Η Rosie Alimonos για τις προκλήσεις και τους κινδύνους από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης: «Πρέπει να εισάγουμε περισσότερη ποικιλομορφία»

Η Rosie Alimonos, σύμβουλος τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης της Alter Ego Media, μίλησε στην εκπομπή «MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου του 2026. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εξέφρασε τις ανησυχίες της σχετικά με τις προκλήσεις και τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η κεντρική της τοποθέτηση αφορούσε την επιτακτική ανάγκη για εισαγωγή μεγαλύτερης ποικιλομορφίας στις ομάδες που αναπτύσσουν αυτές τις τεχνολογίες.

Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης

Η κυρία Alimonos έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, τονίζοντας τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει. Ένα από τα βασικά ζητήματα που έθεσε είναι η παραγωγή μαζικού και χαμηλής ποιότητας περιεχομένου, το οποίο αναφέρεται ως «AI slop». Αυτή η τάση, όπως εξήγησε, οδηγεί σε μια σταδιακή υποχώρηση της εμπιστοσύνης του κοινού προς το ψηφιακό περιεχόμενο.

Επιπλέον, η σύμβουλος τεχνολογίας εξέφρασε ανησυχίες για τον έλεγχο των αλγορίθμων της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο οποίος, όπως επεσήμανε, βρίσκεται στα χέρια λίγων εταιρειών και ατόμων. Αυτή η συγκέντρωση εξουσίας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται και διαχέεται η πληροφορία, δημιουργώντας προκλήσεις για την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία.

Η ανάγκη για ποικιλομορφία και ανθρώπινη κρίση

Σύμφωνα με τη Rosie Alimonos, σε μια εποχή όπου το περιεχόμενο παράγεται όλο και πιο εύκολα και φθηνά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, η αξιοπιστία και η ανθρώπινη δημοσιογραφική κρίση αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Ο έλεγχος των γεγονότων αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και της ποιότητας στο περιεχόμενο.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με τους αλγορίθμους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους ανθρώπους που τους προγραμματίζουν και λαμβάνουν καθημερινά αυτές τις αποφάσεις. «Για μένα το ερώτημα είναι γιατί εξακολουθούμε να έχουμε μόνο ένα τύπο ανθρώπων που μπορούν να εργάζονται σε αυτές τις θέσεις και να κατασκευάζουν αυτά τα εργαλεία;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως θεωρεί ότι είναι επιτακτικό να εισαχθεί περισσότερη ποικιλομορφία στον τρόπο με τον οποίο παράγεται η τεχνολογία, ώστε να εκπροσωπούνται ευρύτερα κοινωνικά σύνολα στις ομάδες σχεδιασμού των τεχνολογιών.

Η «κούρσα εξοπλισμών» των μεγάλων εταιρειών

Η Rosie Alimonos αναφέρθηκε επίσης στον γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης που παρατηρείται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως δήλωσε, έχει την αίσθηση πως αυτή τη στιγμή οι μεγάλες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν επιδοθεί σε μια «κούρσα εξοπλισμών», όπου προχωρούν με υπερβολικά γρήγορους ρυθμούς. Αυτός ο ταχύς ρυθμός, χωρίς την απαραίτητη προσοχή σε θέματα ποικιλομορφίας και ελέγχου, μπορεί να εντείνει τους κινδύνους που έχει ήδη επισημάνει.

Το προφίλ της Rosie Alimonos

Η Rosie Alimonos συγκαταλέγεται στις πιο διακεκριμένες προσωπικότητες στο διεθνές οικοσύστημα των media και της τεχνολογίας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε κολοσσούς του κλάδου, όπως το BBC, η Google και η Meta. Σε αυτούς τους οργανισμούς, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη σημαντικών πλατφορμών, όπως τα YouTube Originals, τα Instagram Reels και το BBC iPlayer.

Με καταγωγή από την Ελλάδα, αλλά με μια καριέρα που αναπτύχθηκε κυρίως στο Λονδίνο, η κυρία Alimonos εντάχθηκε πρόσφατα στην Alter Ego Media. Εκεί ανέλαβε έναν ρόλο-κλειδί ως Media Technology Advisor. Λόγω της εμπειρίας της και της θέσης της, θεωρείται «πρόσωπο-γέφυρα ανάμεσα στα παραδοσιακά ΜΜΕ και τον ψηφιακό κόσμο», συμβάλλοντας στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δύο τομέων.

Με πληροφορίες από: Newsit