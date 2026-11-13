Επιχείρηση «TorNado»: 354 συλλήψεις σε 14 χώρες για διακίνηση ναρκωτικών στο dark web

Σαρωτικό χτύπημα σε διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών μέσω του dark web κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές 14 χωρών, στο πλαίσιο της επιχείρησης «TorNado». Η επιχείρηση, η οποία συντονίστηκε από τη Europol, οδήγησε σε 354 συλλήψεις παγκοσμίως. Κατά τη διάρκειά της, κατασχέθηκαν τόνοι ναρκωτικών, δεκάδες όπλα και τεράστια χρηματικά ποσά σε μετρητά και κρυπτονομίσματα.

Η διεξαγωγή της επιχείρησης

Η επιχείρηση «TorNado» διεξήχθη για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα, από τον Μάιο του 2025 έως τον Οκτώβριο του 2026. Σε αυτό το διάστημα, πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες αστυνομικές επεμβάσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη, με στόχο την εξάρθρωση των δικτύων που δρούσαν στο σκοτεινό διαδίκτυο.

Οι αρχές των 14 χωρών συνεργάστηκαν στενά υπό τον συντονισμό της Europol, δείχνοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Το αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη μεγάλου αριθμού ατόμων που εμπλέκονταν στη διακίνηση παράνομων ουσιών.

Οι συλλήψεις ανά χώρα και οι κατασχέσεις

Οι 354 συλλήψεις κατανεμήθηκαν σε διάφορες χώρες, με την πλειονότητά τους να καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έγιναν 132 συλλήψεις. Ακολούθησαν η Βρετανία με 59 συλλήψεις, η Ουγγαρία με 45, η Γερμανία με 41 και η Γαλλία με 23 συλλήψεις.

Οι κατασχέσεις ήταν επίσης εντυπωσιακές. Στην Ευρώπη, οι αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση σχεδόν ενός τόνου ελεγχόμενων ουσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν αμφεταμίνες, κεταμίνη, MDMA, κοκαΐνη και κάνναβη, αναδεικνύοντας το ευρύ φάσμα των ναρκωτικών που διακινούνταν.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι κατασχέσεις στις ΗΠΑ, όπου βρέθηκαν πάνω από 4,8 τόνοι ναρκωτικών. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 152 πυροβόλα όπλα και το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ, τόσο σε ρευστό όσο και σε κρυπτονομίσματα, υπογραμμίζοντας την οικονομική διάσταση των εγκληματικών αυτών δραστηριοτήτων.

Οι δηλώσεις των αρχών

Σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, η Europol σχολίασε ότι «η επιχείρηση ανέδειξε την εξελισσόμενη ανθεκτικότητα των αγορών του dark web, που συνεχίζουν να προσαρμόζονται παρά τις εξαρθρώσεις». Αυτό υποδηλώνει τη συνεχή πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι αρχές στην καταπολέμηση αυτών των δικτύων.

Ο Κρίστοφερ Ράια, υποδιευθυντής της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), σημείωσε πως «η επιχείρηση TorNado αντιμετώπισε μια από τις πιο επείγουσες απειλές της εποχής μας: τη διακίνηση φαιντανύλης και άλλων θανάσιμων ναρκωτικών μέσω του dark web». Πρόσθεσε ότι «ταυτοποιήσαμε μεγάλους πωλητές στο dark web» και διαβεβαίωσε πως εξαρθρώθηκαν «στοιχεία-κλειδιά των κυκλωμάτων τους», χάρη στα οποία συνέχιζαν να δρουν.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr