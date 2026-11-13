Παγκόσμιο «μπλακ άουτ» στη Microsoft: Προβλήματα σε Outlook, Teams και Copilot, με αντίκτυπο και στην Ελλάδα

Σοβαρά και εκτεταμένα προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών της αντιμετωπίζει η Microsoft, προκαλώντας παγκόσμιο «μπλακ άουτ» που έχει επηρεάσει δεκάδες χιλιάδες χρήστες. Βασικές εφαρμογές όπως το Outlook, το Microsoft Teams και η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Copilot έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας ή παρουσιάζουν δυσλειτουργίες. Η αναστάτωση εξαπλώθηκε σε τουλάχιστον 74 χώρες, με αναφορές για προβλήματα να καταγράφονται και στην Ελλάδα.

Οι υπηρεσίες που επηρεάστηκαν και οι δυσκολίες των χρηστών

Η δυσλειτουργία που πλήττει τη Microsoft αφορά κρίσιμες υπηρεσίες της εταιρείας, οι οποίες χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το Outlook, η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποστηρίζεται από το Exchange Online, καθώς και το Microsoft Teams, μια πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας.

Επιπλέον, προβλήματα έχουν αναφερθεί και στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Copilot, καθώς και σε άλλες εφαρμογές του Microsoft 365, όπως το OneDrive, το SharePoint, αλλά και λειτουργίες των Word, Excel και PowerPoint. Οι χρήστες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους, να αξιοποιήσουν κανονικά ορισμένες λειτουργίες, να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες του ημερολογίου τους.

Παγκόσμια έκταση του προβλήματος και αντίκτυπος

Η έκταση της δυσλειτουργίας είναι παγκόσμια, με αναφορές να καταγράφονται σε τουλάχιστον 74 χώρες και περιοχές. Οι πρώτες αναφορές εμφανίστηκαν την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026, λίγο μετά τις 18:15 ώρα Ελλάδας, και μέσα σε μία ώρα, προβλήματα είχαν καταγραφεί σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Οι χώρες που επηρεάστηκαν περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, τη Βρετανία και την Αυστραλία, ενώ προβλήματα εντοπίστηκαν και στην Ελλάδα. Το παγκόσμιο «μπλακ άουτ» έχει παραλύσει κρίσιμες υποδομές, κυβερνητικά συστήματα και επιχειρήσεις, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Οι αναφορές δυσλειτουργιών και η κορύφωση των προβλημάτων

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώθηκε με σαφήνεια στις αναφορές που καταγράφηκαν στην πλατφόρμα Downdetector, η οποία παρακολουθεί τις δυσλειτουργίες διαδικτυακών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, τα προβλήματα στο Outlook κορυφώθηκαν σε σχεδόν 140.000 αναφορές παγκοσμίως, γύρω στις 18:00 GMT την Πέμπτη.

Ο αριθμός αυτός ξεπέρασε κατά περισσότερο από 2.000 φορές τα συνηθισμένα επίπεδα αναφορών για την υπηρεσία. Περίπου στις 20:00, οι αναφορές για δυσλειτουργίες στο Outlook πλησίασαν τις 140.000, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες εξάρσεις προβλημάτων για την υπηρεσία. Στη συνέχεια, ο αριθμός των αναφορών άρχισε να μειώνεται, υποχωρώντας σε περισσότερες από 28.000, ωστόσο το πρόβλημα συνεχίστηκε και την Παρασκευή.

Η αντίδραση της Microsoft και οι προσπάθειες αποκατάστασης

Η Microsoft αναγνώρισε την εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας και προέβη σε ανακοινώσεις σχετικά με τις προσπάθειες αποκατάστασης. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, η εταιρεία έκανε γνωστό ότι τα μέτρα που έλαβε για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας διακοπής λειτουργίας του Outlook δεν εξελίσσονται σύμφωνα με τις προσδοκίες, ενώ εργάζεται για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Microsoft ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παρακολουθήσαμε την κατάσταση των αλλαγών που εφαρμόστηκαν για τη βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας και επιβεβαιώσαμε ότι δεν αποδίδουν όπως αναμενόταν. Βρίσκουμε εναλλακτικές λύσεις και τρόπους παρέμβασης που μπορούν να εφαρμοστούν, προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα του συστήματος απέναντι στις συνεχιζόμενες ανισορροπίες στη διαχείριση της κίνησης».

Ο τεχνολογικός κολοσσός απέδωσε το πρόβλημα σε αυξημένο φορτίο και υπερφόρτωση διακομιστών, ενώ διευκρίνισε ότι η εκτεταμένη δυσλειτουργία δεν αποτελεί περιστατικό κυβερνοασφάλειας. Η εταιρεία αναλύει διαγνωστικά δεδομένα για να προσδιορίσει τι προκαλεί την επαναλαμβανόμενη μη ανταπόκριση των διακομιστών που επανέρχονται σε λειτουργία. Παράλληλα, περιορίζει προσωρινά τους τύπους κίνησης που μπορούν να φτάσουν στην επηρεαζόμενη υποδομή σε ορισμένες τοποθεσίες και ανακατασκευάζει ένα υποσύνολο των επηρεαζόμενων διακομιστών χρησιμοποιώντας προηγούμενη διαμόρφωση για να διαπιστώσει αν αυτό αποτρέπει την επαναλαμβανόμενη μη ανταπόκριση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis