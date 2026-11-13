Οκτώ νεκροί από την κατάρρευση κτηρίου στο Μπρούκλιν: Βίντεο από τη στιγμή της τραγωδίας

Η Νέα Υόρκη βυθίστηκε στο πένθος μετά την κατάρρευση ενός κτηρίου στο Μπρούκλιν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ δύο βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές.

Οι στιγμές του τρόμου σε βίντεο

Το πρώτο βίντεο, το οποίο καταγράφηκε στο εσωτερικό ενός από τα διαμερίσματα του κτηρίου, αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές πριν την καταστροφή. Σε αυτό, ένα μικρό αγόρι τρέχει προς τη μητέρα του, την ώρα που οι ένοικοι αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά με το κτήριο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας τοίχος καταρρέει, και η εικόνα διακόπτεται απότομα, αφήνοντας πίσω της ένα κλίμα αγωνίας.

Ένα δεύτερο βίντεο, προερχόμενο από κάμερα διπλανού κτηρίου, προσφέρει μια εξωτερική οπτική της καταστροφής. Το βίντεο δείχνει τη σκόνη που υψώνεται μετά την πτώση του τριώροφου κτηρίου, ενώ καταγράφεται και ο απόκοσμος ήχος της καταστροφής, ενισχύοντας την εικόνα του χάους που επικράτησε στην περιοχή του Φλάτμπους του Μπρούκλιν.

TERRIFYING FOOTAGE: The horrifying moment a building collapsed in Brooklyn on Wednesday, claiming eight lives and leaving several others in critical condition. https://t.co/1ZXC9bLXRU — NYScanner (@nyscanner) November 12, 2026

Doorbell camera footage captured the moment a three-story building collapsed in Brooklyn’s Flatbush neighborhood on Wednesday, killing eight people, including two children, and injuring 18 others. https://t.co/bDsocIE0cX — CBS News (@CBSNews) November 13, 2026

Οι έρευνες και οι εντολές του δημάρχου

Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι εργασίες εκσκαφής σε ένα γειτονικό εργοτάξιο να συνέβαλαν στην κατάρρευση. Το κτήριο φέρεται να έπεσε προς την πλευρά του συγκεκριμένου οικοπέδου, γεγονός που καθιστά τις εργασίες αυτές κεντρικό σημείο της έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας.

Μετά το τραγικό περιστατικό, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, διέταξε τον έλεγχο περίπου 100 ακινήτων σε όλη την πόλη. Τα ακίνητα αυτά συνδέονται με «πέντε εταιρικές οντότητες» που εμπλέγονται στις κατασκευαστικές εργασίες, υποδεικνύοντας μια ευρύτερη προσπάθεια για την εξασφάλιση της ασφάλειας των κτηρίων και την απόδοση ευθυνών.

Τα θύματα της τραγωδίας

Συνολικά οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους στην κατάρρευση του κτηρίου. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο ξαδέλφια, ηλικίας 9 και 10 ετών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί ως ο 10χρονος Κέβιν Σαντιάγο Ρέγιες Γκονσάλες και η 9χρονη Νικόλ Ντανιέλα Ροντρίγκες. Επίσης, μεταξύ των θυμάτων είναι ένας μέλλων πατέρας, γνωστός για την αγάπη του στο ποδόσφαιρο, καθώς και ένας νεαρός οικοδόμος.

Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι εξέφρασε τη θλίψη του, δηλώνοντας ότι τα θύματα ήταν «φίλοι μας και γείτονές μας». Πρόσθεσε ότι επρόκειτο για γονείς και παιδιά, νέες οικογένειες που έχτιζαν τη ζωή τους στην πόλη, καθώς και μετανάστες από το Μεξικό, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Τρινιντάντ και άλλες χώρες, υπογραμμίζοντας την πολυεθνική σύνθεση των θυμάτων και την απώλεια που βιώνει η κοινότητα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr