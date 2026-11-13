Η ισπανική δικαιοσύνη ανέστειλε τη λειτουργία της νεοναζιστικής Núcleo Nacional

Η ισπανική Δικαιοσύνη προχώρησε στην πλήρη αναστολή της δραστηριότητας της νεοναζιστικής οργάνωσης Núcleo Nacional. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη 14 μελών της οργάνωσης σε επτά επαρχίες της χώρας. Παράλληλα με την αναστολή λειτουργίας, διατάχθηκε το κλείσιμο των γραφείων της οργάνωσης και ο αποκλεισμός του περιεχομένου της από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δικαστική απόφαση και αστυνομική επιχείρηση

Η δικαστική εντολή για τον τερματισμό της δράσης της Núcleo Nacional αποτελεί ένα σημαντικό βήμα κατά της ακροδεξιάς βίας στην Ισπανία. Η οργάνωση περιγράφεται ως παραστρατιωτικού χαρακτήρα, με σαφή ιεραρχία και πυραμιδική δομή, η οποία μάλιστα σχεδίαζε και επιθέσεις κατά συγκεκριμένων στόχων.

Η αστυνομική επιχείρηση, που οδήγησε σε αυτές τις εξελίξεις, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Διενεργήθηκε έπειτα από ενδελεχή έρευνα της Γενικής Επιτροπής Πληροφοριών της Εθνικής Αστυνομίας. Συνολικά, συνελήφθησαν 14 άτομα και πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων της οργάνωσης στη Μαδρίτη.

Κατασχέσεις όπλων και αποκλεισμός μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας προχώρησε σε εκτεταμένες κατασχέσεις. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 20 πυροβόλα όπλα, μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών, καθώς και μαχαίρια. Επίσης, μεταξύ των κατασχεθέντων αντικειμένων περιλαμβάνονται ηλεκτρικοί εκκενωτές (taser), πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι, ασπίδες και άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα.

Πέρα από τις συλλήψεις και τις κατασχέσεις, η δικαστική απόφαση περιλαμβάνει και το κλείσιμο των φυσικών γραφείων της οργάνωσης σε τρεις σημαντικές πόλεις: τη Μαδρίτη, το Μπούργος και το Βαγιαδολίδ. Επιπλέον, αποφασίστηκε ο πλήρης αποκλεισμός του περιεχομένου της Núcleo Nacional από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη δυνατότητα προπαγάνδας και επικοινωνίας της.

Οι δεσμοί με τις Ταξιαρχίες Αζόφ στην Ουκρανία

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω των στοιχείων που αποκαλύφθηκαν στη δικογραφία. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης ταξίδεψαν τον περασμένο Αύγουστο στην Ουκρανία. Εκεί, φέρονται να έλαβαν στρατιωτική και παραστρατιωτική εκπαίδευση από μέλη των ακροδεξιών Ταξιαρχιών Αζόφ, οι οποίες είναι επίσημα ενταγμένες στον κρατικό στρατό της Ουκρανίας.

Ο σκοπός αυτών των ταξιδιών και της εκπαίδευσης, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, ήταν η μεταφορά των αποκτηθέντων γνώσεων πίσω στην Ισπανία. Με αυτόν τον τρόπο, φέρεται να προετοιμάζονταν για αυτό που περιέγραφαν ως «ένοπλη εξέγερση» εντός της χώρας.

Δομή και δράση της οργάνωσης

Η αστυνομική έρευνα κατά της Núcleo Nacional έφερε στο φως πτυχές της λειτουργίας της που αφορούν την προσέλκυση και την εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων. Η οργάνωση φέρεται να προέβαινε σε στρατολόγηση ανηλίκων, ενώ παράλληλα κατηγορείται για την κατήχηση εφήβων. Αυτοί οι ανήλικοι και οι έφηβοι φέρεται να εμπλέκονταν σε βίαιες ενέργειες, γεγονός που υπογραμμίζει την επικινδυνότητα της δράσης της οργάνωσης.

Η περιγραφή της Núcleo Nacional ως παραστρατιωτικής οργάνωσης με σαφή ιεραρχία και πυραμιδική δομή, καθώς και ο σχεδιασμός επιθέσεων, αναδεικνύει τον συστηματικό και οργανωμένο χαρακτήρα της εγκληματικής της δραστηριότητας. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη αποδόμηση του δικτύου της.

Οι περιοχές των συλλήψεων

Οι συλλήψεις των 14 μελών της Núcleo Nacional πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες επαρχίες της Ισπανίας, αναδεικνύοντας την πανεθνική εμβέλεια της οργάνωσης. Πέντε από τις συλλήψεις έγιναν στην πρωτεύουσα, τη Μαδρίτη, όπου βρίσκονταν και τα κεντρικά γραφεία της ομάδας.

Επιπλέον, τρεις συλλήψεις καταγράφηκαν στην Αστούριας και δύο στο Βαγιαδολίδ. Από μία σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις επαρχίες Γουαδαλαχάρα, Ποντεβέδρα, Μπούργος και Αλικάντε, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα της Ισπανίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki