Αεροπορικό «μπλακ άουτ» στις ΗΠΑ: Τεχνική υπερφόρτωση προκάλεσε τη μεγαλύτερη καθήλωση πτήσεων των τελευταίων 25 ετών

Πρωτοφανή αεροπορική παράλυση βίωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Παρασκευή, καθώς μια τεχνική υπερφόρτωση στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) προκάλεσε εκτεταμένο χάος. Το περιστατικό οδήγησε στην επιβολή της μεγαλύτερης σε διάρκεια καθήλωσης πτήσεων σε εθνικό επίπεδο των τελευταίων 25 ετών, επηρεάζοντας χιλιάδες πτήσεις και περισσότερους από ένα εκατομμύριο ταξιδιώτες. Το πεντάωρο «μπλακ άουτ» ήρθη το βράδυ, αφήνοντας πίσω του ένα κύμα ακυρώσεων και εκτροπών.

Η αιτία της τεχνικής υπερφόρτωσης

Η βασική αιτία του εκτεταμένου προβλήματος εντοπίστηκε σε μια τεχνική υπερφόρτωση στα πεπαλαιωμένα συστήματα της FAA. Σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, η νέα τεχνολογία που προστίθεται στο εθνικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας υπερφόρτωσε τα παλαιότερα τμήματά του. Αυτή η υπερφόρτωση είχε ως αποτέλεσμα «διαλείποντα» κενά στις επικοινωνίες και τα ραντάρ, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μάρκγουεϊν Μάλιν, εξήγησε ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εγκαθιστούσε «νέο εξοπλισμό, νέα τεχνολογία» και αυτό «υπερφόρτωσε το παλαιότερο σύστημα». Τόνισε επίσης ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη κυβερνοεπίθεσης, προσθέτοντας πως το πρόβλημα φαίνεται να έχει «μηχανικά αίτια», αν και οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την ακριβή αιτία.

Πρωτοφανής καθήλωση πτήσεων

Η απαγόρευση απογείωσης για τις περισσότερες πτήσεις από τα αμερικανικά αεροδρόμια διήρκεσε για ένα διάστημα πέντε ωρών. Αυτό το πεντάωρο «μπλακ άουτ» χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη σε διάρκεια καθήλωση πτήσεων σε εθνικό επίπεδο των τελευταίων 25 ετών. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε εκτεταμένη αναστάτωση στο αεροπορικό δίκτυο των ΗΠΑ, με χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται ή να εκτρέπονται από την αρχική τους πορεία.

Πάνω από ένα εκατομμύριο ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και ακυρώσεις, βιώνοντας την ταλαιπωρία που προκάλεσε η αδυναμία των συστημάτων. Παρά την έκταση του προβλήματος, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μάρκγουεϊν Μάλιν, διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι κανείς δεν διέτρεξε κίνδυνο, καθώς περισσότερες από 3.000 πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Προειδοποιήσεις για μελλοντικά περιστατικά

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ενώ επιρρίπτουν την ευθύνη στην αδυναμία των παλαιών υποδομών να αντέξουν τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις, προειδοποιούν ανοιχτά για το ενδεχόμενο νέων διακοπών. Ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί πως ένα τέτοιο περιστατικό δεν θα ξανασυμβεί στο μέλλον. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ανησυχία για την αντοχή και την επάρκεια των υφιστάμενων υποδομών έναντι των συνεχώς εξελισσόμενων τεχνολογικών απαιτήσεων.

Η αδυναμία των παλαιών συστημάτων να ενσωματώσουν απρόσκοπτα τις νέες τεχνολογίες αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί τις αρχές. Η συνεχής εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και τεχνολογίας, όπως ανέφερε ο Μάλιν, εκθέτει τις ευπάθειες των παλαιότερων υποδομών, καθιστώντας πιθανά παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Η πορεία προς την ανάκαμψη

Η απαγόρευση απογείωσης ήρθη το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από τις πέντε ώρες χάους. Σταδιακά, ένας περιορισμένος αριθμός πτήσεων εσωτερικού άρχισε να αναχωρεί από τα αμερικανικά αεροδρόμια. Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση της ομαλότητας στις αεροπορικές μεταφορές αναμένεται να απαιτήσει χρόνο.

Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να ανακάμψουν πλήρως οι αεροπορικές εταιρείες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά αεροσκάφη και πληρώματα βρέθηκαν εκτός θέσης λόγω των ακυρώσεων και των εκτροπών, δημιουργώντας ένα σύνθετο πρόβλημα αναδιοργάνωσης και επαναπρογραμματισμού των πτήσεων σε ολόκληρο το δίκτυο.

Με πληροφορίες από: Enikos