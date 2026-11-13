Σύγκρουση δεξαμενόπλοιου με ποταμόπλοιο στη Νέα Ορλεάνη: Συναγερμός για τους 130 επιβαίνοντες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Ορλεάνη, καθώς ένα δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με το ποταμόπλοιο «American Heritage» της American Cruise Lines, στο οποίο επέβαιναν περίπου 130 άνθρωποι. Το περιστατικό σημειώθηκε στον ποταμό Μισισιπή, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών για την επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων, με τουλάχιστον 12 άτομα να έχουν βρεθεί στο νερό.

Το χρονικό της πρόσκρουσης στον Μισισιπή

Η σύγκρουση έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, περίπου στις 12:30 τοπική ώρα. Το ποταμόπλοιο «American Heritage» βρισκόταν αγκυροβολημένο στον ποταμό Μισισιπή, κοντά στο διοικητικό κτίριο του λιμανιού της Νέας Ορλεάνης. Εκείνη τη στιγμή, το δεξαμενόπλοιο «Atlantic Asphalt» προσέκρουσε πάνω του, προκαλώντας σοβαρή ζημιά.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο επιβατηγό σκάφος επέβαιναν περίπου 129 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων ξεπερνούσε τα 130 άτομα. Βίντεο του συμβάντος, τα οποία κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέγραψαν τη στιγμή της πρόσκρουσης, δείχνοντας το μεγαλύτερο δεξαμενόπλοιο να χτυπά το επιβατηγό σκάφος.

Εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, κινητοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η Λιμενική Αστυνομία του Port NOLA, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Ορλεάνης, το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Ορλεάνης, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και το ιατρικό προσωπικό έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος για να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και αντιμετώπισης.

Οι διασώστες έσπευσαν να απομακρύνουν τους επιβαίνοντες από το πλοίο και να τους προσφέρουν βοήθεια. Έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος διαλογής τραυματιών εντός του Διοικητικού Κτιρίου του Λιμανιού της Νέας Ορλεάνης, όπου οι αρχές πρόσθεσαν ότι παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη σε όσους την χρειάζονται.

Η κατάσταση του ποταμόπλοιου μετά την πρόσκρουση

Η πρόσκρουση προκάλεσε σοβαρή κλίση στο ποταμόπλοιο «American Heritage», το οποίο άρχισε να παίρνει νερά και να βυθίζεται μερικώς. Βίντεο από το σημείο δείχνουν το σκάφος να γέρνει έντονα προς τη μία πλευρά, ενώ γεμίζει γρήγορα με νερό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 12 άνθρωποι βρέθηκαν στο νερό μετά τη σύγκρουση, γεγονός που οδήγησε σε άμεσες ενέργειες διάσωσης.

Στις εικόνες από το σημείο του συμβάντος διακρίνονται επιβάτες να φορούν σωσίβια, ενώ άλλα άτομα βρίσκονται κοντά στα κιγκλιδώματα του σκάφους, περιμένοντας τη βοήθεια των διασωστών. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση όλων των επιβαινόντων.

Ανακοίνωση της American Cruise Lines και μεταφορά επιβατών

Η εταιρεία American Cruise Lines, στην οποία ανήκει το ποταμόπλοιο «American Heritage», προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι οι επιβάτες και το πλήρωμα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το πλοίο. Τονίστηκε επίσης ότι η American Cruise Lines συνεργάζεται στενά με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και τις τοπικές αρχές για τη διαχείριση της κατάστασης και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.

Οι επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το ποταμόπλοιο μεταφέρθηκαν στο διοικητικό κτίριο του λιμανιού της Νέας Ορλεάνης. Εκεί τους παρασχέθηκε υποστήριξη και φροντίδα από το ιατρικό προσωπικό και τις αρχές, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για την πλήρη αντιμετώπιση του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis