέ στους παραλήπτες τους. Για να περιορίσει αυτόν τον κίνδυνο, η Microsoft παρέτεινε στις 48 ώρες το χρονικό περιθώριο επαναπροσπάθειας παράδοσης των καθυστερημένων email. Ωστόσο, αναλυτής προειδοποίησε ότι ορισμένα μηνύματα ενδέχεται τελικά να χαθούν, αν και εκτίμησε ότι τέτοια περιστατικά θα είναι περιορισμένα. Οι ειδικοί φοβούνται ότι οι δυσλειτουργίες ενδέχεται να συνεχιστούν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis