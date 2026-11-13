Microsoft: Πρώτα σημάδια βελτίωσης μετά το εκτεταμένο μπλακ άουτ

Μια εκτεταμένη τεχνική βλάβη έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις υπηρεσίες της Microsoft, επηρεάζοντας χρήστες σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο. Οι προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος είναι συνεχείς, με την εταιρεία να καταβάλλει εντατικές ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση των λειτουργιών της. Το πρωί της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου 2026, υπήρξαν οι πρώτες ενδείξεις βελτίωσης στην κατάσταση.

Εκτεταμένη τεχνική βλάβη και οι πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές διαδικτυακό «μπλακάουτ», το οποίο έχει προκαλέσει εκτεταμένες δυσλειτουργίες σε βασικές του υπηρεσίες. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει «σημειώσει περιορισμένη πρόοδο» στην επίλυση του προβλήματος, γεγονός που σηματοδοτεί τα πρώτα θετικά σημάδια στην προσπάθεια αποκατάστασης.

Η Microsoft παρακολουθεί στενά τη δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση των διακομιστών της. Στόχος είναι να καθοριστούν οι απαραίτητες ενέργειες που μπορούν να γίνουν για τη βελτίωση της δυναμικότητας των συστημάτων και την ομαλοποίηση των υπηρεσιών που έχουν επηρεαστεί.

Οι ενέργειες της Microsoft για την αποκατάσταση

Οι προσπάθειες της εταιρείας περιλαμβάνουν τον έλεγχο της απόδοσης των διακομιστών (servers) και την επιβεβαίωση ότι οι διορθωτικές ενημερώσεις (patches) που αναπτύχθηκαν έχουν εφαρμοστεί σωστά. Επιπλέον, ελέγχεται η λειτουργία αυτών των ενημερώσεων όπως προβλέπεται, μετά την ολοκλήρωση της επανεκκίνησης των υποδομών. Σε αυτό το στάδιο, όπως χαρακτηριστικά έγραψε η εταιρεία, η πρόοδος παραμένει περιορισμένη.

Η Microsoft συνεχίζει να εργάζεται για την ανάκτηση των frontend servers της, ενώ παράλληλα εφαρμόζει περαιτέρω ενέργειες βελτιστοποίησης της κίνησης. Αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν στη βελτίωση της σταθερότητας των υπηρεσιών και στην αύξηση της δυναμικότητας των συστημάτων, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Η έκταση του προβλήματος και οι επηρεαζόμενες υπηρεσίες

Η δυσλειτουργία στη Microsoft είχε άμεσο αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέσα σε μόλις μία ώρα από την εμφάνιση του προβλήματος, είχαν καταγραφεί δυσλειτουργίες σε 74 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Το τεχνικό πρόβλημα αρχικά επηρέασε χρήστες στη Βόρεια Αμερική, προτού λάβει γρήγορα έκταση και επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα γεωγραφικών περιοχών.

Οι βασικές υπηρεσίες της εταιρείας που επηρεάστηκαν περιλαμβάνουν το Outlook, το Microsoft Teams και την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Copilot. Πολλοί χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης και περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές τις κρίσιμες εφαρμογές, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή τους λειτουργία.

Διευκρινίσεις για την αιτία και μελλοντικές ανακοινώσεις

Σχετικά με την αιτία του διαδικτυακού «μπλακάουτ», η Microsoft έχει δηλώσει ότι δεν έχει ενδείξεις για κακόβουλη δραστηριότητα. Η εταιρεία τονίζει ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει το περιστατικό «με επείγοντα χαρακτήρα και ως προτεραιότητα, μέχρι την πλήρη επίλυσή του», υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει στην αποκατάσταση των υπηρεσιών της.

Μόλις το ζήτημα αντιμετωπιστεί πλήρως, η Microsoft έχει δεσμευτεί να παρέχει αναλυτικές λεπτομέρειες. Αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν την αρχική αιτία της βλάβης, τα μέτρα αποκατάστασης που εφαρμόστηκαν, καθώς και τις ενέργειες ενίσχυσης της άμυνας των συστημάτων. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα μέσω μιας Έκθεσης μετά το Περιστατικό (Post-Incident Report).

Με πληροφορίες από: Newsit