Άγριο ξύλο στο Άμπου Ντάμπι: Ο Νουρμαγκομέντοφ χτύπησε τον Ντβαλισβίλι σε ξενοδοχείο – Βίντεο

Ένα σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε την Τετάρτη (11/11) στο λόμπι ενός πολυτελούς ξενοδοχείου στο Άμπου Ντάμπι, με πρωταγωνιστές δύο γνωστούς μαχητές. Ο πρώην πρωταθλητής ελαφρών βαρών του PFL, Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ, επιτέθηκε στον πρώην πρωταθλητή του UFC, Μεράμπ Ντβαλισβίλι, την ώρα που ο τελευταίος παραχωρούσε συνέντευξη. Η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή, στην οποία ενεπλάκησαν και μέλη από τις ομάδες των δύο αθλητών, προκαλώντας σκηνές χάους.

Η στιγμή της επίθεσης και η γενικευμένη συμπλοκή

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο Μεράμπ Ντβαλισβίλι μιλούσε μπροστά σε κάμερα, παραχωρώντας συνέντευξη. Ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ, συνοδευόμενος από μια ομάδα ατόμων, τον πλησίασε αιφνιδιαστικά από πίσω. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Ρώσο αθλητή να προσεγγίζει επιθετικά τον Γεωργιανό μαχητή και να τον χαστουκίζει στο πρόσωπο.

Αμέσως μετά το χαστούκι, ο Ντβαλισβίλι αντέδρασε, και η κατάσταση εκτραχύνθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή. Πολλοί από τους παρευρισκομένους στο λόμπι του ξενοδοχείου ενεπλάκησαν, ενώ το προσωπικό ασφαλείας προσπάθησε να επέμβει για να απομακρύνει τους δύο αθλητές και τις ομάδες τους. Το περιστατικό καταγράφηκε από διαφορετικές οπτικές γωνίες, με τα βίντεο να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Η αντίδραση του Ντβαλισβίλι και οι κατηγορίες του

Μετά τη συμπλοκή, ο Μεράμπ Ντβαλισβίλι δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο εμφανιζόταν με ματωμένο πρόσωπο, ενώ δεχόταν τις πρώτες βοήθειες για τα τραύματά του. Στο βίντεο, ο Γεωργιανός μαχητής κατηγόρησε ευθέως τον Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ και τους συνοδούς του για αιφνιδιαστική επίθεση.

Ο Ντβαλισβίλι υποστήριξε ότι χτυπήθηκε μαζί με έναν φίλο του από μια πολυάριθμη ομάδα ατόμων. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο 21χρονος φίλος του, παλαιστής από τη Γεωργία, αντιμετώπισε τόσο τον Ουσμάν όσο και τον Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Μάλιστα, ο φίλος του δήλωσε ότι, μετά το συμβάν, θέλει να στραφεί στις μικτές πολεμικές τέχνες (MMA).

Σκληρές εκφράσεις και πρόκληση για μάχη

Σε εμφανώς εξοργισμένο τόνο, ο Μεράμπ Ντβαλισβίλι χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις για τους αντιπάλους του. «Τι ύπουλος τρόπος είναι αυτός; Ήμασταν μόνο δύο, εγώ και ο φίλος μου, και ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ με τους φίλους του ήρθαν από πίσω σαν φίδια», δήλωσε χαρακτηριστικά, αμφισβητώντας τον χαρακτήρα τους ως μαχητές και ως άντρες.

Ο Γεωργιανός αθλητής συνέχισε την επίθεση, λέγοντας: «Τι είδους μαχητές είστε; Τι είδους άντρας κάνει κάτι τέτοιο; Αν θέλετε να μιλήσουμε ή να παλέψουμε, ας το κάνουμε με τον σωστό τρόπο». Πρόσθεσε επίσης: «Εμείς ματώνουμε, παλεύουμε και πολεμάμε, αλλά εσείς ενεργείτε ύπουλα. Δεν είστε πραγματικοί άντρες. Αυτό δείχνει τον χαρακτήρα σας. Αν θέλετε να παλέψουμε, ελάτε να παλέψουμε», προκαλώντας τους σε μια επίσημη αναμέτρηση.

Το παρασκήνιο της έντασης και η παρέμβαση των αρχών

Το επεισόδιο στο Άμπου Ντάμπι δεν ήταν τυχαίο, καθώς ο Μεράμπ Ντβαλισβίλι διατηρεί μια βεντέτα με την ομάδα Νουρμαγκομέντοφ, η οποία κρατάει εδώ και δύο χρόνια. Αυτό το ιστορικό αντιπαλότητας φαίνεται να αποτέλεσε το υπόβαθρο της έντασης που οδήγησε στη συμπλοκή στο ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο του MMA, Άριελ Χελγουάνι, οι αρχές του Άμπου Ντάμπι παρενέβησαν μετά το περιστατικό. Ο Χελγουάνι ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης ότι οι εμπλεκόμενοι κρατήθηκαν για ανάκριση. Ο Ντβαλισβίλι ανέφερε επίσης ότι η ασφάλεια του ξενοδοχείου τον κρατούσε, ενώ οι αντίπαλοι τους κλωτσούσαν και τους χτυπούσαν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit