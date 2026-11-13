Bild: Η Ρωσία ζητεί την αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ και την απαγόρευση βάσεων στη Βαλτική – διαψεύδει το Κρεμλίνο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, μια ανεπίσημη ρωσική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία φέρεται να περιλαμβάνει την αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ, την απαγόρευση στρατιωτικών βάσεων της Συμμαχίας στις χώρες της Βαλτικής, καθώς και εκτεταμένες εδαφικές παραχωρήσεις στην Ουκρανία. Η πρόταση αυτή, που φέρεται να παρουσιάστηκε σε Ευρωπαίους εκπροσώπους στο Άμπου Ντάμπι, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Το Κρεμλίνο διέψευσε κατηγορηματικά το αίτημα για αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ, ενώ ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας, Άντι Χέκενεν, ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή της χώρας του στη Συμμαχία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Οι ρωσικές αξιώσεις για τη Φινλανδία και τη Βαλτική

Το δημοσίευμα της Bild, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, αναφέρεται σε αξιώσεις που ξεπερνούν τα σύνορα της Ουκρανίας και αφορούν τη συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης. Μεταξύ των όρων που φέρεται να έχει θέσει η Μόσχα είναι η αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την Bild, η ρωσική πρόταση περιλαμβάνει την επιστροφή της Φινλανδίας στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Η Φινλανδία έγινε μέλος της Συμμαχίας τον Απρίλιο του 2023, εγκαταλείποντας τη μακρόχρονη πολιτική στρατιωτικής μη ευθυγράμμισης, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Εφόσον επιβεβαιωνόταν η ύπαρξη μιας τέτοιας απαίτησης, αυτή θα συνιστούσε προσπάθεια ανατροπής μιας από τις σημαντικότερες αλλαγές στον ευρωπαϊκό χάρτη ασφάλειας μετά την έναρξη του πολέμου. Το ίδιο σχέδιο φέρεται να προβλέπει την απαγόρευση εγκατάστασης στρατιωτικών βάσεων του ΝΑΤΟ στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία. Οι τρεις χώρες της Βαλτικής αποτελούν μέλη της Συμμαχίας από το 2004 και έχουν ενισχύσει την αμυντική συνεργασία τους με τους συμμάχους τους, λόγω των ανησυχιών για τη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα.

Εδαφικές απαιτήσεις στην Ουκρανία και νέα τάξη ασφαλείας

Οι ρωσικές προτάσεις, σύμφωνα με την Bild, στοχεύουν στην εδραίωση μιας «νέας ευρωπαϊκής τάξης ασφαλείας». Η Ρωσία επιδιώκει να διατηρήσει όλα τα ουκρανικά εδάφη που βρίσκονται σήμερα υπό την κατοχή της και να λάβει τα εναπομείναντα τμήματα των περιφερειών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Κίεβο. Ακόμα, η Ουκρανία θα πρέπει να παραμείνει μόνιμα χωρίς δεσμεύσεις, αποκλείοντας την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης στην ΕΕ.

Η Ρωσία απαιτεί επίσης την αποστρατιωτικοποίηση των ουκρανικών λιμανιών της Οδησσού και του Μικολάιβ στη Μαύρη Θάλασσα, στα οποία θα απαγορευόταν να λειτουργούν ως ναυτικές βάσεις. Επίσης, ξεχωριστές ρυθμίσεις θα εγγυώνται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική. Κατά το δημοσίευμα, οι συγκεκριμένοι όροι εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Μόσχας να διαμορφώσει νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, επαναφέροντας αξιώσεις που αφορούν την επέκταση και τη στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη.

Οι διαψεύσεις από Μόσχα και Ελσίνκι

Το Κρεμλίνο διέψευσε κατηγορηματικά ότι η Ρωσία έχει ζητήσει την αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτό. Όχι, δεν τέθηκαν τέτοιοι όροι. Αυτό σίγουρα δεν συζητήθηκε». Παράλληλα, ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας, Άντι Χέκενεν, ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή της χώρας του στη Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Τη Bild επικαλούνται επίσης το φινλανδικό δημόσιο δίκτυο Yle και το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Το παρασκήνιο των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

Το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας αναφέρεται σε πρόταση προερχόμενη από τον στενό κύκλο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Η πρόταση αυτή φέρεται να παρουσιάστηκε σε Ευρωπαίους εκπροσώπους στο πλαίσιο ανεπίσημων επαφών στο Άμπου Ντάμπι. Εκεί διεξάγονται διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το μέλλον της Μολδαβίας στο ρωσικό σχέδιο

Οι προτάσεις αφορούν και το πολιτικό μέλλον της Μολδαβίας. Σύμφωνα με τη λευκορωσική εφημερίδα Nasha Niva, η Μόσχα επιθυμεί τη μετατροπή της χώρας σε ομοσπονδιακή δημοκρατία. Αυτή η δημοκρατία θα αποτελείται από τη Μολδαβία, την αυτόνομη περιοχή της Γκαγκαουζίας και την υποστηριζόμενη από τη Ρωσία αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis