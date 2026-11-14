ΗΠΑ: Πρωτοφανές μπλακ άουτ σε αεροδρόμια προκαλεί ακυρώσεις πτήσεων μέχρι την Ευρώπη

Μία πρωτοφανής καθήλωση πτήσεων σημειώθηκε στα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας αλυσιδωτές ακυρώσεις και καθυστερήσεις που επεκτάθηκαν μέχρι την Ευρώπη. Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη καθήλωση πτήσεων μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Αυτό το μπλακ άουτ επανέφερε με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο την ανάγκη εκσυγχρονισμού των αμερικανικών συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς αποκαλύφθηκε η έκταση της παλαιότητας των συστημάτων που διαχειρίζονται καθημερινά χιλιάδες αεροσκάφη.

Η έκταση του προβλήματος και οι επιπτώσεις

Παρά το γεγονός ότι ο εναέριος χώρος των ΗΠΑ ήταν ανοιχτός από τα ξημερώματα, το πρωτοφανές μπλακ άουτ είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων. Οι επιπτώσεις δεν περιορίστηκαν εντός των αμερικανικών συνόρων, αλλά επηρέασαν και τις πτήσεις προς και από την Ευρώπη, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων στις αερομεταφορές.

Το περιστατικό ανέδειξε την ευπάθεια των υποδομών, καθώς χιλιάδες αεροσκάφη διαχειρίζονται καθημερινά από συστήματα που, όπως αποδεικνύεται, είναι παρωχημένα. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε μία γενικότερη αναστάτωση για τους ταξιδιώτες και τις αεροπορικές εταιρείες.

Η παλαιότητα των συστημάτων: Δισκέτες του ’80

Εν έτει 2026, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να βασίζονται σε τεχνολογία της δεκαετίας του ’80 για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) χρησιμοποιεί ακόμα παρωχημένες δισκέτες που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1980.

Αυτές οι δισκέτες περιέχουν κρίσιμες πληροφορίες, μεταξύ άλλων για τις καιρικές συνθήκες, και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 400 εγκαταστάσεις. Η FAA ανακοίνωσε μόλις αυτόν τον μήνα, τον Νοέμβριο του 2026, ότι σχεδιάζει να αντικαταστήσει αυτές τις δισκέτες έως το τέλος του 2028.

Η δήλωση του υπουργού Μεταφορών

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Καλά νέα, Αμερική: Οι δισκέτες φεύγουν, η τεχνολογία του 21ου αιώνα έρχεται». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι συγκεκριμένες δισκέτες ευθύνονται για το τελευταίο μπλακ άουτ. Παρόλα αυτά, το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για ριζική αναβάθμιση των αμερικανικών υποδομών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Το κόστος του εκσυγχρονισμού και οι προειδοποιήσεις

Ο Σον Ντάφι προειδοποίησε ότι απαιτούνται 50 δισεκατομμύρια δολάρια για τη ριζική αναβάθμιση των πεπαλαιωμένων υποδομών. Ο υπουργός κάλεσε το Κογκρέσο να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι, εάν δεν προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων, είναι πιθανό να σημειωθούν και νέες αστοχίες στο μέλλον. Η προειδοποίηση αυτή τονίζει την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση δράση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis