Ορκίστηκαν οι νέοι υφυπουργοί Βασίλης Σπανάκης, Βαγγέλης Λιάκος και Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Το πρωί της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου του 2026, πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η τελετή ορκωμοσίας των νέων υφυπουργών, σηματοδοτώντας έναν μίνι ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα. Οι Βασίλης Σπανάκης, Βαγγέλης Λιάκος και Δημήτρης Βαρτζόπουλος ορκίστηκαν επισήμως στα νέα τους καθήκοντα, αναλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις σε κρίσιμα υπουργεία. Η διαδικασία αυτή φέρνει αλλαγές και ενισχύσεις σε τομείς όπως η Ανάπτυξη, το Εσωτερικών και η Υγεία, με νέους και παλιούς γνώριμους να εντάσσονται ή να μετακινούνται.

Η επίσημη τελετή ορκωμοσίας στο Προεδρικό Μέγαρο

Η ορκωμοσία των τριών νέων υφυπουργών έλαβε χώρα στον επίσημο χώρο του Προεδρικού Μεγάρου, υπογραμμίζοντας τον θεσμικό χαρακτήρα της διαδικασίας. Παρόντες στην τελετή ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος δέχθηκε τον όρκο των νέων μελών της κυβέρνησης. Επίσης, την τελετή παρακολούθησε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δίνοντας το παρών σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το κυβερνητικό έργο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, με τις πηγές να αναφέρουν τόσο το πρωί όσο και το μεσημέρι ως χρόνο διεξαγωγής, επιβεβαιώνοντας την ίδια ημερομηνία. Η παρουσία των ανώτατων πολιτειακών και κυβερνητικών στελεχών προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάληψη των καθηκόντων των κυρίων Σπανάκη, Λιάκου και Βαρτζόπουλου.

Ο Βασίλης Σπανάκης αναλαμβάνει το υπουργείο Ανάπτυξης

Ο Βασίλης Σπανάκης, ο οποίος μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών, μετακινείται σε ένα νέο χαρτοφυλάκιο. Πλέον, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του υφυπουργού στο υπουργείο Ανάπτυξης, μια κίνηση που ενισχύει τον οικονομικό τομέα της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο των νέων του αρμοδιοτήτων, ο κ. Σπανάκης θα είναι υπεύθυνος για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, έναν νευραλγικό τομέα για την αγορά και τις επιχειρήσεις.

Η αλλαγή αυτή στην κυβερνητική σύνθεση προέκυψε μετά την παραίτηση του προηγούμενου υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Η παραίτηση του κ. Τσαβδαρίδη είχε γίνει γνωστή λόγω της υπόθεσης που αφορούσε τη μοριοδότηση της κόρης του, γεγονός που δημιούργησε την ανάγκη για την άμεση κάλυψη της θέσης από τον Βασίλη Σπανάκη.

Ο Βαγγέλης Λιάκος αναλαμβάνει υφυπουργός Εσωτερικών

Τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών, την οποία άφησε κενή ο Βασίλης Σπανάκης, αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής Δυτικής Αττικής. Η είσοδος του κ. Λιάκου στο κυβερνητικό σχήμα αποτελεί την πρώτη του συμμετοχή σε υπουργική θέση, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην πολιτική του πορεία. Η ανάληψη αυτού του ρόλου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διαχείριση των εσωτερικών υποθέσεων της χώρας.

Επιπλέον, ο Βαγγέλης Λιάκος, σε ηλικία 37 ετών, γίνεται το μικρότερο σε ηλικία στέλεχος της τρέχουσας κυβέρνησης. Αυτή η πληροφορία αναδεικνύει την ανανέωση των προσώπων και την ενσωμάτωση νεότερων στελεχών σε καίριες κυβερνητικές θέσεις, φέρνοντας μια νέα οπτική και δυναμική στο υπουργείο Εσωτερικών.

Η επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επιστρέφει στην κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας εκ νέου τη θέση του υφυπουργού Υγείας, ένα χαρτοφυλάκιο που του είναι γνώριμο. Η επιστροφή του στο υπουργείο Υγείας έρχεται με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς θα είναι υπεύθυνος για τα θέματα ψυχικής υγείας, έναν τομέα που απαιτεί εξειδικευμένη προσέγγιση και διαχείριση.

Η ανάληψη των καθηκόντων του κ. Βαρτζόπουλου στον τομέα της ψυχικής υγείας αναμένεται να ενισχύσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης σε αυτό τον ευαίσθητο και κρίσιμο τομέα. Η εμπειρία του από προηγούμενη θητεία στο ίδιο υπουργείο εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki