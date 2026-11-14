Η τύχη ανέδειξε δήμαρχο στο Περού μετά από απόλυτη ισοψηφία

Ο νέος δήμαρχος της περιφέρειας Κονίμα, που βρίσκεται στην περιοχή Πούνο του νότιου Περού, αναδείχθηκε με έναν ασυνήθιστο τρόπο: τη ρίψη ενός κέρματος. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη καθώς οι δύο αντίπαλοι υποψήφιοι για τη δημαρχία ισοψήφισαν με ακριβώς 671 ψήφους ο καθένας, οδηγώντας σε μια απόλυτη εκλογική ισοπαλία.

Η τύχη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του επόμενου δημάρχου, αφού οι εκλογικές αρχές της χώρας προχώρησαν σε δημόσια κλήρωση. Νικητής αναδείχθηκε ο Ρούμπεν Κίσπε Καπαχάνια, ο οποίος εκπροσωπούσε το κόμμα Somos Perú, εξασφαλίζοντας τη θέση του μέσω της ρίψης του νομίσματος.

Η εκλογική ισοπαλία που οδήγησε στην κλήρωση

Η κατάσταση της απόλυτης ισοπαλίας επιβεβαιώθηκε όταν η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων ολοκληρώθηκε στο 100%. Τα επίσημα στοιχεία, που προέκυψαν από το Εθνικό Γραφείο Εκλογικών Διαδικασιών του Περού (ONPE), έδειξαν ότι τόσο ο Ρούμπεν Κίσπε Καπαχάνια όσο και ο αντίπαλός του, Σαλομίνο Μαμάνι Κίσπε, ο οποίος εκπροσωπούσε το κόμμα País para Todos, είχαν συγκεντρώσει από 671 ψήφους. Αυτή η οριακή διαφορά αναδεικνύει τις μικρές εκλογικές διαφορές που μπορούν να παρατηρηθούν σε τοπικές κοινότητες, όπου κάθε περιφέρεια εκλέγει τον δικό της δήμαρχο.

Λόγω αυτής της εκλογικής ισοβαθμίας, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Ειδικό Εκλογικό Δικαστήριο του Χουανκάνε. Το συγκεκριμένο όργανο, το οποίο είναι τοπικά αρμόδιο για την επίλυση εκλογικών διαφορών, διέταξε τη διεξαγωγή μιας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη του νικητή.

Η διαδικασία της δημόσιας ρίψης νομίσματος

Η διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή στη διαφάνεια και την τήρηση των κανόνων. Σε αυτήν ήταν παρόντες αξιωματούχοι της εκλογικής επιτροπής, εκπρόσωποι του τοπικού γραφείου καταμέτρησης, μέλη της εθνικής αστυνομίας, καθώς και ένας συμβολαιογράφος από το Χουανκάνε. Η παρουσία όλων αυτών των φορέων είχε ως στόχο να διασφαλίσει την απόλυτη νομιμότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, ο εκπρόσωπος του κόμματος Somos Perú, το οποίο εκπροσωπούσε ο Ρούμπεν Κίσπε Καπαχάνια, επέλεξε την πλευρά «sello», δηλαδή την πλευρά με τα γράμματα του νομίσματος. Στη συνέχεια, επιλέχθηκε τυχαία ένα κέρμα από ένα κουτί που περιείχε συνολικά πέντε νομίσματα του ενός σολ, το οποίο αποτελεί το εθνικό νόμισμα του Περού. Το κέρμα έπεσε με την πλευρά «sello» προς τα πάνω, χαρίζοντας τελικά τη νίκη στον Κίσπε Καπαχάνια.

Ο νικητής και η αναμονή της επίσημης ανακήρυξης

Μετά την επιτυχή ρίψη του νομίσματος, ο Ρούμπεν Κίσπε Καπαχάνια φέρει πλέον τον τίτλο του εκλεγμένου δημάρχου της κοινότητας της Κονίμα. Η συγκεκριμένη κοινότητα αριθμεί περίπου 3.500 κατοίκους, οι οποίοι πλέον αναμένουν την επίσημη ανακήρυξη του νέου τους δημάρχου.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ανάληψης των καθηκόντων του. Επίσης, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η ηττημένη πλευρά να καταθέσει κάποια ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, αν και η κλήρωση διεξήχθη με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα διαφάνειας.

Προηγούμενα παραδείγματα και η θεσμοθέτηση του κανόνα

Η επιλογή του νικητή μέσω της ρίψης νομίσματος δεν ήταν μια αυθαίρετη ή αυτοσχέδια απόφαση των τοπικών αρχών. Αντιθέτως, αποτέλεσε την εφαρμογή μιας επίσημης απόφασης που είχε θεσπιστεί από το Εθνικό Εκλογικό Δικαστήριο του Περού, την ανώτατη εκλογική αρχή της χώρας. Συγκεκριμένα, στα τέλη Οκτωβρίου του 2026, το Δικαστήριο είχε ορίσει τον κανόνα ότι οι ισοπαλίες στις φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές θα επιλύονταν υποχρεωτικά με τη χρήση ενός κέρματος του ενός σολ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Περού προσφεύγει σε παρόμοιες διαδικασίες για την ανάδειξη τοπικών αρχόντων. Ανάλογες κληρώσεις είχαν εφαρμοστεί και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, όπως συνέβη στην περιοχή Αγιακούτσο το 2022. Η μέθοδος αυτή, στην περίπτωση της Κονίμα, έδωσε οριστική λύση στην εκλογική ισοπαλία, χωρίς να καταστεί αναγκαία η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta