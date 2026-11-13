Παγκόσμια διακοπή στις υπηρεσίες της Microsoft: Προβλήματα σε 74 χώρες για πάνω από 20 ώρες

Μια εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας στις υπηρεσίες της Microsoft προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε επιχειρήσεις, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες και εκατομμύρια χρήστες διεθνώς. Η δυσλειτουργία, η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα, επηρέασε κρίσιμες εφαρμογές όπως το Outlook, το Teams και το Copilot σε τουλάχιστον 74 χώρες. Η εταιρεία απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, αποδίδοντας το περιστατικό σε απροσδόκητη βλάβη υποδομής και υπερφόρτωση διακομιστών, με τη διάρκεια του προβλήματος να ξεπερνά τις 20 ώρες.

Η έκταση του παγκόσμιου «μπλακάουτ»

Η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της Microsoft επηρέασε τουλάχιστον 74 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών και χρηστών. Μεταξύ των επηρεαζόμενων ήταν κυβερνήσεις, δικαστήρια, αστυνομικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Οι επιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα αισθητές στις δημοτικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και στις αυστραλιανές υπηρεσίες πληροφοριών, αναδεικνύοντας την έντονη εξάρτηση από τα ψηφιακά εργαλεία της Microsoft.

Η βλάβη εντοπίστηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, που αντιστοιχεί στις 17:00 GMT. Το πρόβλημα διήρκεσε για περισσότερες από 20 ώρες, με τις υπηρεσίες Microsoft 365, που χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά για επαγγελματική και προσωπική επικοινωνία, να παρουσιάζουν σοβαρές δυσλειτουργίες.

Προβλήματα σε κρίσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες

Οι χρήστες αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα σε βασικές εφαρμογές της Microsoft. Στο Outlook, πολλοί ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ άλλοι δεν είχαν καθόλου πρόσβαση στα εισερχόμενά τους. Δυσλειτουργίες παρουσιάστηκαν και στο Microsoft Teams, κυρίως σε λειτουργίες που συνδέονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα ημερολόγια, αν και ορισμένοι χρήστες μπορούσαν να συνεχίσουν κανονικά τις συνομιλίες και τις διαδικτυακές συσκέψεις τους.

Επιπλέον, προβλήματα καταγράφηκαν και στο Copilot, το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης της Microsoft, καθώς και στην πρόσβαση σε ορισμένα αρχεία και υπηρεσίες αποθήκευσης. Οι συνέπειες της διακοπής δεν περιορίστηκαν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά επηρέασαν και τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η OpenAI, η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT, και η Anthropic. Η OpenAI ανακοίνωσε ότι διερευνά ένα πρόβλημα που επηρέαζε τις συνδέσεις της με τις υπηρεσίες της Microsoft, με αποτέλεσμα ορισμένα εργαλεία της να μη λειτουργούν όπως αναμενόταν.

Παράλυση εργασιών και η ανθρώπινη διάσταση

Οι επιπτώσεις της διακοπής ήταν ιδιαίτερα αισθητές σε κρίσιμους τομείς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων δήλωσαν ότι η εργασία τους είχε ουσιαστικά παραλύσει εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας. Ένας υπάλληλος της Βουλής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλοι χρησιμοποιούμε το Outlook. Είναι η ζωή μας, εκεί βρίσκονται τα πάντα, το ημερολόγιό μας, το ημερολόγιο του προϊσταμένου μας. Επομένως, η κατάσταση είναι δύσκολη… χωρίς πρόσβαση στη δική μας “Βίβλο”». Πρόσθεσε επίσης ότι «χάθηκε έτσι μια ολόκληρη ημέρα κοινοβουλευτικής εργασίας».

Σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφηκαν από την πλατφόρμα Downdetector, περίπου 140.000 αναφορές προβλημάτων στο Outlook καταγράφηκαν από χρήστες σε 74 χώρες το βράδυ της Πέμπτης. Ο πραγματικός αριθμός των επηρεαζόμενων χρηστών εκτιμάται ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερος, καθώς τα στοιχεία της πλατφόρμας βασίζονται σε εθελοντικές αναφορές. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 430 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν εφαρμογές Microsoft 365, αν και δεν επηρεάστηκαν όλοι οι χρήστες από τη συγκεκριμένη βλάβη.

Η αιτία της βλάβης και η πορεία αποκατάστασης

Η Microsoft απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης ως αιτία της εκτεταμένης δυσλειτουργίας. Αντ' αυτού, απέδωσε το περιστατικό σε προβλήματα της υποδομής της, τα οποία οδήγησαν σε υπερφόρτωση των διακομιστών που παρέμειναν ενεργοί. Η εταιρεία ανακοίνωσε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ότι καταγράφεται πρόοδος στην αποκατάσταση των υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο να έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα.

Παρά τις ενδείξεις βελτίωσης σε περιοχές όπως η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική, οι εργασίες σταδιακής επαναφοράς συνεχίζονται. Μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες της Παρασκευής, ώρα GMT, η Microsoft ανέφερε ότι η κατάσταση παρουσίαζε βελτίωση, με τις ουρές των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που περίμεναν να αποσταλούν να έχουν μειωθεί σημαντικά και να πλησιάζουν πλέον τα φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, δεν έχει δοθεί επίσημο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση όλων των υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki