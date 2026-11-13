Συναγερμός σε αμερικανική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο για ύποπτα drones

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το βράδυ της Πέμπτης η αεροπορική βάση RAF Lakenheath, μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις. Το προσωπικό των ΗΠΑ κλήθηκε να καταφύγει σε καταφύγιο, μετά από αναφορές για ύποπτες κινήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον εναέριο χώρο της βάσης. Παρόλο που η κατάσταση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, δεν υπήρξαν τραυματισμοί σε κανένα άτομο, ούτε επηρεάστηκε κανένα αεροσκάφος ή υποδομή από το περιστατικό.

Η κινητοποίηση στη RAF Lakenheath

Η αμερικανική αεροπορική βάση RAF Lakenheath, που βρίσκεται στο Σάφολκ του Ηνωμένου Βασιλείου, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός περιστατικού που οδήγησε σε άμεση αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας. Το προσωπικό των ΗΠΑ έλαβε εντολή να αναζητήσει καταφύγιο, καθώς υπήρχαν «υποψίες για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)» πάνω από την περιοχή της βάσης. Η σοβαρότητα της κατάστασης υπογραμμίστηκε από το γεγονός ότι βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο φέρεται να δείχνουν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής να ηχούν εντός της βάσης.

Οι αρχές της βάσης κινητοποιήθηκαν άμεσα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παρά τον συναγερμό και την επιφυλακή, οι πρώτες αναφορές ήταν καθησυχαστικές, καθώς δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού, ούτε προκλήθηκαν ζημιές σε αεροσκάφη ή σε οποιαδήποτε άλλη υποδομή της βάσης. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις.

Η δήλωση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ

Εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προέβη σε επίσημη δήλωση σχετικά με το συμβάν, επιβεβαιώνοντας την κινητοποίηση. «Απόψε το βράδυ, προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανταποκρίθηκε σε υποψίες για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drones πάνω από την αεροπορική βάση RAF Lakenheath», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι «δεν επηρεάστηκε κανένα μέλος του προσωπικού, κανένα αεροσκάφος ή οποιαδήποτε υποδομή» από την εν λόγω δραστηριότητα.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ υπογράμμισε τη συνεχή συνεργασία της με τους αρμόδιους φορείς της χώρας που τους φιλοξενεί, δηλαδή του Ηνωμένου Βασιλείου. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η διασφάλιση της ασφάλειας όλων των εμπλεκομένων: των μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, των Αμερικανών πολιτών, των πολιτών της χώρας υποδοχής, των συμβασιούχων εργαζομένων, καθώς και όλων των οικογενειών που διαμένουν στην περιοχή. Η προστασία της κοινής κοινότητας αποτελεί κοινή ευθύνη, όπως αναφέρθηκε, και οι αρχές ενθαρρύνουν όλους να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια, αναφέροντας στις τοπικές αρχές οποιαδήποτε ασυνήθιστη ή ύποπτη δραστηριότητα παρατηρήσουν.

Η ειδοποίηση «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ»

Η ειδοποίηση που δόθηκε στο προσωπικό της RAF Lakenheath περιλάμβανε την εντολή να «παραμείνει σε ασφαλές σημείο και να μην μετακινηθεί». Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώθηκε και στην επικεφαλίδα της ειδοποίησης, η οποία έφερε, με κεφαλαία γράμματα και κόκκινο χρώμα, τις λέξεις «REAL WORLD» («ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ»).

Η χρήση του όρου «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ» σε μια τέτοια ειδοποίηση υποδηλώνει ότι δεν επρόκειτο για άσκηση ή δοκιμή, αλλά για ένα πραγματικό συμβάν που απαιτούσε την πλήρη προσοχή και συμμόρφωση του προσωπικού με τις οδηγίες ασφαλείας. Αυτό ενίσχυσε την αίσθηση του επείγοντος και την ανάγκη για άμεση αντίδραση από όλους τους εμπλεκόμενους στη βάση.

Επίλυση του περιστατικού και διαβεβαιώσεις

Ο Nick Timothy, ο τοπικός βουλευτής της περιοχής, ενημερώθηκε για το περιστατικό και επικοινώνησε άμεσα με τις αρμόδιες αρχές. Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβεβαίωσε το κοινό ότι «δεν υπάρχει καμία απειλή για το κοινό και το περιστατικό έχει πλέον επιλυθεί». Αυτή η δήλωση ήρθε να καθησυχάσει τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καθώς και το προσωπικό της βάσης, μετά την αρχική κινητοποίηση.

Η ταχεία επίλυση του περιστατικού, χωρίς να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες όπως τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αποτελεί σημαντικό στοιχείο. Οι αρχές κατάφεραν να διαχειριστούν την κατάσταση αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων και αποκαθιστώντας την κανονικότητα στη λειτουργία της βάσης RAF Lakenheath.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis