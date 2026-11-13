Νέα Υόρκη: Οκτώ νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά, από κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν

Σοκ έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη η κατάρρευση ενός τριώροφου κτιρίου στο Μπρούκλιν την Τετάρτη, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικίας 9 και 10 ετών. Το περιστατικό άφησε επίσης 18 τραυματίες, με αρκετούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ δραματικά βίντεο από το εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η τραγωδία στο Μπρούκλιν

Η κατάρρευση του τριώροφου κτιρίου σημειώθηκε στην περιοχή Φλάτμπους του Μπρούκλιν, βυθίζοντας τη συνοικία στο πένθος. Ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει οκτώ νεκρούς, μεταξύ των οποίων δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 9 και 10 ετών. Επιπλέον, δεκαοκτώ άτομα τραυματίστηκαν, μερικοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρμόδιες αρχές της Νέας Υόρκης έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Η πόλη παραμένει σε κατάσταση σοκ, καθώς η απώλεια τόσων ανθρώπινων ζωών, και μάλιστα μικρών παιδιών, έχει προκαλέσει θλίψη και προβληματισμό.

Τα θύματα της κατάρρευσης

Ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας βρίσκονται δύο ξαδέλφια, ο 10χρονος Κέβιν Σαντιάγο Ρέγιες Γκονσάλες και η 9χρονη Νικόλ Ντανιέλα Ροντρίγκες. Εκτός από τα δύο παιδιά, τη ζωή τους έχασαν νέοι οικογενειάρχες, ένας μέλλων πατέρας και ένας νεαρός οικοδόμος.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια των ανθρώπων αυτών, δηλώνοντας: «Ήταν φίλοι μας και γείτονές μας. Γονείς και παιδιά, νέες οικογένειες που έχτιζαν τη ζωή τους στην πόλη μας, καθώς και μετανάστες από το Μεξικό, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Τρινιντάντ και άλλες χώρες».

Δραματικά βίντεο από τη στιγμή της καταστροφής

Στη δημοσιότητα ήρθαν βίντεο που καταγράφουν τις δραματικές στιγμές της κατάρρευσης του κτιρίου. Ένα από αυτά, που τραβήχτηκε μέσα σε ένα από τα διαμερίσματα, δείχνει ένα μικρό αγόρι να τρέχει προς τη μητέρα του, καθώς γίνεται αντιληπτό ότι κάτι δεν πάει καλά με το κτίριο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας τοίχος αρχίζει να καταρρέει, με την καταγραφή να διακόπτεται απότομα.

Ένα δεύτερο βίντεο, από κάμερα ασφαλείας γειτονικού κτιρίου, αποτυπώνει τη στιγμή της κατάρρευσης. Η εικόνα καλύπτεται από ένα πυκνό σύννεφο σκόνης, ενώ ο δυνατός και απόκοσμος ήχος της καταστροφής αποτυπώνει τη σφοδρότητα του περιστατικού.

Έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, οι έρευνες επικεντρώνονται και στο ενδεχόμενο οι εργασίες εκσκαφής σε διπλανό εργοτάξιο να συνέβαλαν στην κατάρρευση. Το κτίριο φέρεται να υποχώρησε προς την πλευρά του γειτονικού οικοπέδου, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη κατασκευαστικές εργασίες.

Εντολή για ελέγχους ακινήτων

Μετά την τραγωδία, ο δήμαχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, έδωσε εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε περίπου 100 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της πόλης. Τα ακίνητα αυτά συνδέονται με «πέντε εταιρικές οντότητες» που εμπλέκονται στις κατασκευαστικές εργασίες. Ο στόχος των ελέγχων είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κτιρίων και να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis