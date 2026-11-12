Αμερικανοί απεσταλμένοι στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν για την Ουκρανία

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ έφτασαν το πρωί της Πέμπτης στη Μόσχα, με σκοπό τη διεξαγωγή συνομιλιών με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συνάντηση αυτή εντάσσεται σε μια νέα διπλωματική προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης στην Ουκρανία. Η άφιξή τους στη ρωσική πρωτεύουσα έπεται της ολοκλήρωσης διήμερων τριμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η άφιξη στη Μόσχα και η υποδοχή

Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, όπου τους υποδέχθηκε ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ. Ο κ. Ντμίτριεφ, σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές προσήλθαν με θετική διάθεση ενόψει των συνομιλιών τους.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ο οποίος δήλωσε στην εφημερίδα Kommersant, οι κ. Κούσνερ και Γουίτκοφ επρόκειτο να συναντηθούν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το μεσημέρι. Για τον Στιβ Γουίτκοφ, αυτή είναι η δέκατη προσωπική συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο.

Οι προηγούμενες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Οι συνομιλίες στη Μόσχα αποτελούν συνέχεια των τριμερών διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη στο Άμπου Ντάμπι. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη τριμερής συνάντηση των εκπροσώπων των τριών χωρών από τον Φεβρουάριο, καθώς και οι πρώτες απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας υπό αμερικανική διαμεσολάβηση εδώ και εννέα μήνες.

Στόχος των επαφών ήταν ο τερματισμός του πολέμου που διαρκεί πλέον τεσσεράμισι χρόνια. Μετά τις διαπραγματεύσεις, ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ότι πιστεύει πως υπάρχουν περιθώρια προόδου σε ορισμένα ζητήματα. Παρά την αναφορά για κάποια πρόοδο, η αμερικανική πλευρά αναγνώρισε ότι παραμένουν σημαντικές διαφορές, κυρίως ως προς το εδαφικό ζήτημα, ενώ υπήρξε συμφωνία για νέα μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Το αίτημα για συμμετοχή των Ευρωπαίων

Ένας από τους βασικούς στόχους των Κούσνερ και Γουίτκοφ, όπως αποκάλυψε ο πρώτος με επίσημες δηλώσεις, είναι να λάβουν την έγκριση από τον Βλαντιμίρ Πούτιν για συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι έχουν αποκλειστεί από τις συνομιλίες με αίτημα της Μόσχας, η οποία τους κατηγορεί πως υπονόμευσαν τις ειρηνευτικές συμφωνίες στο παρελθόν και επιδιώκουν την παράταση των εχθροπραξιών.

Ο κ. Κούσνερ δήλωσε: «Προσπαθούμε να δούμε εάν μπορούμε να εντάξουμε τους Ευρωπαίους στη διαδικασία, ώστε να τη μετατρέψουμε σε ένα πολυμερές σχήμα». Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα συμβάλουν στη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα δώσει τελικά την «ευλογία του» για τη διεύρυνση του διαπραγματευτικού σχήματος κατά τη συνάντησή τους στη Μόσχα. Υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της Ευρώπης στις συνομιλίες για την Ουκρανία και τη μεταπολεμική ασφάλεια είναι απαραίτητη, τονίζοντας: «Πρόκειται για μια συζήτηση στην οποία οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετέχουν». Ο κ. Κούσνερ ανέφερε επίσης τις επαφές που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Τα αδιέξοδα και οι ευρωπαϊκές ανησυχίες

Στις διαπραγματεύσεις, το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά την απαίτηση του Πούτιν να παραχωρήσει το σύνολο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς ως προϋπόθεση για την ειρήνη. Με τις διαπραγματεύσεις για τα εδάφη να παραμένουν σε αδιέξοδο, οι Αμερικανοί μεσολαβητές επιχειρούν να μετατοπίσουν μέρος της συζήτησης στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, καθώς και στην ανοικοδόμηση της χώρας.

Παράλληλα, Ρώσος ανώτερος διπλωμάτης δήλωσε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να συνάψει σύμφωνα μη επίθεσης με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας για την Ευρώπη. Ωστόσο, αρκετοί Ευρωπαίοι πολιτικοί αντιδρούν στην έναρξη μιας ευρύτερης συζήτησης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς προηγουμένως να έχει σημειωθεί πραγματική πρόοδος στο ουκρανικό μέτωπο, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Οι εξελίξεις αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διπλωματικών επαφών, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να διασφαλίσει ότι δεν θα μείνει εκτός των αποφάσεων που θα καθορίσουν το μεταπολεμικό καθεστώς ασφαλείας στην ήπειρο.

Επόμενος σταθμός το Δουβλίνο για συνάντηση με τον Ζελένσκι

Μετά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα μεταβούν στο Δουβλίνο. Εκεί, θα συναντηθούν με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σκοπός της συνάντησης είναι να τον ενημερώσουν σχετικά με τις συνομιλίες που διεξήχθησαν στη Μόσχα και να διερευνήσουν περαιτέρω ορισμένες από τις ιδέες που προέκυψαν.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος θα βρίσκεται στο Δουβλίνο για τη Σύνοδο Κορυφής. Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στην ίδια πόλη η άτυπη συνάντηση των ηγετών των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ουκρανία να αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis