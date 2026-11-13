Ο ηθοποιός Κώστας Αποστολάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου συζήτησε με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο για τις έννοιες της αγάπης και του μίσους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κώστας Αποστολάκης ανέπτυξε τις απόψεις του σχετικά με τον τρόπο που αυτά τα συναισθήματα και οι πράξεις συνδέονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά, τόσο στη σύγχρονη εποχή όσο και διαχρονικά. Οι δηλώσεις του επικεντρώθηκαν στην πηγή του μίσους και στην πραγματική φύση της αγάπης.

Η σύνδεση μίσους και ψυχικού πόνου

Ο Κώστας Αποστολάκης έδωσε έναν σαφή ορισμό για το μίσος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Μίσος είναι η αδυναμία διαχείρισης του ψυχικού πόνου». Σύμφωνα με τον ηθοποιό, αυτή η αδυναμία αποτελεί την πρωταρχική αιτία πίσω από την εκδήλωση του μίσους. Όταν ένα άτομο δεν μπορεί να διαχειριστεί τον εσωτερικό του πόνο, τότε στρέφεται σε συναισθήματα αποστροφής και απέχθειας, τα οποία οδηγούν στο μίσος.

Ο ίδιος εξήγησε ότι αυτή η αντίδραση, δηλαδή το να απεχθάνεται, να αποστρέφεται και να μισεί κανείς όταν αδυνατεί να διαχειριστεί τον ψυχικό του πόνο, είναι ένα κομμάτι που ενυπάρχει στην ανθρώπινη φύση. Επομένως, το μίσος δεν είναι κάτι ξένο προς τον άνθρωπο, αλλά μια έκφραση της δυσκολίας του να αντιμετωπίσει τις δικές του εσωτερικές πληγές και τους ψυχικούς του τραυματισμούς.

Η αγάπη ως θυσιαστική πράξη

Πέρα από την ανάλυση του μίσους, ο Κώστας Αποστολάκης αναφέρθηκε και στην έννοια της αγάπης, τονίζοντας ότι αυτή δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα απλό συναίσθημα. «Η αγάπη δεν είναι συναισθηματική πράξη, είναι θυσιαστική πράξη», υπογράμμισε ο ηθοποιός. Με αυτή τη δήλωση, διαφοροποίησε την αγάπη από μια παθητική συναισθηματική κατάσταση, αποδίδοντάς της έναν πιο ενεργό και ουσιαστικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον Κώστα Αποστολάκη, η αγάπη απαιτεί θυσία, δηλαδή την πρόθεση να προσφέρεις και να δώσεις για τον άλλο, υπερβαίνοντας τα προσωπικά σου συμφέροντα ή τις συναισθηματικές σου διαθέσεις. Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει την αγάπη ως μια συνειδητή επιλογή και μια πράξη αφοσίωσης, η οποία υπερβαίνει την απλή συναισθηματική αντίδραση.

Η αρχαιοελληνική έννοια της αγάπης

Ο ηθοποιός προχώρησε σε μια ετυμολογική ανάλυση της λέξης «αγάπη», εξηγώντας την αρχαία ελληνική της έννοια. Όπως ανέφερε, η λέξη προέρχεται από δύο συνθετικά και η σημασία της είναι «ενδιαφέρομαι καθ’ υπερβολήν να προστατεύσω κάποιον άλλο». Αυτή η ερμηνεία ενισχύει την άποψή του ότι η αγάπη είναι μια πράξη που στρέφεται προς τον άλλον και όχι προς τον εαυτό.

Η αρχαία ελληνική προσέγγιση της αγάπης, όπως την παρουσίασε ο Κώστας Αποστολάκης, υπογραμμίζει την υπερβολική φροντίδα και την επιθυμία για προστασία του άλλου. Αυτό το ενδιαφέρον, που φτάνει σε υπερβολικό βαθμό, είναι αυτό που προσδίδει στην αγάπη τον θυσιαστικό της χαρακτήρα και την καθιστά μια πράξη αλτρουισμού και αφοσίωσης προς το πρόσωπο του άλλου.

Αγάπη για τον εαυτό και η πραγματική της διάσταση

Στο πλαίσιο αυτής της ερμηνείας, ο Κώστας Αποστολάκης εξήγησε γιατί η έννοια της αγάπης, όπως την αντιλαμβάνεται, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στον εαυτό. «Όταν, λοιπόν, αγαπώ τον εαυτό μου, δεν βγαίνει νόημα», είπε χαρακτηριστικά. Η δήλωση αυτή βασίζεται στην πεποίθησή του ότι η αγάπη είναι θεμελιωδώς προσανατολισμένη προς τον άλλον, έχοντας ως στόχο την προστασία και το ενδιαφέρον για αυτόν.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι η έννοια της αγάπης είναι «φτιαγμένη για τον άλλον». Αυτό σημαίνει ότι η ουσία της αγάπης βρίσκεται στην εξωστρέφεια, στην προσφορά και στην αφοσίωση προς ένα άλλο πρόσωπο, πέρα από τον ίδιο τον εαυτό. Έτσι, η αγάπη, κατά τον Κώστα Αποστολάκη, αποκτά μια διάσταση που ξεπερνά τα όρια του ατομικού και αποκτά νόημα μέσα από τη σχέση με τον συνάνθρωπο.

Με πληροφορίες από: Topontiki