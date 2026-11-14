Η Ευρώπη μετατρέπεται σε πολεμική βιομηχανική οικονομία

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έφερε στο φως μια αδυναμία που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις γνώριζαν, αλλά δεν είχαν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Παρά την ύπαρξη προηγμένης αμυντικής βιομηχανίας και οπλικών συστημάτων, η Ευρώπη δεν διέθετε την αναγκαία παραγωγική δυνατότητα για να υποστηρίξει μία παρατεταμένη σύγκρουση υψηλής έντασης. Αυτή η διαπίστωση έχει οδηγήσει σε μια ευρύτερη προσπάθεια μετατροπής της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πολεμική βιομηχανική, με την άμυνα να αντιμετωπίζεται πλέον ως κεντρικό ζήτημα βιομηχανικής πολιτικής.

Οι ελλείψεις και η στρατηγική αναγκαιότητα

Το πρόβλημα των ελλείψεων έγινε αρχικά εμφανές στα πυρομαχικά, καθώς η κατανάλωση βλημάτων πυροβολικού στην Ουκρανία ξεπέρασε κατά πολύ τις δυνατότητες αναπλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε μια σειρά από κρίσιμα υλικά και υποσυστήματα, όπως εκρηκτικά, προωθητικά υλικά, πυραύλους, ανταλλακτικά και ηλεκτρονικά.

Η στρατηγική διαπίστωση που προέκυψε από αυτή την κατάσταση είναι σαφής: δεν αρκεί η Ευρώπη να έχει τη δυνατότητα να αγοράζει όπλα. Είναι επιτακτική ανάγκη να μπορεί να τα παράγει, να τα επισκευάζει και να τα αναπληρώνει σε μεγάλη κλίμακα, ακόμη και υπό συνθήκες διαταραχής των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων. Αυτή η ανάγκη οδήγησε σε μια διευρυμένη προσέγγιση.

Η άμυνα ως ζήτημα βιομηχανικής πολιτικής

Η μεγάλη αλλαγή που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες είναι ότι η άμυνα αντιμετωπίζεται πλέον όχι μόνο ως αρμοδιότητα των υπουργείων Άμυνας, αλλά ως ένα ευρύτερο ζήτημα βιομηχανικής πολιτικής. Η ευρωπαϊκή προσπάθεια δεν περιορίζεται πλέον στις παραδοσιακές αμυντικές βιομηχανίες, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο το βιομηχανικό οικοσύστημα, κινητοποιώντας διάφορους τομείς της παραγωγής.

Η κεντρική πολιτική ομπρέλα αυτής της προσπάθειας είναι το σχέδιο που αρχικά ονομαζόταν ReArm Europe και πλέον έχει μετονομαστεί σε Readiness 2030. Αυτό το σχέδιο αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ενίσχυση της αμυντικής και βιομηχανικής ικανότητας της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια, με συγκεκριμένους στόχους και εργαλεία.

Το σχέδιο Readiness 2030 και η κινητοποίηση πόρων

Στο πλαίσιο του σχεδίου Readiness 2030, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει τη δυνατότητα κινητοποίησης έως και €800 δισ. πρόσθετων αμυντικών δαπανών έως το έτος 2030. Το ποσό αυτό σηματοδοτεί τη φιλοδοξία για σημαντική ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών και της Ένωσης συνολικά.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνει μια ειδικότερη ανάγνωση αυτού του ποσού. Δεν πρόκειται για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ταμείο ύψους €800 δισ. που έχει ήδη συγκεντρωθεί και είναι άμεσα διαθέσιμο προς εκταμίευση. Αντιθέτως, αποτελεί έναν δυνητικό χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό χώρο, η αξιοποίηση του οποίου στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες και απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες.

Οι δύο βασικοί πυλώνες χρηματοδότησης

Ο πρώτος πυλώνας αφορά έως και €650 δισ. δυνητικών πρόσθετων εθνικών δαπανών. Αυτές οι δαπάνες θα προέλθουν μέσω της δημοσιονομικής ευελιξίας που παρέχεται στα κράτη-μέλη, προκειμένου να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι οι αμυντικές δαπάνες μπορούν να αυξηθούν κατά περίπου 1,5% του ΑΕΠ των κρατών-μελών.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, το οποίο προβλέπει ένα ποσό ύψους €150 δισ. Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει δάνεια προς τα κράτη-μέλη, με σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων στην άμυνα και την πραγματοποίηση κοινών προμηθειών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα €650 δισ. δεν αποτελούν ευρωπαϊκή επιχορήγηση, ενώ τα €150 δισ. είναι δανειακό εργαλείο και όχι δωρεάν χρηματοδότηση.

Η κλίμακα των αμυντικών δαπανών και οι προκλήσεις

Η διάκριση μεταξύ των δύο πυλώνων έχει μεγάλη σημασία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο θα κινητοποιηθούν οι πόροι. Η πραγματική ενεργοποίηση αυτών των χρηματοδοτήσεων θα εξαρτηθεί άμεσα από τις εθνικές αποφάσεις των κρατών-μελών, την έγκριση συγκεκριμένων προγραμμάτων, την υπογραφή συμβάσεων και, εν τέλει, την ικανότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις.

Η κλίμακα αυτής της αλλαγής και της αυξημένης προσοχής στην άμυνα αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Οι συνολικές αμυντικές δαπάνες των 27 κρατών-μελών εκτιμήθηκαν σε €418 δισ. για το έτος 2025, ποσό που αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με το 2024, υπογραμμίζοντας την ταχύτητα με την οποία προχωρούν οι εξελίξεις στον τομέα αυτό.

Με πληροφορίες από: Topontiki