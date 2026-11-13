Η επιστροφή ενοικίου έως 1.600 ευρώ καταβάλλεται τέλος Νοεμβρίου: Τα νέα εισοδηματικά όρια και οι απαραίτητοι έλεγχοι

Σχεδόν ένα εκατομμύριο ενοικιαστές αναμένεται να λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την ετήσια επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου στο τέλος Νοεμβρίου. Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και δεν απαιτείται η υποβολή κάποιας αίτησης από τους δικαιούχους. Ωστόσο, είναι κρίσιμο να έχουν ενημερωμένα και ορθά τα στοιχεία τους στην ΑΑΔΕ, καθώς η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.

Πότε καταβάλλεται η ενίσχυση και σε ποιους

Η πληρωμή της επιστροφής ενός μηνιαίου μισθώματος έχει προγραμματιστεί για το τέλος του Νοεμβρίου. Συνολικά, σχεδόν ένα εκατομμύριο ενοικιαστές θα δουν τα ποσά να πιστώνονται αυτόματα στους λογαριασμούς τους, αριθμός που είναι αυξημένος κατά 70.000 σε σχέση με την περσινή χρονιά. Την είδηση επιβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η ενίσχυση αυτή, η οποία είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν απαιτεί καμία ενέργεια από τους δικαιούχους, πέραν του ελέγχου των στοιχείων τους. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία στοχεύει στην άμεση και αποτελεσματική καταβολή των ποσών, εφόσον τα δηλωθέντα στοιχεία είναι σωστά.

Τα ποσά της επιστροφής ανά κατηγορία

Το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται ως το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού μισθώματος που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Για την κύρια κατοικία, το ανώτατο όριο της επιστροφής φτάνει τα 800 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί που έχει η οικογένεια.

Όσον αφορά τη φοιτητική κατοικία, χορηγούνται έως 800 ευρώ ανά φοιτητή, με την εξέταση να γίνεται αποκλειστικά βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Επιπλέον, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που θεσπίστηκε με τον νόμο 5313 του 2026, προβλέπεται διπλή ενίσχυση, δηλαδή τα 2/12 της δαπάνης, με πλαφόν έως 1.600 ευρώ. Αυτή η διπλή ενίσχυση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια. Για αυτές τις περιπτώσεις, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 100 ευρώ ανά τέκνο.

Τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Μετά τη διεύρυνση των ορίων, οι δικαιούχοι για την κύρια κατοικία καθορίζονται βάσει του ετήσιου συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος. Συγκεκριμένα, για τους άγαμους, το εισοδηματικό κριτήριο ανέρχεται έως 25.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο έχει αυξηθεί σε έως 35.000 ευρώ, από τα προηγούμενα 28.000 ευρώ. Επιπλέον, προβλέπεται προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Όσον αφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες, το νέο όριο ανέρχεται σε έως 39.000 ευρώ, από τα 31.000 ευρώ που ίσχυαν πριν, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Όρια ακίνητης περιουσίας και απαραίτητοι έλεγχοι

Πέρα από τα εισοδηματικά κριτήρια, υπάρχει και όριο στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας των δικαιούχων, όπως αυτή υπολογίζεται βάσει του ΕΝΦΙΑ. Για τους άγαμους, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή ή καθυστέρηση στην πληρωμή της ενίσχυσης, οι φορολογούμενοι οφείλουν να προβούν σε συγκεκριμένους ελέγχους. Είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσουν στο myAADE ότι ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου έχει δηλωθεί σωστά στο έντυπο Ε1. Παράλληλα, πρέπει να ελέγξουν ότι ο αριθμός IBAN που έχουν καταχωρίσει είναι έγκυρος και σωστός.

Με πληροφορίες από: Topontiki