Βρετανία: Συναγερμός σε αμερικανική βάση μετά από πτήσεις drones

Συναγερμός σήμανε στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Lakenheath, που βρίσκεται στην ανατολική Αγγλία, έπειτα από αναφορές για μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) πάνω από τις εγκαταστάσεις της. Οι δυνάμεις ασφαλείας κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ το προσωπικό της βάσης κλήθηκε να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους για λόγους ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (EUCOM) επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε αεροσκάφη και υποδομές.

Η αμερικανική βάση και η λήξη του συναγερμού

Η RAF Lakenheath αποτελεί τη μεγαλύτερη εγκατάσταση της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκεται στη Βρετανία. Στις εγκαταστάσεις της φιλοξενούνται μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-15E και F-35A, καθιστώντας την στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Ο συναγερμός έληξε μετά την κινητοποίηση, ωστόσο δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των drones που εντοπίστηκαν ή την προέλευσή τους.

Το περιστατικό με τα drones σημειώθηκε σε μία περίοδο αυξημένης επιφυλακής για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορη, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο κλίμα αστάθειας και τις αναφορές για πιθανές απειλές.

Περιορισμοί πτήσεων και αναβαθμισμένο επίπεδο ασφαλείας

Προηγουμένως, συγκεκριμένα στις 9 Νοεμβρίου, οι βρετανικές αρχές είχαν επιβάλει περιορισμούς στις πτήσεις drones. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούσαν ακτίνα πέντε ναυτικών μιλίων γύρω από τις βάσεις RAF Lakenheath, RAF Mildenhall και RAF Feltwell. Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή αυτής της απόφασης δεν αποκαλύφθηκαν δημόσια.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά δημοσιεύματα, το επίπεδο ασφαλείας στις δύο πρώτες εγκαταστάσεις, δηλαδή στις RAF Lakenheath και RAF Mildenhall, είχε αναβαθμιστεί. Το νέο επίπεδο ασφαλείας ήταν το FPCON Charlie, το οποίο αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα συναγερμού των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτή η βαθμίδα ενεργοποιείται όταν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που υποδεικνύουν την ύπαρξη πιθανής τρομοκρατικής απειλής.

Μετακινήσεις αεροσκαφών και πιθανή ιρανική απειλή

Την ίδια ημέρα, στις 9 Νοεμβρίου, τουλάχιστον 13 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποχώρησαν από τη βάση RAF Mildenhall. Μεταξύ αυτών των αεροσκαφών περιλαμβάνονταν περίπου δέκα ιπτάμενα τάνκερ τύπου KC-135, καθώς και τρία αεροσκάφη CV-22 Osprey. Τα ιπτάμενα τάνκερ μεταφέρθηκαν σε διάφορες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Γερμανία, την Ισπανία και τη Σκωτία, ενώ τα αεροσκάφη Osprey κατευθύνθηκαν προς τη RAF Lakenheath.

Η εφημερίδα Wall Street Journal συνέδεσε αυτή την απόφαση για τη μετακίνηση των αεροσκαφών με πληροφορίες που αφορούσαν μια πιθανή απειλή από το Ιράν. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος, σε δήλωσή του στο Associated Press, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη μετακίνηση ήταν προληπτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούσε άμεση αντίδραση σε κάποια επίθεση που είχε ήδη συμβεί.

Αυξανόμενες απειλές και επενδύσεις στην άμυνα

Μία ημέρα πριν από τον συναγερμό που σήμανε στη RAF Lakenheath, ο υφυπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Λουκ Πόλαρντ, είχε αναφερθεί εκτενώς στη Βουλή των Κοινοτήτων στις αυξανόμενες απειλές που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ των απειλών που ανέφερε ο κ. Πόλαρντ, συγκαταλέγονται η κατασκοπεία, οι ενέργειες δολιοφθοράς, καθώς και η κακόβουλη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Στο πλαίσιο αυτό, η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη προγραμματίσει σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Συγκεκριμένα, προβλέπονται επενδύσεις ύψους 470 εκατομμυρίων λιρών για την προστασία των στρατιωτικών βάσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε βάθος τετραετίας. Επιπλέον, περισσότερα από 750 εκατομμύρια λίρες θα διατεθούν ειδικά για την ανάπτυξη και την προμήθεια συστημάτων αντιμετώπισης drones, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ανησυχία για αυτού του είδους τις απειλές.

Αδιευκρίνιστη η σύνδεση των περιστατικών

Παρά την αυξημένη επιφυλακή και τις προηγούμενες κινήσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, παραμένει άγνωστο εάν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν πάνω από τη RAF Lakenheath συνδέονται άμεσα με κάποια προσπάθεια συλλογής πληροφοριών ή με οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ενέργεια. Οι αρχές συνεχίζουν την διερεύνηση, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω στοιχεία που να φωτίζουν την προέλευση ή τον σκοπό των drones.

Με πληροφορίες από: Topontiki