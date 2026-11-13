Καθηλώθηκαν όλα τα αεροσκάφη στις ΗΠΑ λόγω έκτακτων περιστάσεων

Σε μια πρωτοφανή κινητοποίηση προχώρησε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), εκδίδοντας εντολή γενικής επίγειας διακοπής για όλες τις αναχωρήσεις από τα αμερικανικά αεροδρόμια. Η εξαιρετικά σπάνια αυτή οδηγία τέθηκε σε ισχύ το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2026, καθηλώνοντας όλα τα αεροσκάφη που επρόκειτο να απογειωθούν. Η FAA επικαλέστηκε «έκτακτες περιστάσεις» και «λόγους ασφαλείας» για την απόφασή της.

Η εντολή αναστολής απογείωσης

Η οδηγία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) αφορά το σύνολο των αναχωρήσεων από τα αμερικανικά αεροδρόμια. Σύμφωνα με την εντολή που δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, όλες οι αναχωρούσες πτήσεις πρέπει να παραμείνουν σε αναστολή απογείωσης μέχρι νεωτέρας. Αυτό σημαίνει ότι κανένα αεροσκάφος δεν επιτρέπεται να αναχωρήσει από αμερικανικό αεροδρόμιο.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις, οι οποίες θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. Παράλληλα, αεροσκάφη που βρίσκονταν ήδη στον αέρα τη στιγμή της έκδοσης της εντολής, επιτρέπεται να ολοκληρώσουν την πτήση τους και να προσγειωθούν κανονικά στους προορισμούς τους. Η διατύπωση της οδηγίας, όπως διαβιβάστηκε στους φορείς της αεροπορικής κυκλοφορίας, ήταν σαφής: «όλη η αναχωρούσα κίνηση πρέπει να παραμείνει στο έδαφος μέχρι νεότερης ειδοποίησης».

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Η FAA αιτιολόγησε την έκδοση της εντολής αναστολής απογείωσης επικαλούμενη «έκτακτες περιστάσεις» και «λόγους ασφαλείας». Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η υπηρεσία δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την ακριβή αιτία που οδήγησε σε αυτή την πρωτοφανή απόφαση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ότι η γενική διακοπή συνδέεται με βλάβη εξοπλισμού της υπηρεσίας.

Παρόλα αυτά, αναφορές για το συμβάν κάνουν λόγο για σοβαρή τεχνική βλάβη που καταγράφηκε σε κρίσιμο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η βλάβη αυτή φέρεται να προκάλεσε απώλεια ραντάρ και ραδιοεπικοινωνιών, ενώ επηρεάστηκε και μια εφεδρική γραμμή οπτικών ινών. Οι ίδιες αναφορές υποδεικνύουν ότι η άμεση διακοπή των αναχωρήσεων κρίθηκε απαραίτητη για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων. Είχαν επίσης προηγηθεί αναφορές για διακοπές στις ραδιοσυχνότητες σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Επιπτώσεις και η κατάσταση που επικρατεί

Η εντολή της FAA έχει ως άμεση συνέπεια την καθήλωση χιλιάδων πτήσεων και την αναστάτωση στο αεροπορικό δίκτυο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η οδηγία, η οποία χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικά σπάνια», έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί εάν και πότε θα αρθεί η απαγόρευση των αναχωρήσεων. Η κατάσταση παραμένει υπό εξέλιξη, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Το αίτημα του Axios για διευκρινίσεις προς την FAA δεν είχε απαντηθεί άμεσα από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας, γεγονός που ενισχύει την έλλειψη επίσημης πληροφόρησης σχετικά με την έκταση και τη διάρκεια του προβλήματος. Η αεροπορική κίνηση στις ΗΠΑ έχει παγώσει, με τις επιπτώσεις να είναι εκτεταμένες σε όλο το εθνικό δίκτυο.

Συστάσεις προς τους ταξιδιώτες

Ενόψει της αβεβαιότητας που επικρατεί, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν από ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις. Συγκεκριμένα, συνιστάται στους ταξιδιώτες να ενημερώνονται διαρκώς από τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους, καθώς και από τις επίσημες ενημερώσεις των αεροδρομίων. Η παρακολούθηση των εξελίξεων είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι η άρση της απαγόρευσης παραμένει αδιευκρίνιστη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis